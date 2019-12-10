 Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 847 женщинам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Среди награжденных – 32 жительницы Винницкой области, 116 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 28 – Донецкой, 26 – Житомирской, 52 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 45 – Ивано-Франковской, 31 – Киевской.
Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 – Луганской, 56 – Львовской, 14 – Николаевской, 59 – Одесской, 17 – Полтавской, 129 – Ривненской, 8 – Сумской, 28 – Тернопольской, 21 – Харьковской, 13 – Херсонской, 31 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 44 – Черновицкой, 15 – Черниговской и 1 – города Киева.
Вот этим и занимайся, Вова
- почему война на востоке Украины не закончена.
- кто наживается на войне.
Ответ "Порошенко" не предлагать.
але ці совкові замашки - тупізм. матка типу, продукующая пушмясо для дагагова тов.(хто там зараз на трибуні - хрунь, брень, сталь, лєнь.....)
неоднозначно опше-т
Ну вот черноземы это хорошо?
А ведь черноземам не надо выплачивать пособие. Выгодно, удобно, продуктивно.
Я еще могу в сортир сходить прямо в Б*гдановой "Тесле", пусть ему будет натхнення шептать тебе на ушко, противный
идиоты совковые тупые - че все должны платить самкам, которые поставили себе цель - жить хорошо, производя ..... ну, как кацапы говорят, .... ""нищету""?
«МВФ!» - завопила она опять.
Всех Переживу подскочила со шкуры бизона, на которой спала после сытного завтрака, и упругим движением подскочила к бронзовому зеркалу. Поправила покосившееся перо, а других украшений на ней и не было. Она знала, что белые дарят бусы в первую очередь тем, у кого их нет.
В глаза ударило яркое солнца. С утра подморозило, и яркие лучи отражались от инея на вигвамах. По лагерю туда-сюда сновали индейцы в праздничных шкурах. Старики наскоро раскуривали трубку мира, женщины разогревали на костре пухлые кукурузные лепешки. Не Поймаете прекратила кричать, и теперь готовила над костром мудреный напиток белых людей по имени кофе. Соблазнительно пахло на всю поляну, и несколько детей стояли за спиной Не Поймаете, внюхиваясь во все ноздри. Пить кофе запрещал вождь, но индейцам все равно хотелось.
На поляну въехала огромная черная колесница, похожая на огромный блестящий камень. В камне открылась дыра, и из нее показался первый белый. Это был тощий старик с ужасной дряблой кожей лица и длинной тряпкой на шее, как у них было принято. Белый приветливо улыбнулся и крикнул:
Индейцы переглянулись и все разом посмотрели на Всех Переживу. Та кивком подала знак, и к белому подбежали женщины с лепешками и кофе. Старик отломил кусок лепешки, мокнул в кофе и принялся жевать беззубым ртом.
Следом за стариком из колесницы выполз очень толстый белый. Он сразу же напомнил собравшимся индейцам распухшую в воде фасоль.
«Успешная программа с МВФ критически важна для роста и защиты племени Небесных Воинов!» - крикнул он на чистейшем индейском наречии.
Старики вгляделись и обомлели. Да это же Дымящийся Кабан, только сильно растолстевший и теперь совершенно белый. Много лет назад он покинул племя, решив переехать жить туда, куда уходит Солнце. И вот, он уже вылазит из черной колесницы.
Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.
«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.
«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».
«Как же красиво!»
Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.
«Нельзя!»
«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.
«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.
«Зачем?»
«На случай, если будет плохо».
«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.
«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»
И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.
По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.
Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.
Всех Переживу крадучись подошла к Вигваму Сокровищ и поскребла шкуру на входе.
«Это ты, Всех Переживу?»
«Да, Не Поймаешь!»
«Входи!»
Уже через минуту они раскрыли сундук и принялись делить деньги белых.
«Куплю себе огромный вигвам на берегу озера», - делилась планами Не Поймаете.
«Ты дура. У белых есть такие вигвамы!»
«Какие?..» - растерянно спросила Не Поймаете.
«Ты думаешь, почему Дымящийся Кабан такой довольный?»
Разделили на три большие кучи. На дно сундука положили старую шкуру, а сверху ее присыпали деньгами. Остальные две кучи запихали себе под шкуры и не торопясь вышли из Вигвама Сокровищ.
«Слушай, Не Поймаете», - спросила Всех Переживу уже возле своего вигвама.
«Что?»
«А вдруг Девяносто Пятый или Большое Дупло узнают?»
«Не узнают, - уверенно ответила та. - Мы независимые».
«От кого?»
«От племени».
«Разве так можно?»
«Ты что! МВФ так решил».
«А, ну если решил - значит… проблемы индейцев никого не…»
«Точно… Доброй ночи, подруга».
«Доброй ночи. Дашь бусы поносить?»
«Иди к койоту!»
«Ну ладно…»
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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