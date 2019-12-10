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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5567) Польша (5008) теракт (2027)

 Гражданин Украины задержан в Польше: принял ислам и готовил теракт, - Агентство внутренней безопасности

Агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта.

Гражданин Украины Максим С., который недавно принял ислам, обдумывал совершение теракта в торговом центре в Пулавах (Люблинское воеводство), - считают следователи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Представитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин во вторник сообщил, что материалы, собранные следователями из люблинской делегатуры АВБ, позволили задержать гражданина Украины 4 декабря.

Национальная прокуратура в Люблине предъявила ему обвинение, а суд поддержал ходатайство о трехмесячном аресте подозреваемого, - сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры прокурор Ева Бялик. Также она отметила, что гражданин Украины Максим С. в течение двух месяцев проживает в Польше.

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Сообщается, что задержанный мужчина "своим поведением при взаимоотношениях с другими вызвал обоснованные опасения, что он готовится к осуществлению подрыву взрывчатых материалов, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах", - сказала Бялик.

Подготовка заключалась в сотрудничестве с другими лицами радикальных религиозных взглядов, готовности совершить теракт, который должен был заключаться в подрыве автомобиля и получении средств - денег и оружия. За такие действия мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Представитель министра координатора спецслужб сказал, что из материалов следствия следует, что человек обдумывал совершить теракт с использованием автомобиля-ловушки, взрывчатых материалов и огнестрельного оружия. "Покушение как минимум готовилось с 1 октября в Пулавах и Варшаве", - сообщил пресс-секретарь.

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"АВБ выяснила, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал сотрудникам и лицам из своего окружения", - пояснил Жарин.

Согласно информации АВБ, за последние недели мужчина принял ислам и новое имя - Мухамат, при этом он сильно радикализировался. "Находясь в Варшаве, мужчина был в обществе иностранцев, имеющих радикальный подход к исламу. Он имел тесные контакты с иностранцами, среди прочих, из Таджикистана, а также с гражданами Российской Федерации чеченской национальности", - сообщил пресс-секретарь.

Подозреваемому предъявлено обвинение в подготовке действий, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах, а также в угрозах, - следует из информации представителя министра координатора спецслужб.

Источник: https://censor.net.ua/n3164511
 
 
 Топ комментарии
 
В сучасних реаліях гражданіном України, може бути кримський чи дамбаский зрадник сепаратист, або просто агент кремля, тому я думаю на цьому наголошувати не варто.
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вот а говорят не надо графа НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.... МАКСИМ понятно кацап 100%....
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Та хто зна чи тре.....як один казав -: Мішя бьют не па паспорту бьют по роже !)
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Удивительный и уникальный случай ))
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щас вышивата начнет искать руку москвы
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вылезло очко москвы, пованивает говном.
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какой ужас... Сходи к проктологу.
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проблемы не у меня, ты просто рот закрой и запахнет фиалками, срузке анус.
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Прийняв - іслам, готував - теракт. Дивись, не переплутай, Кутузов!
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подурели петюки
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Очень странный гражданин.
Нормального человека общение с таджиками и чеченцами должно наоборот навести на мысль о том, шо шо-то в радикальном исламе не так.
Возможно товарищ Максим имеет соответствующее происхождение либо воспитание.
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та ты шо, а как по поводу Натальи Никофоровой - "Амины Окуевой", тут прям банили за мысли что с ней "что-то не так".
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а она общалась с таджико-кацапами и чечено-кацапами?
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Я не общался с Окуевой, я общался с большим количеством других чеченцев и дагестанцев.
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Дело в психологической неустойчивости. Некую Грету Тунберг запаяло на теме климата, например. А если б её окучивал "правильный" мулла - она бы планировала терракты.
В чеченские войны было достаточно европейцев, которым помыли моск и они поехали воевать во имя Аллаха. В Сирию тоже такие ездили, не за деньги даже, а только из-за хорошо помытого моска. Ну и пару лет назад тема с бабами (в том числе из ВБритании, России и Бельгии), которые ехали в ИГИЛ в качестве жен для бородачей... тысячи их.
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C ИГИЛ (как кстати и талибами) - там вообще отдельная история.
По сравнению с прошлыми / нынешними правителями, чиновниками и силовиками в своих странах - они реально положительные персонажи.
Если б они не объявили джихад - то ещё очень большой вопрос, как бы сейчас был устроен мир.
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Крайне спорный вопрос. Вот прям крайне.
Но суть не в оценке самих движений, а в том, какого черта забыли Джон, Юрген, Иван и Бартек в ***чих горах и почему они вдруг решили стрелять в незнакомых людей во имя Аллаха.
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Уверен, его новые друзья, за глаза его Лохоматом называли.
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а от руцкие принимают бояру, а боярами так и не становятся )
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нашли всё-таки орки дебила для картинки
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Однако данный случай примечателен тем, шо олигофрен Максим никого ещё не взорвал, и даже бомбу не склеил, а только гуглил в интернете как эту бомбу сделать, и где купить АК-47 подешевле.
Также данный дебильный гражданин подружился с чехами и тоджыгами, и начал рассказывать коллегам шо хочет стать аллах-бабахом.
При том шо он ничего ещё не сделал, а только ляпал своим тупым языком - ему светит пять лет.
Также польская АБВ провела обыски у его друзей, чехов и тоджыгов которые (скорее всего) - не настоящие аллах-бабахи, а просто 3,14zдливые чучмеки.
Вот так и надо реагировать на потенциальные общественные угрозы.
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А без ислама что, теракт не получится? Недостаточно быть с "русским миром" в голове?
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Поляки вообще очень плохо реагируют на ислам, иудаизм, и даже, как ни странно, на буддизм.
Они люто ненавидят арабов (которых у них нет), так же как и евреев (которых у них тоже нет).
Вот одного аллах-бабаха за десять лет разоблачили - и тот украинцем оказался.
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Евреи есть везде... Как в анекдоте:

Идет еврей вдоль реки, смотрит - опускается НЛО.
Ну, еврей нарвал на полянке цветов и с букетом бегом встречать братьев по разуму.
Подбегает к тарелке, та открывается, оттуда выходят два зеленых таких гуманоида.
Еврей, радостно:
- Шалом, дгузья
Один инопланетянин другому:
- Вот блин, они и здесь есть...
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100 пудово кацап! Треба полякам нагадати, що кацап це не національність.
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В ******** реаліях гражданіном України, може бути кримський чи дамбаский зрадник сепаратист, або просто агент кремля, тому я думаю на цьому наголошувати не варто.
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Прекрасно і не дивно. Чому люди після прийняття ісламу зразу хочуть убивати. Religion of peace and prosperity....
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