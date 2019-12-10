EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1961  15
Материалы по теме:
Все про:Одесская область (1884) Нацполиция (10531) правоохранительные органы (666) укус (19)

 18-летний парень устроил драку в баре на Одесчине, а потом покусал полицейских. Ему грозит пять лет тюрьмы

В Подольске 18-летнему хулигану, который оказывал сопротивление полицейским грозит до пяти лет заключения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.

После полуночи наряд полиции охраны выехал в один из баров города, где сработала "тревожная кнопка". По словам работников учреждения, в зале отдыха произошла драка между двумя посетителями. Увидев людей в форме, зачинщик драки бросился бежать. Когда полицейские догнали парня, он начал высказывать в их сторону угрозы о расправе и бросился оказывать физическое сопротивление, повредив форменную одежду. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя полицейские были вынуждены применить меры физического воздействия и специальные средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За укус патрульной девушку приговорили к двум годам ограничения свободы, - полиция

"Парень не только не прекратил незаконные действия, но и нанес полицейским травмы, покусав их за руки. Причиной такого поведения парня, скорее всего, стало алкогольное опьянение. В рамках производства будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка как действиям правонарушителя, так и самих правоохранителей. Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины до избрания меры пресечения ", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Александр Ноздратенко.

Молодому человеку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 296 (хулиганство).

Источник: https://censor.net.ua/n3164515
 
 
 Топ комментарии
 
а теперь копчикам мало того что уколы от бешенства и столбняка, так еще и анализы на СПИД и гепатит делать придется
 показать весь комментарий
 
Он явный поклонник обсоса моргенштерна...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
5 лет тюряги - сурово !
А мы-то думали , что будка и мозговая косточка !
 показать весь комментарий
 
а теперь копчикам мало того что уколы от бешенства и столбняка, так еще и анализы на СПИД и гепатит делать придется
 показать весь комментарий
 
 
Перефразуючи пісеньку з мультфільму - "Пацан бывает кусачий только от жизни собачьей..." 18-річний хлопець влаштував бійку в барі на Одещині, а потім покусав поліцейських. Йому загрожує п'ять років в'язниці - Цензор.НЕТ 4454
 показать весь комментарий
 
 
или же - Пацан бывает кусачий только от жизни... бродячей ))))
 показать весь комментарий
 
 
Он явный поклонник обсоса моргенштерна...
 показать весь комментарий
 
 
Выбить зубы и поламать руки и отпустить. Почему налогоплательщики должны содержать на одного имбецила больше.
 показать весь комментарий
 
 
А скільки світить отому засранцю, котрий проукраїнського активіста убив, і зараз під домашнім арештом?
 показать весь комментарий
 
 
Та наверное т.н. "спайсы".
1 россиянин скушал часть дочки и чуть не убил жену - спокойный парень, таксист.
ну и в принципе неплохо - меньше к нам тварей приедет.
 показать весь комментарий
 
Типичное поведение зелёного электората.
 показать весь комментарий
 
А за вивство українця, кинуться відмазувати, навіть мовний омбудсмен Монахова, і під домашній арешт
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх