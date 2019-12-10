 Разведения сил по всей линии, как хотела Россия, не будет, - министр обороны

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - говорится в сообщении.
Загороднюк сообщил, что на встрече в "нрормандском формате" стороны договорились о трех новых участка разведения до марта.
"Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - рассказал министр.
Также Загороднюк отметил, что любые переговоры требуют тщательной подготовки.
"Процесс не будет быстрым. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - подчеркнул он.
Кроме того, министр сообщил, что в ходе вчерашних переговоров в "нормандском формате" была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины и принцип "безопасность, сувернитет и территориальная целостность - в первую очередь".
Центр управления полетом.
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-Нажми синюю кнопку
-Молодец
-Эй чукча
-Алё! Чукча слушает
-Покорми собак, и ничего не нажимай.
А ведь он лично десантировался и мочился с террористами.
А то шо написано мол мы чето хотим и о ком-то жалеем - просто байты на Фейсбуке.
Министр, я вот когда-то совковый фильм смотрел - приехали офицеры на "бобике", или не на "бобике"(совковое говно не запоминал), весточку привезли "радостную", но вот взгляд деда(минус сынок у него типо), которому привезли "похоронку" - запомнил. то есть - ты сам должен так делать. И в глаза смотреть. И не отворачиваться.
Пишут что генерал лично командовал и был в бою с террористами. И это хорошо, так как это традиции ну хотя бы немецкие - лично командант присутствовал и вносил коррективы.
Под командованием такого генерала, каждый мужик должен служить если надо. Другой вопрос - а чего добиваешься ты?
Обосрать Муженка? ну так диван большой - сри.те.
А наявність бандитів в Станиці Луганській прокоментувати не хоче ?
Чи те,що хлопці вчора загинули в уже розведеному Золотому !
Як у нього уживаються "Жодних поступок територіями" і "Домовилися про три нові ділянки розведення до березня" ???