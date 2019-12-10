 Это первый шаг к достижению политического решения, - Боррель о "нормандском саммите"

Об этом во вторник в Париже во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Франции по европейским и иностранным делам Жан-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves LE DRIAN) заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, трансляция которой велась на мультимедийном канале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина присутствовала во время нашего разговора. Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении Нормандского саммита, которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах ", - отметил Жозеп Боррель.

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