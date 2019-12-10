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 Политика Украины
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 Принятая на "нормандском саммите" декларация исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указывает на то, что декларация, подписанная по результатам "нормандского саммита" в Париже, исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сказал Чубаров во время "Национальной правозащитной неКонференции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам нормандского саммита. - Ред), отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... так, как оно выписано", - сказал Чубаров.

"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - сказал лидер Меджлиса

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар.

"И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике", - добавил Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164525
 
 
 Топ комментарии
 
Мені кримські татари куди важливіші ніж сепарське лайно "путинвведи", яке запросило війну в Україну
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Чи треба було нам залишити у полоні 70 українців якщо не вдалось забрати кілька татар? Ти татарин напевно трохи очманів. Треба забирати навіть одного, якщо є така можливість! Я щось не бачу татарського батальйону у ВСУ, який бореться із кацапами за визволення України і в т.ч. Криму. Хитрожопі татари, яких в Криму значна меншість, вирішили оголосити Крим своєю державою після того як ми звільнимо його від кацапів. Крим взгалі треба позбавити всяких автономій і приєднати до херсонської облаті.
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Мені кримські татари куди важливіші ніж сепарське лайно "путинвведи", яке запросило війну в Україну
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Дык наглые, потому и лезут во все щели . Наши из 3 спецназа в Макеевке уже второй год, и тишина про них на переговорах.
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Да вроде ,,Всех на Всех,, или татары считают себя высше ВСЕХ и для них нужна отдельная договоренность?
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Просто у Чубарова,роль такая...
Ему оплаченно кричать-усё пропало!
Вот он и кричит.
Будет другая команда-будут другие крики...
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коняка!!!!! ты!!!!! уже против татар пошли, только потому, что они против Зедебила!!!)))) недавно вон обхаяли нашего Воина в Золотом только потому, что высказал уклонисту что хотел!!!!!
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Немає там ніякого всіх на всіх. Вирішили, що з того боку віддадуть лише тих, хто в ОРДЛО утримуються, і пізніше )(уйло сказало, що і то не всіх.
Ті, що утримуються у Криму та кацапстані, в цей обмін взагалі не потрапили.
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Тим більше татарам треба помовчати.
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Тебе надо помолчать кремлёвский бот разжигатель ненависти к татарам
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Никто ненависть не разжигает,ненавись разжигаете именно вы.Если в договоренности входят и татары то никто не будет ставть приоритеты и оставлять татар за бортом.А вы своим высером и разжигаете ненависть даже не сная что входит в понимание ,,Всех на Всех,,Так что кто из нас кремлевский бот нужно еще посмотреть.
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Если крымско-татарские политзаключённые являются гражданами Украины, то на них всё распространяется.
Если же они получили кацапский аусвайс, то кто им доктор?
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А если не получали но кацовысерки их считают своими гражданами как Сенцова?
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Если как Сенцова, то с обменом проблем не будет, они включаются в списки обмена как граждане Украины, и как кацапы докажут обратное, если они не получали их аусвайсы...
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Вижу ты все знаешь, Чубаров то таке, несет всякую фигню...
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Доктор?Тогда им доктор паталогоанатом.
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Обменивать будут людей, которые воевали, боролись, не взирая на национальность. Или там написано, "Крымских татар не обменивать"?
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Домовилися обміняти лише людей із ОРДЛО.
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Молодая команда дегенератов... Зато потрындели про газ, поулыбались,и подтвердили великую важность минских бумажек, подписанных Кучмой , и Захарченко с Плотницким, которых никто не может найти по разным причинам.
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Да, на Коломойского с Новинским и Ахметовым, трудная работа...
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Сергей, ты в корне не прав. Они не дегенераты молодые, просто ЗАПРОДАНЦЫ! Дегенераты их выбрали, это да, не спорю.
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Чи треба було нам залишити у полоні 70 українців якщо не вдалось забрати кілька татар? Ти татарин напевно трохи очманів. Треба забирати навіть одного, якщо є така можливість! Я щось не бачу татарського батальйону у ВСУ, який бореться із кацапами за визволення України і в т.ч. Криму. Хитрожопі татари, яких в Криму значна меншість, вирішили оголосити Крим своєю державою після того як ми звільнимо його від кацапів. Крим взгалі треба позбавити всяких автономій і приєднати до херсонської облаті.
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А когда то маскву пугали походами. Были ж времена. Быстро времечко летит.
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Стране нужны герои, а вагина рожает дураков...
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Политзаключенные татары из Крыма - они пропагандировали украинскую тему или свою исламскую . Балух да политзаключенный, а ваши исламы- не наши.
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Откуда столько тупых в дном месте и сразу! Когда в 2007 по всему Крыму были акции "нато нет", точно как в 2014 кизяков вонючих понаехало тысячи! Бородатые у@бки из засРашки как хозяева, а все место быдло, не украинскую тему "пропагандировало", а уже тогда -кацапскую тему, союз, братство, мост, дрючба. Только татары кипишевали против, криком кричали-если не отгородимся, Крым рано или поздно уйдет.
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Ты соска тупая! У меня в АРК недвижимость, и зарытый бизнес. Шесть лет не переоформлял на засРашкинсие документы, типа-патриот. В то же время ЗЕленая вафля и кореша, уже все давно оформили и признали субъектность. После вчерашнего бздливого потного зашквара пианистки Моники, другого выхода нет. Крым-Россия, по факту, ура! В Украине нет президента, есть цирквая труппа нелохов.
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Потихоньку вылазят скрытые договорняки и зрада.
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А в обмене всех на всех крымские татары решили не участвовать? .....
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Кацапсіна, читай новини хоча б. Про обмін всіх на всіх цього разу не домовлялися.
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та ви шо ? .. не читайте ботоферму по утрам
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в ОРДЛО сидят крымские татары? ..или что? .. нужно было требовать перевезти из россии в ОРДЛО крымских татар? ... есть уже согласованные списки по ОРДЛО .. есть согласованные списки по россии .... что не так?
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А почему чубаров только сейчас проснулся? констатирует факт? Сам то хорошо устроился, квартира в Киеве,льготы,привилегии, а вот за земляков подумать, так это опосля.
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Зеро воно і в Африці зеро, фуйло це зрозумів давно, тому великий пшик.
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Комюніке це формальне повідомлення про міжнародну зустріч чи переговори, їх хід та питання, що на них обговорювалися. Вона ні для кого не має юридично зобов'язуючого характеру (хіба що для російських телепропагандистів).
Тож включати чи не включати при подальших конкретних переговорах в свій персональний обмінний список кримських татар залежить виключно від України.
І наші переговорники цілком можуть зайняти позицію: або так, або нікак: "Раз вже обмін всіх на всіх, то мають бути звільнені всі затримані або засуджені проукраїнські громадяни як в ОРДЛО, так і в РФ, а то ми можемо й повернути війська в 3-х пунктах розведення і назад".
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Прочитайте итоговое коммюнике и охренеите.Там "петлю",которую сплели кучма и ермак в минске,под названием формула ШВАЙНМАЙЕРА,ВАЗ,своей подписью,"намылил и накинул на шею Украине".Через четыри месяца,а может и раньше,эти самые " выбьют табурет".Поздравляю с НЕ ЗРАДОЙ!
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Татары не были избирателями Зели, чего тогда ему о них пектись?
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эти окопавшиеся в Киеве главари татар. привыкли жар чужими руками загребать. Сами обменивайте. а то как пэтрушка мародер
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Не всех татар исключает!
А только имеющих гражданство РФ.

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