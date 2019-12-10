 Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.
В частности, глава МИД заявил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату.
Кроме того, ожидается взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря.
"План - завершить как можно быстрее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.
По его словам, ожидается дальнейшее разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения.
"Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Пристайко.
"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча - через 4 месяца", - подытожил Пристайко.
Т.е. формально регионы (а после Донбасса хло заставит сделать такой статус для всего юго-востока) будут в Украине, а жить будут по законам РФ.
Насрать на свою страну и ехать поднимать чужую.
Единственная нация в Европе,которая так и не озаботилась обзавестись своим государством
А теперь,когда им его подарили - решили его продолбать на ахналь
У поляков и сытней и лучше. Да и у кацапова привычнее.Эгэж?
А тут еще петя в штаны насрал и поэтому нада во владу жида
Фиг его знает. Иногда кажется у чукчей больше ума и достоинства
Каква формула, предатели продажни проклети!
Това е предателство на Украйна!
ПРЕДАТЕЛСТВО и това си е!
Дори и обменът ,,все на всех,, няма да го бъде по този начин и ще ги мотае кремълската гад кръволоци!
КГБ Кремъл и петата колона предават Украйна, този още си мисли, че това е етап, не, това е чисто предателство!
После этого злоумышленник ударил курицу ногой, поймал ее и, держа рукой за крыло, причинял птице физическую боль, от которой она начала громко кричать. Мужчина еще трижды ударил курицу о землю, от чего животное умерло.
Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345848-za_ubijstvo_kuritsy_muhchinu_osudili_na_5_let
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