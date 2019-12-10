EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1249  39
Все про:контрабанда (1885) таможня (1553) Гончарук_Алексей (369)

 Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что сегодня состоялась презентация Новой таможни Украины.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня презентовали Новую таможню. Это не просто смена названий. Это уничтожение старого коррупционного "органа", о котором в стране ходили легенды!" - отметил премьер.

Смотрите также: Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году. ВИДЕО

Он рассказал о шагах, сделанных перед запуском новосозданного ведомства. 

"Перед запуском Новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro.Продажи; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще пять", - сообщил Гончарук

"Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах, - мы это прекращаем. Украине нужна современная, прозрачная, работающая в интересах граждан таможня. И задача Максима Нефьодова, чтобы именно такой Новая таможня была", - добавил премьер.

Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164520
 
   
 Топ комментарии
 
Сие высказывание Гончарука очередной раз свидетельствует, что ничего не поминяется. Что значит были вопросы? Что такое не попадут? Если эти 500 таможенников крышивали контрабанду, осуществляли поборы их надо под следствие. а то мало ли у кого к кому возникают вопросы Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы - Цензор.НЕТ 8506
 показать весь комментарий
 
А я "к нашим баранам". У меня в райцентре есть трое таможенников. "Трудятся" с середины 90-х! Простые таможенники, без должностей особых... Живу-у-у-ут... Крез и Рокфелер нервно курят в стороне! При ВСЕХ Президентах! Не видел на их лицах обеспокоенности по поводу "коронации" очередного ... ВОТ КАК ВЫГОНЯТ ЭТИХ "ВЕЧНЫХ" ТАМОЖЕННИКОВ, ДА ЗАБЕРУТ ИХ ДВОРЦЫ, записанные на мам и братьев, ТОГДА ЗАЯВЛЯЙТЕ О РЕФОРМЕ на таможне! Таможенников надо увольнять ВСЕХ и СРАЗУ! Граница пару недель под присмотром погранцов побудет! Набрать все 100% из выпускников ВУЗ-ов! Только не из потомственных чиновников!Ё
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давайте вже показуйте результат. Сто одна триндьож.
А.с Півроку не чіпав Зе і Ко, але проста триндьож уже починає набридати...
 показать весь комментарий
 
Тому і обісрався на виборах, бо брехав і крав. Хочете щоб і з зеленими таке було.
 показать весь комментарий
 
А тебе дураку от таких "преобразований" бесплатный рецепт выпишут? Объединили несколько управлений, открыли книгу жалоб в электронном виде, и центр по продаже конфиската через Прозоро. Что тут оригинального ? ))))) Лохам лапша на уХи.
Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання - Цензор.НЕТ 1027
 показать весь комментарий
 
Приватизация таможни! Отличный бизнес который поможет премьеру решить проблему долга за коммуналку.
 показать весь комментарий
 
 
Сие высказывание Гончарука очередной раз свидетельствует, что ничего не поминяется. Что значит были вопросы? Что такое не попадут? Если эти 500 таможенников крышивали контрабанду, осуществляли поборы их надо под следствие. а то мало ли у кого к кому возникают вопросы Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы - Цензор.НЕТ 8506
 показать весь комментарий
 
 
Запам'ятайте контрабанду може кришувати адміністрація президента, верховна рада, уряд, правоохоронні органи, бандити...

Митниця апріорі контрабанду кришувати не може, атже сама по собі, являється структурою яку нагне раком будь який орган зазначений мною вище...
Тому все сказане прем'єром звичайнісінька нісенітниця.
 показать весь комментарий
 
Як казав Леонід Макарович: "теля ще мокре, а з довбнею вже стоять".
Везде "зрада" от Парижа до таможни, которая ни дня не проработала!
 показать весь комментарий
 
 
Та какое теля.. вонючий, разложившийся труп давно подохшей коровы.
 показать весь комментарий
 
Только не бейтесь в истерике, но я считаю иначе.
И даже Пецю огульно дерьмом не поливаю, а только цифрами и фактами.
P.S. Кое-кому не повезло с соотечественниками
 показать весь комментарий
 
А тебе что от этого? Они будут сидеть, а налогоплательщики содержать.
 показать весь комментарий
 
