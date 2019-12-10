 Принятая на "нормандском саммите" декларация исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами, - Чубаров

Об этом сказал Чубаров во время "Национальной правозащитной неКонференции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам нормандского саммита. - Ред), отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... так, как оно выписано", - сказал Чубаров.

"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - сказал лидер Меджлиса

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар.

"И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике", - добавил Чубаров.

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