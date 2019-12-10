 На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова

"Действительно там (на Донбассе. - Ред.) существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом и очевидно, что мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что касается вопроса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, то Монахова отметила, что языковая политика, направленная на людей проживающих там также необходима.
"Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми. Как только появится юридическая возможность, политическая возможность, мы будем привлекать их в украиноязычное пространство", - добавила она.
По мнению омбудсмена, украинский язык должен стать фактором объединения, а не раскола в обществе.
никто не обязан лелеять потенциальных террористов
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
Я родом из Стародуба.
просто викинути изик на смітник історії як изик оккупантів та вбивць України.
цікаво послухати про депортацію поляків з Лембергу де ти ,мокшанятко ,такого наслухалося? на пікабу ру?
до речі пол пот наслідував сраліна якого поважає абсолютна більшість ******** мокшан
подавляющего большинства <> 100 %
Так ферштейн?
Чому різницю заповнює лише рос. мова?
я,особисто вчив "родную речь" з 1 кл а мене хтось питав яка для мене рідна мова?
в мене однокласник - тупо все дивився фільми і знає норм.
А на рахунок то шо "подобається", то не раз я щось перекладаю, слово, в Гуглі - так одне слово має з 10 визначень, і навпаки.
В англ. мові, самі носії - не раз перепитують своїх же громадян, бо слова ті ж але звучать в контексті - зівсім по-іншому
ну ясно шо пару сотень слів знати потрібно.
там в повсякденному спілкуванні, вчені писали, шо 400 слв = ти норм. себе почуваєш.
ну так, легка мова, але я ж кажу - в перекладі Гуглу - одне і те ж саме слово = зовсім різне, часто.
плюс амерівська англійська не зовсім така як в ВБ. а за Австралію й не кажу, бо там ....... павуки до того всього, змії, дінго, кенгуру і праворулька.
от центра на восток по мегаполисам везде так...но! но документооборот прекрасно идет на украинском - государственном! теле и радио передачи - аж бегом! просто не навязывать а прививать... не заставлять а необострять...
нет проблемы! есть те кто на ней спекулирует и те, кто принципиально глуп в своей злобе...
Давайте сделаем как в Латвии.
Право натурализоваться и получить латвийское гражданство есть у любого лица:
старше 15 лет,
постоянно проживающего в Латвии не менее 5 лет с постоянным видом на жительство, считая со дня получения вида на жительство,
сдавшего проверки на натурализацию - знание языка, конституции, истории и гимна,способного подтвердить легальные источники своих доходов или доходов своего кормильца,
готового отказаться от гражданства своей страны.
Латвийской гражданство не дают лицам, которые:
являются должностными лицами государственных, муниципальных или правоохранительных органов другого государства,
выступали против независимости Латвии, выражали идеи тоталитаризма или подстрекали к расовой ненависти и другим существенным нарушениям, установленным приговором суда,
служат в вооруженных силах, внутренних войсках, службе безопасности или полиции другой страны,
были сотрудниками, информаторами, агентами Комитета государственной безопасности бывшего СССР или другой службы безопасности иностранного государства, разведки или других особых служб,
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
А народ не хочет!
Не понимает, что потраченные миллиарды принесли ему благо.