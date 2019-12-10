 У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и ОРДЛО, - Чубаров

Об этом он заявтл на организованной Центром гражданских свобод во вторник в Киеве "Национальной правозащитной неКонференции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо признать, что, мы как не имели возможности влиять на то, чтобы изменить там (в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО. - Ред.) ситуацию, особенно касаемо преследования, гонений, пыток наших граждан, так и не смогли на сегодня. У нас нет этого инструментария и об этом надо говорить", - сказал Чубаров.
А те страны, у которых есть такие инструменты, ограничиваются озабоченностями...
Средняя з/пл в Германии 4 224 евро
Средняя з/пл во Франции 3 872 евро
Средняя з/пл в России 212 евро
чы таки средства?