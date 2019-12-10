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Все про:арест (9908) взятка (4799) САП (1213) Офис Президента (187) Кондзеля Светлана (7)

 На имущество попавшейся на взятке чиновницы ОП Кондзели наложили арест, - спикер САП Постолюк

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, суд наложил арест на недвижимость подозреваемой. В то же время Постолюк не уточнила, какая именно недвижимость арестована, однако на telegram-канале НОВИНА UA указывается, что под арест попали квартиры в Киеве и Львове, земля, деньги, счета и автомобиль, который Кондзеля недавно приобрела.

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На имущество попавшейся на взятке чиновницы ОП Кондзели наложили арест, - спикер САП Постолюк 01

Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 ноября избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164556
 
   
 Топ комментарии
 
не верю что все это непосильным трудом нажитое не записано на талантливую бабушку бизнесвумен ......
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- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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не верю что все это непосильным трудом нажитое не записано на талантливую бабушку бизнесвумен ......
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а-я-яй... вот лохушка... не перевела на кота... не успела (только ж купила)
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і закінчиться це нічим, суть системи так і не змінилась, і міняти її нікому. справа "бриліантових гівнопрокурорів" тому прямий доказ.
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За залог, поручительство, и чесслово,- всё вернут. Хотя, может и пожурят немножко...
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Так это ЕЩЁ "порохотвари", или УЖЕ "блазенята"?
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