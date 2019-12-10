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 Политика Украины
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 Разведения сил по всей линии, как хотела Россия, не будет, - министр обороны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, как хотела Россия, не будет.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - говорится в сообщении.

Загороднюк сообщил, что на встрече в "нрормандском формате" стороны договорились о трех новых участка разведения до марта.

"Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - рассказал министр.

Также Загороднюк отметил, что любые переговоры требуют тщательной подготовки.

"Процесс не будет быстрым. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - подчеркнул он.

Кроме того, министр сообщил, что в ходе вчерашних переговоров в "нормандском формате" была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины и принцип "безопасность, сувернитет и территориальная целостность - в первую очередь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первый шаг к достижению политического решения, - Боррель о "нормандском саммите"

Разведения сил по всей линии, как хотела Россия, не будет, - министр обороны 01
Разведения сил по всей линии, как хотела Россия, не будет, - министр обороны 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164557
 
 
 Топ комментарии
 
Сразу не будет, будет постепенно. Втягивать в болото русского мира нас будут медленно
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Цей придурок хвалиться тим,що віддають кацапам втричі менше.ніж ті хотіли ?
А наявність бандитів в Станиці Луганській прокоментувати не хоче ?
Чи те,що хлопці вчора загинули в уже розведеному Золотому !
Як у нього уживаються "Жодних поступок територіями" і "Домовилися про три нові ділянки розведення до березня" ???
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Сразу не будет, будет постепенно. Втягивать в болото русского мира нас будут медленно
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Как ни смешно, но отсутствие вчера результата, самый лучший результат. Может скоро криворожская шмаркля поймет, что ее миссия, как у чукчи в анекдоте, во время космического полета.
Центр управления полетом.
-Белка
-Гав
-Нажми красную кнопу
-Молодец
-Стрелка
-Гав
-Нажми синюю кнопку
-Молодец
-Эй чукча
-Алё! Чукча слушает
-Покорми собак, и ничего не нажимай.
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Уря ..! Прям Пабеда зелечки такая шо тока отлить в граните.
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Будет еще и как будет потому что ты говно в команде великого императора Зеленского, мнение шестерок придворных никого не интересует вояка ты сраный! Разберись кому служишь а потом сопли пускай!
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Генерала Муженко выбросили?
А ведь он лично десантировался и мочился с террористами.

А то шо написано мол мы чето хотим и о ком-то жалеем - просто байты на Фейсбуке.
Министр, я вот когда-то совковый фильм смотрел - приехали офицеры на "бобике", или не на "бобике"(совковое говно не запоминал), весточку привезли "радостную", но вот взгляд деда(минус сынок у него типо), которому привезли "похоронку" - запомнил. то есть - ты сам должен так делать. И в глаза смотреть. И не отворачиваться.
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Везде, где появлялся твой херой Муженко и брал руководство на себя, через 2 недели территории Украины терялись! Сайр-Могила, Иловайск, ДАП и Дебальцево!
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А кому верить то?
Пишут что генерал лично командовал и был в бою с террористами. И это хорошо, так как это традиции ну хотя бы немецкие - лично командант присутствовал и вносил коррективы.
Под командованием такого генерала, каждый мужик должен служить если надо. Другой вопрос - а чего добиваешься ты?
Обосрать Муженка? ну так диван большой - сри.те.
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Це перемога? Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9744 Якесь мурло приперлось в нашу хату і ставить нам умови? Довибирались
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Цей придурок хвалиться тим,що віддають кацапам втричі менше.ніж ті хотіли ?
А наявність бандитів в Станиці Луганській прокоментувати не хоче ?
Чи те,що хлопці вчора загинули в уже розведеному Золотому !
Як у нього уживаються "Жодних поступок територіями" і "Домовилися про три нові ділянки розведення до березня" ???
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я так розумію в ЗСУ просто заберуть набої ,а відводить поки не будем ! для покращення життя людей вивезіть їх звідти в селах та маленьких містах повно порожнього житла, кому не подобається Україна на хрін! при пожежі людей вивозять тут війна 6 років всі похрін !
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Разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе не будет!

Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7509
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странное, все таки, имя заработал Путин за двадцать лет. Х...ло. И это при его любви к громким фразам, типа "украинцы - братский народ")). Вряд ли История смоет грязь, ложь и кровь языками его политработников в СМИ.
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Министр, какого как бы это помягче выразиться уйла , сепары контролируют весь мост в Станице, что восстанавливала Украина?!
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