А они преступники? Преступник ты, и все тут сопливые борцы, которые каждый день нарушают закон, от ПДД, до неуплаты налогов, барыжат во время войны, и мародерят, но пальцем тычат куда то в небеса. Налоговая должна работать так-у тебя машина за 10$, по законодательству от этой суммы должно быть уплачено подоходного налога примерно 40%. Покажите квитанцию. Нет? Налог и штраф на сумму неуплаты=8$. И заткнетесь все сразу!
 показать весь комментарий
 
интересное обвинение - к которым были вопросы..
 показать весь комментарий
 
а какие такие вопросы...если они продолжают работать?
 показать весь комментарий
 
А я "к нашим баранам". У меня в райцентре есть трое таможенников. "Трудятся" с середины 90-х! Простые таможенники, без должностей особых... Живу-у-у-ут... Крез и Рокфелер нервно курят в стороне! При ВСЕХ Президентах! Не видел на их лицах обеспокоенности по поводу "коронации" очередного ... ВОТ КАК ВЫГОНЯТ ЭТИХ "ВЕЧНЫХ" ТАМОЖЕННИКОВ, ДА ЗАБЕРУТ ИХ ДВОРЦЫ, записанные на мам и братьев, ТОГДА ЗАЯВЛЯЙТЕ О РЕФОРМЕ на таможне! Таможенников надо увольнять ВСЕХ и СРАЗУ! Граница пару недель под присмотром погранцов побудет! Набрать все 100% из выпускников ВУЗ-ов! Только не из потомственных чиновников!Ё
 показать весь комментарий
 
 
Завидуешь)))) Кто тебе мешал на такое злачное место устроиться? Нужно было учиться, получить образование, а не пиво пить и мастурбировать.
 показать весь комментарий
 
 
Образование? У ЭТИХ?! Да, как и у тебя точно - ЦПШ и "волосатая лапа"...
 показать весь комментарий
 
Тебе треба в нквд... Ти видно 'потомствєнний'
Скажи скільки твої три сусіда мільярдів доларів за кордон вивели?) А діти їх в Оксфорді чи Кембріджі вчаться?) Чи в тій же школі де і твої?)
Д'дворци' це скільки тисяч квадратів?)
Вот коли таких як ти заставлять працювати... То може толк і буде.
 показать весь комментарий
 
достатньо кількох посадити для прикладу і все запрацює як годинник
 показать весь комментарий
 
После назначения Авакака и повышения генерала Хомячка - как то смешно такое читать Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання - Цензор.НЕТ 6285
 показать весь комментарий
 
Желательно, что бы эти "вопросы" им задавали и суде.
 показать весь комментарий
 
 
В тому що на митниці вже на протязі десятиліть твориться "беспредел" винні найбільше перші особи в державі а вже потім митники і контрабандисти.
 показать весь комментарий
 
 
Ага.В парламенті вже замінили старих на нових.Чесних і незаплямованих.
Тепер з новими митниками збори впадуть ще більше(треба ж відбити бабки за куплену посаду).
 показать весь комментарий
 
1. Суд восстановит.
2. Можно без конкурса занять место на ранг ниже.
Шах и мат Гончарук.
 показать весь комментарий
 
"Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че ***, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, ***, если да? Вот так вот - раз, и да??"

Семен Слепаков
 показать весь комментарий
 
Народ, ну все же согласны, что набирать десантников нельзя из ботаников! И те, и те - нужны, на своем месте! Почему же мы пытаемся скрестить "ежа и ужа", в угоду 1-2% наших сограждан, когда таможенников отбираем из любителей красивой жизни! Красиво жить не запретишь - НЕ СПОРЮ! Но таможенники тут при чем? На таможню надо ИЗНАЧАЛЬНО отбирать людей не мечтающих "о Мазератт-ях" и яхтах с дворцами! Это - САМАЯ ОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ... А мы все пытаемся совместить аппетиты обитателей "Конче_Засп" с профессией таможенника! БРЕД ЭТО, БРЕД!
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно "перемога",но почему при всеобьемлющей власти "молодой команды", падают доходы от таможни,при одновременном росте импорта? Зелебилы-кто -нить сможет обьяснить сей парадокс?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх