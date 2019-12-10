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Все про:Одесса (5822) пожар (3838) Нацполиция (10531) Бех Олег (17)

 В здании сгоревшего колледжа не нашли ни одного огнетушителя, они были под кроватью у коменданта, - глава полиции Одесчины Бех

В здании сгоревшего колледжа экономики, права и ресторанно-отельного бизнеса были грубо нарушены нормы противопожарной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом в ходе брифинга сообщил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

По его словам, в результате поисково-спасательных действий на территории колледжа не было извлечено ни одного огнетушителя.

"В то же время значительную часть огнетушителей мы обнаружили под кроватью у коменданта", - отметил он.

Также Олег Бех отметил, что вчера было вручено первое подозрение – его получила директор колледжа Любовь Кочерга, которую обвиняют в служебной халатности. В настоящее время полиция рассматривает еще одну версию случившегося – неосторожное обращение с огнем.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

По словам Олега Беха, после получения результатов экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям.

Кроме того, полиция займется мониторингом расходования средств руководством колледжа.

"Более 600 студентов, каждый из которых платил от 10 до 14 тысяч гривен в год. Средства были, и мы выясним, на что они тратились и почему они не тратились на противопожарную безопасность", — отметил Олег Бех и добавил, что сигнализации с выходом на пульт ГСЧС не было, а оповещение об опасности осуществлялось ручным нажатием кнопки на устаревшую сигнализацию типа "Ревун", которая размещалась на первом этаже.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164513
 
 
 Топ комментарии
 
Дебил, это прерогатива не "питра сизоликого", а Верховной Рады и Кабинета Министров!!! Когда вам, "пыльным мешком из-за угла накрытым...", "сизоликий" в штаны срать перестанет?!...
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"Пелядь" - это рыба семейства сигов... Очень вкусная... А "приседает" "сизоносый", пока, только в ваших "влажных мечтах"... Не "клоуну", с 95-м кварталом", его сажать... "Сажалка" ещё, у них, не выросла...
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После хостела Токио пошли массовые пожарные проверки по всем учреждениям Одессы. Накануне была проверка и в этом колледже... Вдумайтесь: ПОСЛЕ ПОЖАРА с массовыми жертвами по свежим следами была проверка и СНОВА ПОЖАР. Или это редкий талпайопизм или пох.изм...
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Совет форумчанПравила форума
 
