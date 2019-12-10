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 Политика Украины
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 Вызывает беспокойство, что впервые на уровне президента легитимизирована "формула Штайнмайера", - Тимошенко о "нормандской встрече"

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что на встрече в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский легитимизировал "формулу Штайнмайера".

Об этом Тимошенко написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимизирована "формула Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий.Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе. Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины", - написала политик.

Также лидер "Батькивщины" приветствовала возобновление переговоров лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Она назвала "большим достижением" решение об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Среди позитива Тимошенко отметила и позицию, что сначала - восстановление границы, а затем выборы.

По мнению Тимошенко, сейчас в Украине пора начать внутренний диалог: "Нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3164537
 
 
 Топ комментарии
 
Легимитизировать то, что нужно Путину может только агент Путина.
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парашенка твоя родина, кацапчик(с)
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anti-colorados
Нормандия. Детали

Вызывает беспокойство, что впервые на уровне президента легитимизирована "формула Штайнмайера", - Тимошенко о "нормандской встрече" - Цензор.НЕТ 3342

Итак - прессуха. Очередность была такой: Макрон, Меркель, янелох, путин. И Первый, и Вторая подчеркнули два важных момента. Первый, что процесс был блокирован полным несовпадением позиций сторон с 2016 года и сейчас его удалось разблокировать. Второй момент имеет имя собственное, а именно - «Формула Штайнмаера», по которой удалось договориться.
На мой взгляд, это - ключевой момент, поскольку и янелоху и Путину надо было говорить то, что от них хотят услышать их сторонники, а Меркель и Макрону можно говорить прямо и без дураков.
Что они сказали на самом деле? А сказали они о том, что Украина сдала свои позиции и то, на чем стоял Порох, теперь слито в унитаз. Более того, имени Пороха никто из них не произносил, но имелось в виду, что Украина с Порохом во главе не соглашалась на те условия, которые просовывала эта троица.
Янелох рассказал о территориальной целостности Украины и о том, что конституция неизменна, но тут уже надо либо с крестиком, либо с трусами определяться, поскольку формула Штайнмаера и действия в ее ключе как раз и направлены прямо против территориальной целостности Украины, в части ее унитарной формы и нерушимости границ. Для того, чтобы действовать в этом духе нужно либо принимать антиконституционные законы, либо менять конституцию.
Вот как раз об этом прямо и говорил путин, о скорейшей имплементации «постоянного статуса», каких-то других изменений в конституцию, которые он не расшифровал, но о которых явно шла речь и трое сидящих рядом деятеля, точно знали что это такое, а также - об амнистии боевикам и выборах.
Какой же «актив» тут можно обнаружить, если пытаться искать его со свечами и фонарями? Меркель и Макрон с суровым видом пояснили, что теперь ОБСЕ будут «контролировать» ситуацию вместо 12 часов - 24 часа в сутки. Причем - будет ее контролировать по всей территории Украины. Это что вообще такое? Мы прекрасно знаем, как они контролируют ситуацию сейчас и что никакого толку от этого контроля - нет. А что они собираются контролировать по всей Украине? Это можно понимать как угодно, только вот никто не сказал ни слова о контроле границы между Украиной и РФ на оккупированной части территории Донбасса и даже о миротворцах на границе.
Наверное, в Сети уже есть видео этой пресс-конференции и каждый может увидеть все это самостоятельно. Но глядя на все это в час ночи, возник всего один вопрос: «Почему именно 9 декабря?» Собственно говоря, так сдать интересы Украины можно было еще в июне и не тянуть полгода. Возможно, Елисейский дворец был занят и окно было только на эту дату?
Из всего этого можно сделать два вывода. Один вывод прост и предсказуем, от этой гоп-команды ничего другого нельзя было ожидать даже близко. Не исключено, что уровень подготовки там такой, что большая часть «делегации» даже не поняла, что они сделали. А второй вывод вытекает из первого. Им удалось формализовать объектность Украины в международной политике, вместо безусловной субъектности, которую мы наблюдали пять предыдущих лет.
Вот эти деятели, которых избрали весной, не умеют и не хотят действовать самостоятельно и теперь вопросы, относительно Украины, решаются в других местах, а они теперь только имитируют бурную деятельность. Возможно кому-то достаточно имитации, это дело вкуса и собственной совести. Мы же, по пятибальной системе, ставим оценку саммиту, именно для Украины «-5».
https://defence-line.org/2019/12/normandiya-detali/
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жулия после сговора с мародером должна молчать
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Да ладно. Настала эра "Никто никому не должен..."
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От клята! Не захотіла разом з іншими ЗЕлупінцями цілувати сраку їхнього Ідола Янелоха І ЗЕлупи. Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч" - Цензор.НЕТ 7738
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Штайнмайер состоится как того пожелал великий ПУ а маргиналы просравшие и Крым и Дамбас теперь не киздите и по стойке смирно чморота рогуляцкая!
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о чем вопит недобитый Пан Чекушка?
Что его так беспокоит?
А вот что - дело в том, что есть такой пункт номер 9 (выше в каментах смотрите) в минских договорняках, который великий и непогрешимый ПП согласовал
Сейчас любители соевых шоколадок орут о том , что это был НЕВЕРОЯТНО ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕТРА ЧТОБ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ. Эти дегенераты вообще понимают, что тем самым имидж страны и свой в том числе ставят ниже плинтуса?
путя в минские вцепился мертвой хваткой. А как же - панове Фунфырь такое сладкое поле оставил, грех не юзать.
и при всех таких "подарках" от гениального стратега Петра, зеленый смог уйти не с капитуляцией (о которой тут орут уже хрен знает сколько), и не с победой. но с пониманием того, что стороны хотя бы сделали шаги к диалогу и возможному окончанию кризиса.
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Пацак, никакого кризиса нет. А есть факт оккупации страной агрессором (паРашей) территории Украины. Надеюсь, мордва успешно подавится этими территориями.
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а я надеюсь, что эти территории обратно вернутся в Украину. Только сепаратистское дерьмо могло такое написать:мордва успешно подавится этими территориями. твои, слова, кацапчик скрытый?
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Капительман очнулась от летаргического сна. Обсирала Пороха 5 лет, теперь хавай.
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Вашого Пецу Баригу взагалі не завадило б втопити в соєвому лайні.
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Та він сам себе вже майже втопив. Он вже майно своє переписує на свого синка з грешеподібною головою.
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А ти. бовдуре пенькуватий, на касі сидів, рахував гроші, за які вона "продалась"?
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А как ЮВ прочувствовала ситуацию - позвала всех на Майдан , а сама не пришла . Отсиделась под колодой и теперь вещает.
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Ідіоте сракоголовий, Тимошенко не була в числі оргнаізаторів пецомайдану. Ти про це не знав?
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Там паралельно "Малоросійська правда" пише, що у нас повна Перемога.
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Штайнмайера подписал Пепа , а именно выборы потом контроль . Да именно так ! Не гандон ли , а кто это сделал ? Так после Илловайска усрался , что дал добро на все не подумавши . Поэтому Пепу гоните ссаной метлой от трибун .
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Нет там этого алгоритма - сначала выборы ,потом граница . Это так -в кацапской интерпретации договора . На самом деле там есть -только пункты , и не прописана последовательность их выполнения . Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч" - Цензор.НЕТ 9340 .
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Підпішіть щось краще. 4 роки критикували Петра з під кожного кутка за ці угоди, самі ж наввипередки кинулись їх виконувати. Причому в односторонньому порядку.
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После Пети зайти на посадку должна и Люля, хватит этой старой с@чке искать приключения на свой зад, она пожизненое ещё в 90х заслужила, жаль люлеботов, в отличие от порохоботов действительно больные люди!
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Всё ждал когда ты распишешься в своём идиотизме под моим коментом, долго ждать не пришлось у тебя небось аж нервный тик начался? Не знаеш что делать? Выйди на свежий воздух пропердись!!
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Персонально для ЗЕлупінця та довбойолопа-зомбі Зенит-Циклон-ДНЕПР

