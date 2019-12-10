 Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", о задержании сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - сказал Прянишников.
Он не уточнил, куда и зачем везут Габышева.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".
19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.
25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.
В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.
8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Путина".
Одно непонятно, где вы такую траву берете.............
Даже в Словакии.
"ну дайте только волю мужики!" В.Высоцкий
вже це набрало широкого розголосу і масу співчуваючих, а це помножує силу
так шо, терпіти вас довіку?
Не люблю лжи и глупости. Сейчас ты глупишь.
ти сам віриш в то шо один дурень вижене зграю красножопих?
ото воно бздить екзорцизму!
В прошлый раз не закрыли, закроют в этот...
люди, залякані гебнею, не здатні не підкорятись владі?
Если тебе не 12, то ты может знаешь такой термин "карательная медицина" и явно знаешь массу дессидентов, которых пытались таким образом превратить в овощ и тем самым закрыть рот.
Как ты думаешь, что будет с этим шаманом, если его в очередной раз закроют в психиатрии?
Могу подсказать: через месяц ты его можешь не узнать...чего я естественно ему ни в коем случае не желаю.
он может біть как наша Гадя - тупо отвод глаз ..... "народа", но єто ругательное словцо то
При массовой поддержке народа, к слову
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2019/07/e/e0/e0426cd9-e5c0-4d2c-b3bd-f8491315b79e_manifest.mpd
чет пробздело в парашном царевстве...
а если честно, то єт смахивает на Навального - либо полезный дурак, либо конторский.