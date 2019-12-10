 Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 847 женщинам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных – 32 жительницы Винницкой области, 116 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 28 – Донецкой, 26 – Житомирской, 52 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 45 – Ивано-Франковской, 31 – Киевской.

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Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 – Луганской, 56 – Львовской, 14 – Николаевской, 59 – Одесской, 17 – Полтавской, 129 – Ривненской, 8 – Сумской, 28 – Тернопольской, 21 – Харьковской, 13 – Херсонской, 31 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 44 – Черновицкой, 15 – Черниговской и 1 – города Киева.