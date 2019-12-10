 Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Монахова сказала сегодня на пресс-конференции.
Она посоветовала всем, кто опасается, что их заставят говорить на украинском языке в семьях или с друзьями, прочитать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Монахова напомнила, что законом не предусмотрено использование украинского языка в частной сфере.
"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: "Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу", то государство требует использования государственного языка", - отметила языковой омбудсмен.
Также Монахова напомнила, что уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, однако введена административная ответственность, но, административное наказание - штрафы – будут взимать только через два-три года.
"Штрафы разного размера - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (доходов), то есть примерно от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн. Но система штрафов не начинает действовать прямо сейчас. Они отсрочены в среднем на два-три года", - сказала языковой омбудсмен.
Кроме того, Монахова сообщила, что, когда заработает Офис уполномоченного по защите государственного языка, граждане смогут жаловаться на нарушение их языковых прав, а офис соответственно реагировать: сначала разъяснять и предупреждать, а в случае повторного нарушения языковых прав, обращаться в суд, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.
"У нас будет создан секретариат, юридический отдел, отдел лингвистической экспертизы, который будет определять, унижает ли то или иное выражение украинский язык в публичном пространстве. Также будут созданы страницы Офиса языкового омбудсмена в соцсетях, будет создана общественная коллегия", - отметила Монахова.
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступил в силу 16 июля 2019 года. 27 ноября Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Сегодня, 10 декабря, Монахова сообщила, что Офис языкового омбудсмена заработает только через полгода.
Не лякайте "лєнку_с_мамой_рімой". Бо ще закричать "путін_ввЄді_вАйска".
русскоязычная челюсть
много курсов бесплатных и платных
учебники великолепные помог создать евросоюз
на работу - только сдав экзамен по языку (или предоставление диплома )
на ФМ в основном только песни на словацком
в начале этого века вышли из под чешского вляиния
ТЕПЕРЬ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ .КРОМЕ СЛОВАЦКОГО СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ
Наблюдаю это в Словакии
Тут проблема в русскоговорящЄй челюсті
буду молчать, шоп пацаноф не подставлять
или вызову переводчика
за 10 000 гривасов думаю и мiй друже Гыг пiдйиде если шо
пусть его имя будет увековечено
5 млн граждан СЛОВАКИИ в стране
Отметим, что по состоянию на 14:11 никаких сведений о законопроекте Бужанского на сайте Верховной Рады не было...