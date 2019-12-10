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 Политика Украины
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Все про:Крым (22161) права (159) права человека (821) Чубаров (792) Донбасс (20171)

 У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и ОРДЛО, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что у Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом он заявтл на организованной Центром гражданских свобод во вторник в Киеве "Национальной правозащитной неКонференции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надо признать, что, мы как не имели возможности влиять на то, чтобы изменить там (в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО. - Ред.) ситуацию, особенно касаемо преследования, гонений, пыток наших граждан, так и не смогли на сегодня. У нас нет этого инструментария и об этом надо говорить", - сказал Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164546
 
 
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Капитан Очевидность...)
А те страны, у которых есть такие инструменты, ограничиваются озабоченностями...
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Зато у нас теперь штайнмайер от путлера - в натуральном виде и еще мы долги от параши вместо ДЕНЕГ - вонючим газом получить будем рады!
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Забавно, вчера х***o надувало щеки, дрыгало ногами, шутило шутки, рядом с главами Германии и Франции, притом что:

Средняя з/пл в Германии 4 224 евро
Средняя з/пл во Франции 3 872 евро
Средняя з/пл в России 212 евро
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"Об этом надо говорить", - говорят уже 5 с лишним лет. Только вот, как это сделать, не знает никто. Видно, не за то люди деньги получают, да и есть ли они, эти люди?
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партизаны чубарова требуют инструменты?
чы таки средства?
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говнюк... надо не сидеть на жопе ровно.... по тихому вырезайте мусоров и живите...
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Перефразировав он хотел сказать, а за что я буду харчеваться!!!
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