 18-летний парень устроил драку в баре на Одесчине, а потом покусал полицейских. Ему грозит пять лет тюрьмы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.

После полуночи наряд полиции охраны выехал в один из баров города, где сработала "тревожная кнопка". По словам работников учреждения, в зале отдыха произошла драка между двумя посетителями. Увидев людей в форме, зачинщик драки бросился бежать. Когда полицейские догнали парня, он начал высказывать в их сторону угрозы о расправе и бросился оказывать физическое сопротивление, повредив форменную одежду. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя полицейские были вынуждены применить меры физического воздействия и специальные средства.

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"Парень не только не прекратил незаконные действия, но и нанес полицейским травмы, покусав их за руки. Причиной такого поведения парня, скорее всего, стало алкогольное опьянение. В рамках производства будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка как действиям правонарушителя, так и самих правоохранителей. Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины до избрания меры пресечения ", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Александр Ноздратенко.

Молодому человеку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 296 (хулиганство).