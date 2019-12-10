 Вызывает беспокойство, что впервые на уровне президента легитимизирована "формула Штайнмайера", - Тимошенко о "нормандской встрече"

Об этом Тимошенко написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимизирована "формула Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий.Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе. Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины", - написала политик.
Также лидер "Батькивщины" приветствовала возобновление переговоров лидеров Украины, Франции, Германии и России.
Она назвала "большим достижением" решение об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Среди позитива Тимошенко отметила и позицию, что сначала - восстановление границы, а затем выборы.
По мнению Тимошенко, сейчас в Украине пора начать внутренний диалог: "Нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".
Что его так беспокоит?
А вот что - дело в том, что есть такой пункт номер 9 (выше в каментах смотрите) в минских договорняках, который великий и непогрешимый ПП согласовал
Сейчас любители соевых шоколадок орут о том , что это был НЕВЕРОЯТНО ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕТРА ЧТОБ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ. Эти дегенераты вообще понимают, что тем самым имидж страны и свой в том числе ставят ниже плинтуса?
путя в минские вцепился мертвой хваткой. А как же - панове Фунфырь такое сладкое поле оставил, грех не юзать.
и при всех таких "подарках" от гениального стратега Петра, зеленый смог уйти не с капитуляцией (о которой тут орут уже хрен знает сколько), и не с победой. но с пониманием того, что стороны хотя бы сделали шаги к диалогу и возможному окончанию кризиса.
СОНЯ КОШКИНА:Есть давняя украинская традиция: всякий Президент, начиная с Кучмы, люто ненавидит или фанатично боится (иногда и то и другое) Юлию Тимошенко.
Даже когда ненавидеть ее не за что, а бояться нет никакого смысла.
Ну, совершенно никакого (как сейчас, например).
ЮВТ серьезно омрачала жизнь Леониду Даниловичу. Особенно в пору «Украины без Кучмы». За что даже посидела в тюрьме.
Виктор Андреевич ее просто люто ненавидел. До зубовного скрежета. Все эти «набрала долгов, как ***** блох и тд».
Виктор Фёдорович испытывал по отношению к ней какой-то совершенно иррациональный (логикой это нельзя было объяснить), сковывающий панический страх. Даже когда она еле живая сидела в Качановке, все равно боялся.
Для Петра Алексеевича Юля была будто красная тряпка для быка и на Банковой считалась чуть ли не главным источником проблем (хотя непосредственно БЮТ, надо отметить, проблемы создавал редко).
Можно ее не любить, как угодно относиться, но в том, что всякий новый Президент мнит себя вечным, она абсолютно права.
И вот пришёл черёд Владимира Александровича...
Те же грабли.
Та же беспричинная глупая агрессия.
Абсолютно политически недальновидная, к тому же (если посмотреть на их славное «большинство»). Чего он, спрашивается, взбеленился?
Из-за «сладких должностей».
Неа)).
То есть, Юля, конечно, не святая и свой интерес блюсти умеет, но дело не столько в этом.
Сколько в том, что Владимира Александровича, похоже, поразила хроническая «хворь» «папередников».