СОНЯ КОШКИНА:Есть давняя украинская традиция: всякий Президент, начиная с Кучмы, люто ненавидит или фанатично боится (иногда и то и другое) Юлию Тимошенко.
Даже когда ненавидеть ее не за что, а бояться нет никакого смысла.
Ну, совершенно никакого (как сейчас, например).
ЮВТ серьезно омрачала жизнь Леониду Даниловичу. Особенно в пору «Украины без Кучмы». За что даже посидела в тюрьме.
Виктор Андреевич ее просто люто ненавидел. До зубовного скрежета. Все эти «набрала долгов, как ***** блох и тд».
Виктор Фёдорович испытывал по отношению к ней какой-то совершенно иррациональный (логикой это нельзя было объяснить), сковывающий панический страх. Даже когда она еле живая сидела в Качановке, все равно боялся.
Для Петра Алексеевича Юля была будто красная тряпка для быка и на Банковой считалась чуть ли не главным источником проблем (хотя непосредственно БЮТ, надо отметить, проблемы создавал редко).
Можно ее не любить, как угодно относиться, но в том, что всякий новый Президент мнит себя вечным, она абсолютно права.
И вот пришёл черёд Владимира Александровича...
Те же грабли.
Та же беспричинная глупая агрессия.
Абсолютно политически недальновидная, к тому же (если посмотреть на их славное «большинство»). Чего он, спрашивается, взбеленился?
Из-за «сладких должностей».
Неа)).
То есть, Юля, конечно, не святая и свой интерес блюсти умеет, но дело не столько в этом.
Сколько в том, что Владимира Александровича, похоже, поразила хроническая «хворь» «папередников».
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Я тоже её боюсь, как представлю её без зубов с обвисшей кожей, аж блевать хочется от страха!
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А почему ее это не беспокоило,когда бубочка ее подписал? Тоесть более 2 месяцев?
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В общем, теперь зебобики и пуйловской мочой угостились...
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Протестуя против реализации Минских соглашений, Юля Тимошенок выходит на майдан вместе с... автором Минских соглашений Петром Порошенко. Я все правильно понял?
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