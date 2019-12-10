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 Политика Украины
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Все про:украинский язык (741) язык (3479) Донбасс (20171) Татьяна Монахова (3)

 На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова констатирует, что на Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом.

"Действительно там (на Донбассе. - Ред.) существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом и очевидно, что мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается вопроса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, то Монахова отметила, что языковая политика, направленная на людей проживающих там также необходима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова

"Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми. Как только появится юридическая возможность, политическая возможность, мы будем привлекать их в украиноязычное пространство", - добавила она.

По мнению омбудсмена, украинский язык должен стать фактором объединения, а не раскола в обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164518
 
   
 Топ комментарии
 
Колись, ще при Ющу, один ходячий шлунок з Бамбасу сказав: зробіть калбасу по 2-20 і мьі загаварім по украінскі. В цьому весь Бамбас.
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Может потому что там для подавляющего большинства русский является родным?
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Как так получается, в городе говорят на русском, а в селах вокруг этих городов на украинском?
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Может потому что там для подавляющего большинства русский является родным?
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Ні фіга не логічно, що для українськомовних на Донбасі взагалі немає нічого. Хай навіть вони там у меншості, але вони там є.
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А для русскоязычных в Тернополе и Львове есть все??
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Більшість газет та журналів, половина радіо та телебачення, 90% інтернету.
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есть Россия, что равняется - = - На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 4720
никто не обязан лелеять потенциальных террористов
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У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
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Особенно Сиверщина, которая (1) в составе Московии 500 лет и (2) говорит на своём диалекте "сечке".
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Как так получается, в городе говорят на русском, а в селах вокруг этих городов на украинском?
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Раньше сёла меньше контролировались кгбэшниками
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місто - центр оккупації в яке переселяли мокшан ще з часів Б.Хмельницького кацапські гарнізони стали в декількох містах нібито для захисту від татар,насправді були центрами окупаційної влади та використовувались для придушення антикацапських повстань так наприклад гарнізон москалів Києва під час повстання І.Виговського виходив на рейди та палив будинки місцевих жителів,вбивав козаків,гвалтувли козачок.Після відміни магдебурзького права процес російщення українських міст ще більш посилився.
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Прогнать нехороших городских, заселить правильными сельскими. Где -то это уже было... Пол Пот? Депортация Поляков из Лемберга?
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о любитель распятых мальчиков подтянулся
просто викинути изик на смітник історії як изик оккупантів та вбивць України.
цікаво послухати про депортацію поляків з Лембергу де ти ,мокшанятко ,такого наслухалося? на пікабу ру?
до речі пол пот наслідував сраліна якого поважає абсолютна більшість ******** мокшан
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Отсутствие = 0.
подавляющего большинства <> 100 %

Так ферштейн?

Чому різницю заповнює лише рос. мова?
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А теперь родным будет украинский.
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Все діловиробництво, документацію вести державною мовою і ніякого насилля. Самі вивчать хто не знає.
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Так и было до 2014, единственное что документы местного уровня(которые не направлялись в Киев) оформлялись на русском.
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тому що була політика русифікації українську мову або не вивчали зовсім або з 5 класу
я,особисто вчив "родную речь" з 1 кл а мене хтось питав яка для мене рідна мова?
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читав українські книжки а у 3 класі взяв книжку пригоди електроніка почав читати і кинув бо нічого не зрозумів
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а чо її вчити?

