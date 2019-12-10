 На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова

"Действительно там (на Донбассе. - Ред.) существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом и очевидно, что мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается вопроса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, то Монахова отметила, что языковая политика, направленная на людей проживающих там также необходима.

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"Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми. Как только появится юридическая возможность, политическая возможность, мы будем привлекать их в украиноязычное пространство", - добавила она.

По мнению омбудсмена, украинский язык должен стать фактором объединения, а не раскола в обществе.