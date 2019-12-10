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Все про:Кремль (526) Путин (25266) Россия (74519) Александр Габышев (1)

 Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали

Полицейские в Якутии снова задержали шамана Александра Габышева. Несколько дней назад он начал второй поход на Москву с целью "изгнать Путина".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", о задержании сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - сказал Прянишников.

Он не уточнил, куда и зачем везут Габышева.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Путина".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164542
 
   
 Топ комментарии
 
Какой контраст: в Украине презиков изгоняют Майданами, а в параше - шаманами. Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 2074 В этом коренное отличие украинцев от мокши. Браво, пацаки!
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у вас вижу там не только с фекальными сталагмитами проблема, а и чувством юмора.
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хуйла 12 охоронців срати водять
ото воно бздить екзорцизму!
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боятся, шо кремлядские шестёрки с ним не справятся и он может ***** в туалете с удалённого доступа замочить )))
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Якут? Замочить Путина в туалете с удаленного доступа???
Одно непонятно, где вы такую траву берете.............
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у вас вижу там не только с фекальными сталагмитами проблема, а и чувством юмора.
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я так понял, у вас с фекальными сталагмитами проблем нет!
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Немножко передохнет и дальше пойдет,может такими темпами лет этак за 100 и до московской окраины и доберется.
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А шо , просто на самолете шаман не может добраться?
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Боже, какая дикая страна раша. Ее уже и со странами третьего мира сравнивать не стоит
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Только почему-то из Словакии или других стран Европы, США не ломится столько людей жить на россии как в обратном направлении.
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та дайте же мужику по вашей руссии необъятной пройтись, на унитазы в городах посмотреть, на газ в каждом доме, водопровод и канализацию, на самую лучшую страну в мире " где так вольно дышит человек", может и передумает к ***** после увиденного с претензией идти....

"ну дайте только волю мужики!" В.Высоцкий
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шаман слабый...на месте,в якутии нашаманить баальшой кирдык вылупку мацковскому нияк?мож якуту мольфарами якось усилиться?
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Все він правильно робить
вже це набрало широкого розголосу і масу співчуваючих, а це помножує силу
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Будет так дальше продолжать, окажется в психушке, где из него через неделю овощ сделают....
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ви, гебняві, і вбити здатні
так шо, терпіти вас довіку?
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Ты мне погонялы твоего папашки не вешай, Гундяй.
Не люблю лжи и глупости. Сейчас ты глупишь.
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дурниці, маячня.
ти сам віриш в то шо один дурень вижене зграю красножопих?

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Та нефиг шаманить! Лепил бы себе петухов из говна, был бы знаменит, обласкан властью.
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та по любэ без первенства...петухов давно в запорожье лепили...Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували - Цензор.НЕТ 7946
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проґавив шанс блаЗЄнський взяти шамана до Парижа Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 3647
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пабєда пройшла мимо,бо мама римма пояс шахида не успела пошить...
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***** 12 охоронців срати водять
ото воно бздить екзорцизму!
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интересно, на что он рассчитывал, идя второй раз изгонять Путина?
В прошлый раз не закрыли, закроют в этот...
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ну вам же объяснили - он невменяемый..., а так, жаль мужика, начитался сказок в детстве, наверное, про доброго дедушку ленина, вот крыша и поехала....
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у вас, прігоженських, когнитивний дисонанс?
люди, залякані гебнею, не здатні не підкорятись владі?
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не гунди попусту!
Если тебе не 12, то ты может знаешь такой термин "карательная медицина" и явно знаешь массу дессидентов, которых пытались таким образом превратить в овощ и тем самым закрыть рот.

Как ты думаешь, что будет с этим шаманом, если его в очередной раз закроют в психиатрии?
Могу подсказать: через месяц ты его можешь не узнать...чего я естественно ему ни в коем случае не желаю.
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есть одно "но"
он может біть как наша Гадя - тупо отвод глаз ..... "народа", но єто ругательное словцо то
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Какой контраст: в Украине презиков изгоняют Майданами, а в параше - шаманами. Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 2074 В этом коренное отличие украинцев от мокши. Браво, пацаки!
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Успехов тебе мужик, ты целенаправленный, а значить рано или поздно дойдешь!
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может ему надо постричься, побриться, а нам скинутся на билет до москвы и костюм Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували - Цензор.НЕТ 3194
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Шош вы хотите если ботоксный в парашу ходит с 6 охраниками
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Кремль боится этого клоуна. Скоро сами себя будут боятся.
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Сразу поставили диагноз, и для перестраховки ещё статью возбудили. Совок тюнингованный.
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диагноз нужно ставить тем, кто его задержал.
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А у нас ни один мольфар с Карпат не идет изганять Зпленского!
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нужно было его в Нормандию переправить
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Якби не називалося Залісся воно назавжди залишеться гулажним вертепом населеним холопами і вєртухаями.
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Прошлый раз шаман прошел 3000км из общих 8000 .... Пока не остановили.
При массовой поддержке народа, к слову
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2019/07/e/e0/e0426cd9-e5c0-4d2c-b3bd-f8491315b79e_manifest.mpd
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потихонечку...потихонечку..дедушку плешивого в АдЪ шаман отправляет
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Идиоты, бегающие со свечками, бормочущие мантры(Шойгу например), высрали шо такой же идиот, но неправослабный - невменяем?.....
чет пробздело в парашном царевстве...
а если честно, то єт смахивает на Навального - либо полезный дурак, либо конторский.
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