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 Политика Украины
  2013  44
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 Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, а федерализации Украины не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, глава МИД заявил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату.

Кроме того, ожидается взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря.

"План - завершить как можно быстрее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.

По его словам, ожидается дальнейшее разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения.

"Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Пристайко.

"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча - через 4 месяца", - подытожил Пристайко.

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Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией формулы Штайнмайера продолжится, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164536
 
 
 Топ комментарии
 
а особый статус, свои суды, своя милиция - это не федерализация?
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Рідкісний брехун. От він щойно видав: яблук не буде. Але ми продовбуємо садити яблуннв й сад. Питається, нафіга тоді той сад садити?
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А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух? "Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою". Мне уже надоело образы подбирать, вот Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день: "Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, сц**о, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало". Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение. Формула будет имплементирована. Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі." Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты. Ну так и в чем причины радости-то? Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них. Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то. На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России. Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось. А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам
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а особый статус, свои суды, своя милиция - это не федерализация?
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Рідкісний брехун. От він щойно видав: яблук не буде. Але ми продовбуємо садити яблуннв й сад. Питається, нафіга тоді той сад садити?
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Так давайте в твій зад посадимо))))
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Кацап? Про зад? 🤣 Ви можете писати коментарі без згадки про анальні отвори і садо-мазо? Хоча про що це я, коли матюки у кацапів займають 8/10 частин лексикону.😁
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Так я бачу ти свій зад уже засаджав.)))) Кукурудзу посадив?)))
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А охранное агентство медведчука- это не федерализация? Не частная армия? Оплот у нас уже был. РыгоАналы перекрашеные.
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так сейчас действует особый статус, кто принимал?
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Это тоже самое разные слова,какой особый статус?
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Особый статус (федерализация) = протекторат России над регионами Украины - т.е. то, что Зеро называет территориальной целостностью.
Т.е. формально регионы (а после Донбасса хло заставит сделать такой статус для всего юго-востока) будут в Украине, а жить будут по законам РФ.
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зебилы - мир ваша моника не заключил - ФАКТ - И ЗА ПОЛ ГОДА НЕ СДЕЛАЛ ХОРОШЕГО - ТО ЖЕ ФАКТ - ЛОХ ОН ПЕДАЛЬНЫЙ И ОБМАНЩИК НЕКЧЕМНЫЙ
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Ти напевно хотів сказати Климкін, а вирвалось ось це))))
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Порохоботы, а кто изменения в Конституцию внёс по особому статусу Донбасса? За что погибли четверо нац-гвардейцев 31 августа 2015 года на митинге под ВР?
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Конституцию пока еще не изменяли. Погибли они из-за того что один придурок бросил гранату.
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"Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей. В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ. После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен. Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей. Но это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть. На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии. России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят. Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта. Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем. Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей. Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть
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"Можно я вам эйфорию от "твоей жизни" подпорчу? Тебе скоро на пенсию
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Можливо, але у людей с іменем Віталій, статистика смерті в молодому віці більш сумна)))
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А тупая рогульская хохло3,14дорь рождается дохлой
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Не знаю, не знаю. Все таки на западній частині України населення багато, і воно не дурне))))))
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Ага,оно всё сраки гейжопейцам моет Дома бабушки и школьники
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Ну в чомусь ти правий. Але це країна їх змусила. Вони б без потреби не поїхали
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Это все от огромного рогульского ума.
Насрать на свою страну и ехать поднимать чужую.
Единственная нация в Европе,которая так и не озаботилась обзавестись своим государством
А теперь,когда им его подарили - решили его продолбать на ахналь
У поляков и сытней и лучше. Да и у кацапова привычнее.Эгэж?
А тут еще петя в штаны насрал и поэтому нада во владу жида
Фиг его знает. Иногда кажется у чукчей больше ума и достоинства
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Дристайка впихує невпихуєме. В реченні перша частина заперечує другу
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А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух? "Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою". Мне уже надоело образы подбирать, вот Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день: "Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, сц**о, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало". Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение. Формула будет имплементирована. Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі." Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты. Ну так и в чем причины радости-то? Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них. Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то. На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России. Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось. А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам
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Це ж щоб платити пенсії та зарплатню жителям Данбасса доведеться в РФ рублі купляти.
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Каква ,,радост,, -- успели малоросите да поговорят с Убиеца на украинци!

Каква формула, предатели продажни проклети!
Това е предателство на Украйна!

ПРЕДАТЕЛСТВО и това си е!

Дори и обменът ,,все на всех,, няма да го бъде по този начин и ще ги мотае кремълската гад кръволоци!

КГБ Кремъл и петата колона предават Украйна, този още си мисли, че това е етап, не, това е чисто предателство!
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Прочитав твої коментарі... Складається думка, що процес мислення, формування речень та отвір, через який вони вихолять, знаходяться в тому місці, на якому нормальні люди сидять. Доречі: то мова не московитів, але цілком зрозуміла... І ще одне прохання: не кидай свої розумові потуги з того самого отвору на вентилятор, не вподоблюйся кацапні
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...На Днепропетровщине мужчину осудили на 5 лет лишения свободы за убийство курицы. Мужчина убил животное в городе Перещепино на глазах у ребенка с особой жестокостью.Мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул животное на землю, говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.
После этого злоумышленник ударил курицу ногой, поймал ее и, держа рукой за крыло, причинял птице физическую боль, от которой она начала громко кричать. Мужчина еще трижды ударил курицу о землю, от чего животное умерло.
Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345848-za_ubijstvo_kuritsy_muhchinu_osudili_na_5_let
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Мы тебя не будем убивать, не сци, просто лишим жизни.
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Ну що ж, попробую вставити своїх 5 копійок. Попереджую зразу --- я не прихильник Зе. Уважно подивившись вчорашню спільну пресс-конференцію, скажу, що зради не побачила, ні одна з " червоних ліній" не була перейдена. Не буду хвалити Зе, але треба віддати йому належне, що інтересами України не поступився, деякі відповіді на запитання журналістів були навіть дуже хороші, особливо про спілкування з жителями Донбасу і про мову, краще від себе говорив, ніж те, що було написано на бумажці. В результаті, правда, нічого не вирішили, але це для нас на разі, найкращий варіант. Можливо, ця зустріч була нагодою показати світовій спільноті, що Мінські угоди не працюють і якимось чином виходити з них. Ще одне -- ***** на пресс-конференції сидів, як в воду опущений, тупо розглядав якісь папірчики , перебирав ногами під столом ,явно було видно, що незадоволений результатом.
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Радует что Штайнмайер состоится как того пожелал великий ПУ а маргиналы просравшие и Крым и Дамбас теперь не киздите и по стойке смирно чморота рогуляцкая!
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Ага нічого не вирішили. А соьгодні закон про мову вже внесли, потім інший по формулі піде
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