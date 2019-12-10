 Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, глава МИД заявил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату.

Кроме того, ожидается взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря.

"План - завершить как можно быстрее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.

По его словам, ожидается дальнейшее разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения.

"Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Пристайко.

"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча - через 4 месяца", - подытожил Пристайко.

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