Нихера. У нас лежат по кабинетам и реально регулярно проверяются и перезаправляются.
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Коменданта сжечь живьем вместе с кроватью и огнетушителями.
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Ничему жизнь не учит. Сколько уже погибших в пожарах, а "авось" и дальше - наше всё.
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Комендантові та інспекторам пожежникам тре по 10 років впаяти бо це збродня , натуральна збродня
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Пожарные иинспекторы - взяточники, никто не спорит. Но согласитесь, даже если предположить, что проверка прошла без взятки, без нарушений, а завхоз засунул огнетушители под кровать... виноваты ли инспекторы в таком случае?
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Там взагалі не було пожежн сгналізаціі , не знаю чи повина бути за законами Украіни , якщо так то пожежників розстріляти нах !
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ось першого винного вже знайшли цапа відбувайла..
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я думаю його вина теж є...чому він хранив там вогнегасники? чому не розніс їх по поверхам і кабінетам? можливо це комусь таки і врятувало б життя...
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Ну а как иначе? А если кто украдет огнетушитель? А у коменданта, между прочим, материальная ответственность. А огнетушители, между прочим, немалых денег стоят. И за бюджетные деньги куплены. Вот в целях сохранности бюджетных средств огнетушители и лежали под кроватью.
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ну...получается там им и место (главное что по бумагам они есть - есть...в наличии есть - есть...а фсе! где они есть - то уже второстепенно! так ведь?)
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Правильно мыслишь. Только во время проверки их ненадолго разносят по кабинетам, а после проверки собирают и складывают назад под кроватку.
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Почему? Директриса сама заявила, что увидела дым, закрыла с перепугу кабинет и "пошла искать помощь". Хотя бы предупредила людей на этаже....
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Это мрак. В любой инструкции, для любого объекта, учреждения, предприятия Первым пунктом написано " О возникновении пожара сообщите в пожарную охрану". Значит в колледже вопросами пожарной безопасности вообще никто не занимался
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После хостела Токио пошли массовые пожарные проверки по всем учреждениям Одессы. Накануне была проверка и в этом колледже... Вдумайтесь: ПОСЛЕ ПОЖАРА с массовыми жертвами по свежим следами была проверка и СНОВА ПОЖАР. Или это редкий талпайопизм или пох.изм...
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Спасибо питру сизоликому за то,шо отменил проверку всех учереждений
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Він і санаторій "Вікторія" із трухановим "відкривав"
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в учебных и детских заведениях не отменял (это к слову)
наоборот, ввели паспорт (акт) готовности учреждения к новому учебному году...
правда, судя по пожару, в божественной Одессе о них не слышали...
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Дебил, это прерогатива не "питра сизоликого", а Верховной Рады и Кабинета Министров!!! Когда вам, "пыльным мешком из-за угла накрытым...", "сизоликий" в штаны срать перестанет?!...
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"Пелядь" - это рыба семейства сигов... Очень вкусная... А "приседает" "сизоносый", пока, только в ваших "влажных мечтах"... Не "клоуну", с 95-м кварталом", его сажать... "Сажалка" ещё, у них, не выросла...
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Ну,тогда - чмо,и имуществоё своё переоформляет на сынулю-миномётчика.Совпадение? Не,шухер жопам чувствует.
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Ты не съезжай с темы... Мы тут о пожаре рассуждаем...
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Ты первый с темы съехал "штанами и семейством пе-..лядей."
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А беня как жопой чувствовал, когда все имущество в США, купленное на уворованные деньги вкладчиков Привата, на сына записывал? Теперь он его (сына) в Днепре прячет от ФБР У будівлі згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника, вони були під ліжком у коменданта, - глава поліції Одещини Бех - Цензор.НЕТ 1454
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Ты даже и высер свой сможешь ссылкой подкркпить?
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Ідіоте, кожен навчальний заклад, кожен його кабінет на початок навчального року отримує акт-дозвіл, згідно якого компетентна комісія перевіряє його готовність, в тому числі, і протипожежну безпеку, електробезпеку, санітарний стан і т.д.. Без цього акту розпочинати заняття НЕ МОЖНА. І так кожного року! Хто підписав ці акти, яка тварюка заховала вогнегасники, які мають періодично перезаряджатись і без наявності яких проводити заняття ЗАБОРОНЕНО?! Це сизоликий, чи самі ж недолугі одесити? Та ні, самі ж одесити - директор закладу, його заступники, представник управління освіти, представник МНС... Ну якого ж хера ви таку херню постійно творите? Чи вам мало пожеж і трупів. Ідіоти ви там, чи що?
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Та во время проверки все огнетушители были на местах. А потом были собраны в целях сохранности от кражи.
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Ну, пілять, а чому в нас вони по кабінетах і НІХТО ЇХ НЕ КРАДЕ! Мало того, їх ще й перевіряють і перезряджають, щоб справні були.
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ну от проверки ни хрена не зависит - забашлял и все "ок", опять-же что отменили проверку "+" - безопасность должна быть соблюденна отвественным лицом того или иного заведения, если не соблюдена то получит срок
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Пока не привлекут чинуш выдавших соответствие нормам пожарной безопасности
Плюс затем проверяющие
Все это только показуха
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Сомневаюсь конечно что там эти огнетушители помогли бы.
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Да не в этом дело. Пожар по всей видимости быстро распространился, что огнетушители там были бы уже бесполезны. Огнетушитель это так ликвидировать очаг возгорания если он сразу был выявлен. В данном случае значительно больше пользы было от нормальной, работающей, пожарной сигнализации.
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Потому что стоимость одного огнетушителя БОЛЬШЕ, чем штраф за нарушение правил пожарной безопасности
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Интересно, из гневно тут комментирующих, сколько человек умеют обращаться с огнетушителями? Многое знают правила поведения при пожаре, читают план эвакуации, в автобусе, троллейбусе, метро, поезде, ресторане, клубе и т.д. Найти виноватого дядю -проще простого.
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Согласно "Кодекса гражданской защиты" и "Правил пожарной безопасности" в Украине, лица не прошедшие специального обучения по программе пож-тех. минимума и не сдавшие зачеты к работе не допускаются
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Заметьте о пожарной сигнализации ни слова или ее вообще не было?Так что в первую очередь на скамье подсудимых должны оказаться инспектора пожарной безопастности.
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Директор коледжу. Пожежники приписи лише пишуть, а от директор ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ їх виконувати. Але ж все ж рішається, пілять?! Порішали, всі задоволені. Правда 16 трупів, на додачу десяти травмованих і попелище коледжу.
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Проведите эксперимент в похожем здании! Какие огнетушители - это тер акт!!!! Скорость распространения и площадь!!!!!! Бред!!! Это как Зимняя Вишня в Кемерово Р.Ф
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Тоже думаю что жто терракт- скорость распространения огня слишком большая
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Начали бы увольнять руководителей МЧС с волчьим билетом - живо бы всю противопожарные мероприятия заработали
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