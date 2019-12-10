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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре – до 4,277 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.

"В декабря 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

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"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабря 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимости растаможенного в ноябре газа. Этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293. Это постановление действует до конца 2019 года. По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", - отметили в "Нафтогазе".

Источник: https://censor.net.ua/n3164507
 
 
 Топ комментарии
 
"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13% - Цензор.НЕТ 7663
а пэця с гройманом по 13.20 за куб планировали)

мелочь, а приятно)

шо такие грустные свиноботы?) или вам пох у вас субсидии?
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Правда это без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов и в последний раз. Но ты свой перожок отрабатывай, макшанская ботва
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а где порохоботы???? На ветке не сидят. Не их тема "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 2278
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