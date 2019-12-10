 Принятая на "нормандском саммите" декларация исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами, - Чубаров

Об этом сказал Чубаров во время "Национальной правозащитной неКонференции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам нормандского саммита. - Ред), отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... так, как оно выписано", - сказал Чубаров.
"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - сказал лидер Меджлиса
По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар.
"И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике", - добавил Чубаров.
Ему оплаченно кричать-усё пропало!
Вот он и кричит.
Будет другая команда-будут другие крики...
Ті, що утримуються у Криму та кацапстані, в цей обмін взагалі не потрапили.
Если же они получили кацапский аусвайс, то кто им доктор?
Наши из 3 спецназа в Макеевке уже второй год, и тишина про них на переговорах.
https://censor.net.ua/news/3164423/iz_plena_naemnikov_rf_na_donbasse_mogut_osvobodit_72_ukrainskih_zalojnika_zelenskiyi
Тож включати чи не включати при подальших конкретних переговорах в свій персональний обмінний список кримських татар залежить виключно від України.
І наші переговорники цілком можуть зайняти позицію: або так, або нікак: "Раз вже обмін всіх на всіх, то мають бути звільнені всі затримані або засуджені проукраїнські громадяни як в ОРДЛО, так і в РФ, а то ми можемо й повернути війська в 3-х пунктах розведення і назад".
А только имеющих гражданство РФ.