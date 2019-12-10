 На имущество попавшейся на взятке чиновницы ОП Кондзели наложили арест, - спикер САП Постолюк

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, суд наложил арест на недвижимость подозреваемой. В то же время Постолюк не уточнила, какая именно недвижимость арестована, однако на telegram-канале НОВИНА UA указывается, что под арест попали квартиры в Киеве и Львове, земля, деньги, счета и автомобиль, который Кондзеля недавно приобрела.

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Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 ноября избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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