 Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", о задержании сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - сказал Прянишников.

Он не уточнил, куда и зачем везут Габышева.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Путина".

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