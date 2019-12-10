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 Политика Украины, Общество
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Все про:язык (3479) штраф (874) Татьяна Монахова (3)

 Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова напомнила, что штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного начнут действовать через 2-3 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Монахова сказала сегодня на пресс-конференции.

Она посоветовала всем, кто опасается, что их заставят говорить на украинском языке в семьях или с друзьями, прочитать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Монахова напомнила, что законом не предусмотрено использование украинского языка в частной сфере.

"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: "Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу", то государство требует использования государственного языка", - отметила языковой омбудсмен.

Также Монахова напомнила, что уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, однако введена административная ответственность, но, административное наказание - штрафы – будут взимать только через два-три года.

"Штрафы разного размера - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (доходов), то есть примерно от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн. Но система штрафов не начинает действовать прямо сейчас. Они отсрочены в среднем на два-три года", - сказала языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - Монахова

Кроме того, Монахова сообщила, что, когда заработает Офис уполномоченного по защите государственного языка, граждане смогут жаловаться на нарушение их языковых прав, а офис соответственно реагировать: сначала разъяснять и предупреждать, а в случае повторного нарушения языковых прав, обращаться в суд, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.

"У нас будет создан секретариат, юридический отдел, отдел лингвистической экспертизы, который будет определять, унижает ли то или иное выражение украинский язык в публичном пространстве. Также будут созданы страницы Офиса языкового омбудсмена в соцсетях, будет создана общественная коллегия", - отметила Монахова.

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступил в силу 16 июля 2019 года. 27 ноября Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Сегодня, 10 декабря, Монахова сообщила, что Офис языкового омбудсмена заработает только через полгода.

Источник: https://censor.net.ua/n3164524
 
   
 Топ комментарии
 
А сина Петра Олексiйовича штрафувати будуть? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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Штрафы хорошие, введение наказаний начинать со следующего года !
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Штрафы хорошие, введение наказаний начинать со следующего года !
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А сина Петра Олексiйовича штрафувати будуть? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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А яку державну посаду зараз обіймає син_Порошенка?
Не лякайте "лєнку_с_мамой_рімой". Бо ще закричать "путін_ввЄді_вАйска". Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 553
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Это который в футболке РОССОССИЯ бегал?
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Ч что так быстро? Почему не через 10 лет?)))
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непонятно, при каких обстоятельствах будут назначать штрафы. Русско-язычные СМИ эта же жегнщина обещает не трогать.
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Будуть перевіряти "чЄлюсть". Якщо вона, відповідно до антропометричних даних, не зможе розмовляти українською, то до "чєлюстноВо_ортопеда", а якщо може й не розмовляє, то платитиме грошове стягнення. It's easy. Оця, що в ролику, не платитиме:

русскоязычная челюсть
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пани.возьмите опыт СЛОВАКИИ
много курсов бесплатных и платных
учебники великолепные помог создать евросоюз
на работу - только сдав экзамен по языку (или предоставление диплома )
на ФМ в основном только песни на словацком
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словаки в начале прошлого века вЫШЛИ ИЗ ПОД ВЕНГЕРСКОГО И АВСТРИЙСКОГО ВЛИЯНИЯ
в начале этого века вышли из под чешского вляиния
ТЕПЕРЬ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ .КРОМЕ СЛОВАЦКОГО СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ
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Ви вважаєте, що вони не розмовляють українською, бо курсів нема?
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Считаю, что народ бы на курсы пошел
Наблюдаю это в Словакии
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50% з ти, хто не бажає розмовляти українською, вивчали її в школі.

Тут проблема в русскоговорящЄй челюсті Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 5389
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остановят полицейские на дороге
буду молчать, шоп пацаноф не подставлять
или вызову переводчика
за 10 000 гривасов думаю и мiй друже Гыг пiдйиде если шо
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Маргінале, твой висери мене не цікавлять. СПАМ.
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опять кацапсина со своей срувесной пришла. ванька, вали назад в свою немытую, водки здесь нет.
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Не нравится? Мне тоже! Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 9818
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То есть, когда "попадёшь" и начнёшь волать: "памагите" - то вполне оштрафуют, если спасёшься сам. А якщо: "рятуйтэ" - то может и помогут) Государство - оно такое. Беспощадное...
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Помогут или нет - вопрос, а оштрафовать - обязаны!
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Такими темпами Гитлер до сих пор бы объединял Германию. И был бы отстранен на пенсию за невыполнение обещаний.Правда, войны не было бы.А Германия была бы поглощена Францией с Польшей.
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Сделайте премию за обучающую литературу имени погибщего недавно изза украинского языка
пусть его имя будет увековечено
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словацкие учебники для иностранцев .при помощи ЕС разработаны
5 млн граждан СЛОВАКИИ в стране

Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 1539
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Зе-скот скоро отменит этот закон, тема закрыта.
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Кожен українець має право бути обсуженим в магазині,готелі,кафе,ресторані українською,що робити з хамами,які не бажають обслуговувати українською мовою?
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...народный депутат Украины от "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду Украины законопроект об отмене закона 5670-д об украинском языке.Анонс украинофобской инициативы он опубликовал на своей странице в Facebook, сославшись на требования Венецианской комиссии. "Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - разразился возмущениями одиозный представитель президентской политсилы.Также Бужанский заявил, что закон 5670-д якобы наносит ущерб Украине, выталкивая ее граждан из своего информационного поля в чужое, а также "убивает и унижает" украиноязычную литературу, ставя ее в "неконкурентное положение и не давая ей расти".Нардеп выразил мнение, что действующий закон якобы направлен только на тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным и многонациональным государством. "Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины, о чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии", - продолжил свои выпады против государственного языка Бужанский.
Отметим, что по состоянию на 14:11 никаких сведений о законопроекте Бужанского на сайте Верховной Рады не было...
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