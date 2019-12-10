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Все про:суд (22763) Херсон (617) Кучерявый (1)

 Суд отправил под домашний арест крымского единоросса Кучерявого, задержанного во время поездки за украинским загранпаспортом

Во вторник, 10 декабря, следственный судья Херсонского городского суда Херсонской области Галина Радченко рассмотрела ходатайство старшего следователя СО ГУ СБУ в АРК о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного единоросса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что члена российской правящей политической партии "Единая Россия" подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий лицом, которое является представителем власти)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Следственный судья ходатайство следователя удовлетворила и применила в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 6 февраля 2020 года.

Напомним, о задержании контрразведкой СБУ на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсоном члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.

Источник: https://censor.net.ua/n3164547
 
 
 Топ комментарии
 
Домашний арест в Крыму? Клованские судьи вообще совесть потеряли.
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Сепар на свободе, а боевой генерал сидит в сизо - его вина еще не доказана. Слава зебилам!
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всё правильно - под домашний арест, в Крым!!! сепаратюгу такого!!! шоб не збежал!!!!
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Домашний арест в Крыму? Клованские судьи вообще совесть потеряли.
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ходатайство старшего следователя СО ГУ СБУ в АРК о применении меры пресечения в виде домашнего ареста Источник: https://censor.net.ua/n3164547
Єто даже не суд єто обновленная СБУ...
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всё правильно - под домашний арест, в Крым!!! сепаратюгу такого!!! шоб не збежал!!!!
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Сепар на свободе, а боевой генерал сидит в сизо - его вина еще не доказана. Слава зебилам!
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Следователь ходайствовал. Он что-то знает...
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По-моему, это преступное разбазаривание семенного.. тьфу, обменного фонда...(
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сбежит падаль. а мог бы стать обменным фондом
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Мне иногда кажется что люстрация должна начаться с судейского корпуса. Причём тотальная. И начинаться сразу с высшей меры советских времён.
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об этом говорилось давно..а они с мусоров начали..
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якраз в цьому випадку судді ні при чому - вони виконали прохання слідчого СБУ
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тут боюся, середньовічними часами прийдеться починати: здиранням шкіри і оббитям нею крісла для наступного судді. тільки тоді можливо щось доходити почне...
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А куди дивиться СБУ? Продажні суді, які руйнують державний устрій входять у сферу їхньої уваги чи їхнє тільки горіхи, контрабанда та кришування злочинців?
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Пусть сидит дома у себя в Крыму, под домашним арестом! Вангую: через неделю совесть замучает и САМ прибежит в Херсон в Слуги Урода записываться. А если еще и на рояле смогет - ...
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дюбелем прикрепить паспорт на лоби и тело родакам урочысто вручить...
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А следак конторский, если сабж сбежит, вместо него в тюрячку пойдёт?
Или, как всегда, "не шмогла"...)
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я думаю, в лучших традициях занесет кому нужно треть того, что Кучерявый отстегнул и дело в шляпе.
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Писали,что сидит в гостинице в Херсоне.
Но утверждать не буду. Сам не видел.
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Кучерявый кучеряво отделался!
Ржу, не могу: домашний арест до 6 февраля!!!

Тут кто есть из Херсона? Нужно бы спасибо этой ссуке - Галине Радченко сказать....
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Майбуть собі думав, що він найкудлатіший, і може і рибку з'їсти, і ще отримати мільйон задоволень.
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Пока путлер выторговывает у Моники под заложников все что хочет, мы отпускаем просто так👍
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