 Гражданин Украины задержан в Польше: принял ислам и готовил теракт, - Агентство внутренней безопасности

Гражданин Украины Максим С., который недавно принял ислам, обдумывал совершение теракта в торговом центре в Пулавах (Люблинское воеводство), - считают следователи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Представитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин во вторник сообщил, что материалы, собранные следователями из люблинской делегатуры АВБ, позволили задержать гражданина Украины 4 декабря.
Национальная прокуратура в Люблине предъявила ему обвинение, а суд поддержал ходатайство о трехмесячном аресте подозреваемого, - сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры прокурор Ева Бялик. Также она отметила, что гражданин Украины Максим С. в течение двух месяцев проживает в Польше.
Сообщается, что задержанный мужчина "своим поведением при взаимоотношениях с другими вызвал обоснованные опасения, что он готовится к осуществлению подрыву взрывчатых материалов, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах", - сказала Бялик.
Подготовка заключалась в сотрудничестве с другими лицами радикальных религиозных взглядов, готовности совершить теракт, который должен был заключаться в подрыве автомобиля и получении средств - денег и оружия. За такие действия мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Представитель министра координатора спецслужб сказал, что из материалов следствия следует, что человек обдумывал совершить теракт с использованием автомобиля-ловушки, взрывчатых материалов и огнестрельного оружия. "Покушение как минимум готовилось с 1 октября в Пулавах и Варшаве", - сообщил пресс-секретарь.
"АВБ выяснила, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал сотрудникам и лицам из своего окружения", - пояснил Жарин.
Согласно информации АВБ, за последние недели мужчина принял ислам и новое имя - Мухамат, при этом он сильно радикализировался. "Находясь в Варшаве, мужчина был в обществе иностранцев, имеющих радикальный подход к исламу. Он имел тесные контакты с иностранцами, среди прочих, из Таджикистана, а также с гражданами Российской Федерации чеченской национальности", - сообщил пресс-секретарь.
Подозреваемому предъявлено обвинение в подготовке действий, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах, а также в угрозах, - следует из информации представителя министра координатора спецслужб.
Нормального человека общение с таджиками и чеченцами должно наоборот навести на мысль о том, шо шо-то в радикальном исламе не так.
Возможно товарищ Максим имеет соответствующее происхождение либо воспитание.
В чеченские войны было достаточно европейцев, которым помыли моск и они поехали воевать во имя Аллаха. В Сирию тоже такие ездили, не за деньги даже, а только из-за хорошо помытого моска. Ну и пару лет назад тема с бабами (в том числе из ВБритании, России и Бельгии), которые ехали в ИГИЛ в качестве жен для бородачей... тысячи их.
По сравнению с прошлыми / нынешними правителями, чиновниками и силовиками в своих странах - они реально положительные персонажи.
Если б они не объявили джихад - то ещё очень большой вопрос, как бы сейчас был устроен мир.
Но суть не в оценке самих движений, а в том, какого черта забыли Джон, Юрген, Иван и Бартек в ***чих горах и почему они вдруг решили стрелять в незнакомых людей во имя Аллаха.
Также данный дебильный гражданин подружился с чехами и тоджыгами, и начал рассказывать коллегам шо хочет стать аллах-бабахом.
При том шо он ничего ещё не сделал, а только ляпал своим тупым языком - ему светит пять лет.
Также польская АБВ провела обыски у его друзей, чехов и тоджыгов которые (скорее всего) - не настоящие аллах-бабахи, а просто 3,14zдливые чучмеки.
Вот так и надо реагировать на потенциальные общественные угрозы.
Они люто ненавидят арабов (которых у них нет), так же как и евреев (которых у них тоже нет).
Вот одного аллах-бабаха за десять лет разоблачили - и тот украинцем оказался.
Идет еврей вдоль реки, смотрит - опускается НЛО.
Ну, еврей нарвал на полянке цветов и с букетом бегом встречать братьев по разуму.
Подбегает к тарелке, та открывается, оттуда выходят два зеленых таких гуманоида.
Еврей, радостно:
- Шалом, дгузья
Один инопланетянин другому:
- Вот блин, они и здесь есть...