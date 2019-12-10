 Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня презентовали Новую таможню. Это не просто смена названий. Это уничтожение старого коррупционного "органа", о котором в стране ходили легенды!" - отметил премьер.
Он рассказал о шагах, сделанных перед запуском новосозданного ведомства.
"Перед запуском Новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro.Продажи; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще пять", - сообщил Гончарук
"Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах, - мы это прекращаем. Украине нужна современная, прозрачная, работающая в интересах граждан таможня. И задача Максима Нефьодова, чтобы именно такой Новая таможня была", - добавил премьер.
наслышаны )))
А.с Півроку не чіпав Зе і Ко, але проста триндьож уже починає набридати...
Митниця апріорі контрабанду кришувати не може, атже сама по собі, являється структурою яку нагне раком будь який орган зазначений мною вище...
Тому все сказане прем'єром звичайнісінька нісенітниця.
Везде "зрада" от Парижа до таможни, которая ни дня не проработала!
И даже Пецю огульно дерьмом не поливаю, а только цифрами и фактами.
P.S. Кое-кому не повезло с соотечественниками
Скажи скільки твої три сусіда мільярдів доларів за кордон вивели?) А діти їх в Оксфорді чи Кембріджі вчаться?) Чи в тій же школі де і твої?)
Д'дворци' це скільки тисяч квадратів?)
Вот коли таких як ти заставлять працювати... То може толк і буде.
Тепер з новими митниками збори впадуть ще більше(треба ж відбити бабки за куплену посаду).
2. Можно без конкурса занять место на ранг ниже.
Шах и мат Гончарук.
А че ***, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, ***, если да? Вот так вот - раз, и да??"
Семен Слепаков