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 Экономика, Общество
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Все про:приватизация (920) ФГИ (548) Минэкономразвития (513) Кухта Павел (1)

 Среди госпредприятий Минэкономики найдены несуществующие, - замминистра экономики Кухта

В Украине среди государственных предприятий обнаружили несуществующие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил замминистра экономики Павел Кухта.

"Вчера передавали комиссии Фонда госимущества более 300 предприятий Минэкономики и бывшего Минагро. Три предприятия оказались несуществующими. Одно предприятие оказалось частным. Теперь будем разбираться, как так вообще может быть", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на этой неделе передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий. Таким образом по состоянию на конец ноября передано уже 415 предприятий.

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Среди госпредприятий Минэкономики найдены несуществующие, - замминистра экономики Кухта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164552
 
 
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Не существующих это только толика а вот сколько существующих о которых никто не знает даже фискальные органы один Бог ведает.
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там оглядеться нужно
и
возможно
узнаете
что кабмин давно
чей-то
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Що значить *неіснуючими*??? В законодавстві нема такого визначення. Якщо юр.особа незареєстрована - це одне. Якщо юр.особа зареєстрована, але місцезнаходження не існує - це друге. А якщо все зареєстровано і є директор призначений і є будівля, але та будівля взагалі розбита вщент як після Світової війни чи 90-х, але директор здає звітність про нормальну роботу - то це третє.
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