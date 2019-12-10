 Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров

Если вывести этот бизнес из тени, урегулировать его и контролировать должным образом, это пойдет на пользу государству, уверен эксперт в сфере финансов и госуправления Борис Визиров.
Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.
Визиров считает, что сейчас необходимо найти способы вернуть игорный бизнес в рамки закона и взымать положенные налоги, пополняя государственную казну.
"Необходимо не только урегулировать эту деятельность, но и решить смежные проблемы - и социальные, и коррупцию в органах надзора и в рядах правоохранительных органах. Государство также должно обеспечить экономическую и бытовую безопасность бизнеса", - прокомментировал Визиров.
По его словам, примерные обороты игорного бизнеса, уже 10 лет работающего в тени, можно оценить в 2-3 миллиарда долларов в год. Но до 2009 года он работал по четко пописанным лицензионным условиям, а суммы, поступающие в госбюджет с уплаты таких лицензий, исчислялись 3-4 миллиардами гривен ежегодно.
"За 10 лет мы потеряли гораздо больше, чем 40 миллиардов гривен дохода в госбюджет. Государство потеряло рабочие места, систему контроля над этой сферой деятельности в целом. Государству не выгодно терять контроль над такими прибыльными сферами", - подчеркнул Визиров.
Он также отмечает, что сейчас по легализации игорных заведений есть два законопроекта – один от Кабмина, второй – альтернативный (депутатская инициатива). В них предполагается разместить игорные клубы при определенных гостиницах.
Ограничения предлагается ввести по количеству лицензий на тот или иной вид деятельности. Определены примерные суммы, которые собираются взымать с владельцев игорного бизнеса.
Но, по мнению Визирова, можно добавить к этому еще один пункт - механизм контроля над игроками. В мировой практике этот вопрос решают, через регистрацию игрока перед допуском к игровому залу. Регистрация – это один из способов борьбы с незадекларированными доходами, отмыванием денег и теневым оборотом.
Касательно идеи создания отдельных игорных зон за пределами населенных пунктов – так называемых "лас-вегасов", то, считает Визиров, она имеет право на существование. Но есть нюансы.
"Вопрос в том, готова ли Украина в условиях конфликта, аннексии, нестабильной ситуации, отсутствия безопасности выделить целую зону для игорного бизнеса? Сначала нужно создать там необходимую инфраструктуру: дороги, аэропорты... пока в Украине нет территорий с уже готовой инфраструктурой. Чтобы у нас появились крупные операторы, нам нужно обустроить территории. Тогда мы сможем сказать, что вот, мы создали площадку, а от вас ждем инвестиций на игорное заведение. И это большие деньги, миллиарды", - резюмировал Визиров.
Как сообщали Українські Новини, без лицензирования по международным стандартам, легализация азартных игр потеряет смысл.
Не смешите мои тапочки - бо в мире десятки куда менее коррумпированных (на порядок менее) стран не могли десятки лет привести данный род "бизнеса" в легальное русло .
А еще можно легализовать взятки, торговлю органами, мошенничество.
Странно, а как Петя умудрялся наполнять бюджет без всяких "гелализаций" да еще так что и на "розкрадати" оставалось?
Опять претендует на хлебное место?
Ёпсель , мерзота наверное никогда не сталкивалась, что однорукие бандиты были на каждом углу и там работяги просаживали детские пособия , школьников подсаживали на наркоту .
Дай этой мерзоте волю , так оно легализует торговлю героином и торговлю органами беспризорных детишек .
А как насчёт легализации гоп-стопа ?! Выдавать лецензии на убийства . Педофилийные бордели легализовать ?!
Педофилы , как с ними не борись , всё равно рождаются . И дети , которые за бабки захотят - тоже .
Нахер полиция вообще нужна - дармоеды , только конкретным пацанам мешают зарабатывать !
Это как в анекдоте про папу алкоголика и его сына.
Пополнять так пополнять, только на одних пирожках с маком можно подняться до высот ведущих стран.
Приклад , якщо в тебе в команді нема тих , хто знає на віповідному рівні математику , ти (як влада) берешь й відміняєшь вимоги по математиці при вступі в виші , в тому числі й інженерні . А кому вона потрібно - нехай йдуть й вивчають її окремим курсом на платних курсах .
Так й з копами - навіщо державі відповідати за тим, що в приватному порядку зроблять мовляв краще ?!
Кому не вистачає беспеки , лібертаріянці запропонуют за властний кошт наймати приватну охорону !
До Юлі бізнес працював. Все було добре, аж поки кацапія не заборонила (******* кацапи все забороняти) та путін попросив Юлю заборонити цей бізнес в Україні щоб кацапські бізнесмени не залишали гроші в Києві. Юля поставилася з розумінням. Просто їсти не могла через гральний бізнес.
Вы только забыли уточнить, что хорошо было только бандитом ... но недолго , бо век бандита был мал и большинство не дожило до тех времён , когда стало так плохо, что игро-автоматы вынесли из каждого второго ларька !
Якщо б серед них були люди з подібними здібностями , то вони б так й залишилися в 19 столітті як антикваріат .
Але ж кожна епоха все народжує недолугих й народжує . Які далі крім примитивної бухгалтерської операції рахувати не вміють !
А Ликвидация - в три раза больше!
Надо искать нового Пиночета или Хрущева...
гулять - так гулять..
но ведь тогда менты недополучат эти милиарды!!
незззя
и в бюджет для лохов дадут 3 млрд