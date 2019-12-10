 Суд отправил под домашний арест крымского единоросса Кучерявого, задержанного во время поездки за украинским загранпаспортом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что члена российской правящей политической партии "Единая Россия" подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий лицом, которое является представителем власти)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Следственный судья ходатайство следователя удовлетворила и применила в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 6 февраля 2020 года.

Напомним, о задержании контрразведкой СБУ на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсоном члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.