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 Политика Украины
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 Это первый шаг к достижению политического решения, - Боррель о "нормандском саммите"

Европейский Союз приветствовал усилия Германии и Франции по организации "нормандского саммита", который состоялся вчера в Париже, и определил достигнутые договоренности как первый шаг к урегулированию кризиса в Украине.

Об этом во вторник в Париже во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Франции по европейским и иностранным делам Жан-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves LE DRIAN) заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, трансляция которой велась на мультимедийном канале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина присутствовала во время нашего разговора. Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении Нормандского саммита, которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах ", - отметил Жозеп Боррель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164554
 
 
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да только... устойчивого прекращения огня... все как не было так и нет
а это не менее важное, чем разведение и выборы
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По словам Зєлі лише розведення сил по всій лінії українсько- російського фронту триватиме
6-8 років..
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хто зна... може х.ло кремлівське згине скоріше...той там заладиться бистріше
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И кой ще каже, Боже, в прав текст --

путлеристи, вие нападнахте Украйна, махайте се!
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