в мене однокласник - тупо все дивився фільми і знає норм.
А на рахунок то шо "подобається", то не раз я щось перекладаю, слово, в Гуглі - так одне слово має з 10 визначень, і навпаки.
В англ. мові, самі носії - не раз перепитують своїх же громадян, бо слова ті ж але звучать в контексті - зівсім по-іншому
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читаєш раз на день газету в автобусі до роботи - будеш знати.
ну ясно шо пару сотень слів знати потрібно.
там в повсякденному спілкуванні, вчені писали, шо 400 слв = ти норм. себе почуваєш.
ну так, легка мова, але я ж кажу - в перекладі Гуглу - одне і те ж саме слово = зовсім різне, часто.
плюс амерівська англійська не зовсім така як в ВБ. а за Австралію й не кажу, бо там ....... павуки до того всього, змії, дінго, кенгуру і праворулька.
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После проекта "закона о йазыке" слуг урода то же самое будет и во Львове. На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 8971
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Колись, ще при Ющу, один ходячий шлунок з Бамбасу сказав: зробіть калбасу по 2-20 і мьі загаварім по украінскі. В цьому весь Бамбас.
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Не знаешь государственный язык - пнх с поста, на котором его знание обязательно... Не надо изобретать велосипед...
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Спочатку ввели там регіональне нарєчіє. Але доводилось дамбасятам тримати купу перекладачів для перекладу документації з дамбасяцької на українську і навпаки. Потім зажадали другою державною нарєчіє в Конституцію. З цього все і почалось. Вони ж вперті як віслюки.
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Бред лугандонський....Перед репресіями 37 року Донбас переважно розмовляв украінською , жодних нарєчий не було , звичайно то була інша мова відрізнялась від інших регіонів але то була мова , не наречиє . Мій дід коли сидів десятку як ворог народу товаришував з двумя ЗєКа , вони були один з Горловки другй не пам,ятаю звідки але з Донбасу і вони спілкувалися украінською , дідусь й не був здивований
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О такоі ! Велікоруское наречіе рус язика )
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это не только проблема Донбасса...не надо из них делать самых ущемленных и обиженных...
от центра на восток по мегаполисам везде так...но! но документооборот прекрасно идет на украинском - государственном! теле и радио передачи - аж бегом! просто не навязывать а прививать... не заставлять а необострять...
нет проблемы! есть те кто на ней спекулирует и те, кто принципиально глуп в своей злобе...
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Я до 14 года жил и работал в Донецке, вся докумениация на украинском языке была, никакой проблемы с украинским языком нет, это надуманная проблема, которая пошла с росийской стороны и радостно подхваченая нашей.
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нашей 5 колонной царевими,колесніченками зараз бойками
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Когда не могут решить другие проблемы, вспоминают про язык.
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російська мова -угрофінська , дуже складна, мова оккупантів,вона взагалі не потрібна треба вчити українську та англійську єто я говорю как русскоязічній и наполовину русский На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 3623 украинец.
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Пока Украина не станет Нэнькой для своих граждан.Пока не откроет бесплатные мовные курсы ,пока вместо штрафов не начнет выпускать модный контент на мове.Пока молодеж не насчет считать мову продвинутой и трендовой ...............ничего не будет.(Они думают что всего можно добиться терором.Нет.Нет.Только лаской)
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коли хохли-терпіли почнуть поважати себе і перестануть розмовляти на мові оккупанта,чого добилися хахли бомбасса-зони та геноциду.
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На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова

Давайте сделаем как в Латвии.

Право натурализоваться и получить латвийское гражданство есть у любого лица:

старше 15 лет,
постоянно проживающего в Латвии не менее 5 лет с постоянным видом на жительство, считая со дня получения вида на жительство,
сдавшего проверки на натурализацию - знание языка, конституции, истории и гимна,способного подтвердить легальные источники своих доходов или доходов своего кормильца,
готового отказаться от гражданства своей страны.

Латвийской гражданство не дают лицам, которые:

являются должностными лицами государственных, муниципальных или правоохранительных органов другого государства,
выступали против независимости Латвии, выражали идеи тоталитаризма или подстрекали к расовой ненависти и другим существенным нарушениям, установленным приговором суда,
служат в вооруженных силах, внутренних войсках, службе безопасности или полиции другой страны,
были сотрудниками, информаторами, агентами Комитета государственной безопасности бывшего СССР или другой службы безопасности иностранного государства, разведки или других особых служб,
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
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Смотрим советский фильм Молодая Гвардия. Там Ульяна Громова говорит, ребята, давайте нашу любимую песню, и поют Дивлюсь я на небо
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Украинский - для народа.
А народ не хочет!
Не понимает, что потраченные миллиарды принесли ему благо.

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