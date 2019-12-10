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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:земельная реформа (167) Разумков Дмитрий (331) рынок земли (50)

 Дискуссии по концентрации земли в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. га, - Разумков

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, - это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки - это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", - сказал он в интервью телеканалу UA: Житомир, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что еще одна позиция, которая в обществе настороженно воспринимается - это проведение референдума по привлечению иностранцев к рынку земли.

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"Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле", - отметил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3164505
 
 
 Топ комментарии
 
В нормальных цивилизованных странах - не более 200 га. Уже за 1000 га. можна их всех вешать , а за 50 тис. га. - вместе с их семьями.
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Фигасе 50 тысяч! это типо по одной области на семью из 3-4 человек!
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Це в аренді! В США приватну власність на землю мають тільки фізичні-особи фермери, які на ній проживають (до 200 чи 500 га.). Юридичні особи не мають права на приватну власність земель с/г призначення.
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В нормальных цивилизованных странах - не более 200 га. Уже за 1000 га. можна их всех вешать , а за 50 тис. га. - вместе с их семьями.
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Далеко не у всіх є такі обмеження, от в Німеччині наприклад немає. В США також.
В США John Malone володіє 2 200 000 акрами землі, що дорівнює майже 900 тис га
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Це в аренді! В США приватну власність на землю мають тільки фізичні-особи фермери, які на ній проживають (до 200 чи 500 га.). Юридичні особи не мають права на приватну власність земель с/г призначення.
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Есть нюанс. В этих странах рынок земли - давно. После открытия, лет через 20 можно будет подумать. Например польша открыла еще в 91 году. А вот только в 16 году открыла иностранцам и сняла кое какие ограничения. До этого - 500 га в одни руки. Тоесть это с одной стороны позволит фермерскому хозяйству окупить на объеме весь ряд техники, с другой стороны не позволит десятку людей все скупить. Но увы, мозгов у наших граждан нет, и когда была реальная возможность ввести нормальный рынок, даже с 200 га лимита - не хотели и кричали про зраду. Так что пусть сейчас жрут и не обляпываются.
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США это сверхдержава и она может себе это позволить по тому-что рынок земли действует у них уже более 150 лет. Все "подводные камни" учтены, коррупция на низком уровне, патриотизм и верховенство права в приоритете, средняя стоимость земли 10000 долл. за гектар. И при всем этом Средний размер фермы в США - 170 га. Агрохолдинга - 530 га. Только 8% аграриев имеют земельный банк более 1 тыс. акров или 400 га. Между нашей страной и США целая пропасть. Их модель рынка земли нам категорически не подходит. Рынок земли нужен, но не более 100-400 гектар на одно хозяйство и то только после тщательной проверки конечных бенефециаров, происхождения капитала, с запретом на покупку рядя странам и офшорным компаниям. С конкретными видами деятельности хозяйства прописанными в договоре купли продаже, при нарушении конфискация. С занятостью местного населения и т.д.
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10000 га это 10 на 10 км. А 50 тыс га это 22,5 км на 22,5 км,или 10 км на 50 км.Представили размеры?И это в одних руках?Что то напоминает феодализм.
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Ну 200 вопрос спорный, в Польше вроде 500. Но да, есть ограничение, особенно вначале, когда рынок только открывается. Но вот беда - когда раньше и предлагали 200 на человека - то большинство орало - не на часи. Не сейчас, потом когда нибудь. Ну вот теперь получат херню в виде 50 тысяч.
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Маловато как-то. Сильно много транзакций по распродаже Украины придётся делать.
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Фермер ні, а агрофірма - так. Я думав це логічно, що обмеження діє як для фіз так і юридичних осіб. Ви здивуєтесь, но в світі багато людей, які одноосібно володіють більше ніж 1 мільйоном га.
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Тільки всі ці "багато людей" володіють своїми мільйонами гектарів не в Європі чи Америці, а в задрипаних країнах типу України, Аргентині, Філіппінах, Мадагаскарі де населення голодує, тоді як зерно вивозиться за кордон!
А ми куди йдемо, в Європу? Чи як казав янеЛох, "Ідіть усі в сраку"!..
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Прокладок збільшиться в четверо?
А якщо ще один майдан замутити, то може до 10-15 га знизять? Менш до рук прилине. Дискуссии по концентрации земли в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. га, - Разумков - Цензор.НЕТ 6274
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«Якщо хтось захотів би землі вашої, то киньте йому до уст повно, хай покладе до пащі своєї і не каже жодного слова. Будете синами своїх Богів, і сила їхня пребуде з вами до кінця!«
Велесова Книга (17-В)
ЗАСТЕРІГАЄМО ВЛАДУ УКРАЇНИ, ЩО В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЄВИХ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, БУДЕ НАКЛИКАНЕ ДОВІЧНЕ ПРОКЛЯТТЯ НА ГОЛОВИ ТИХ МОЖНОВЛАДЦІВ, ХТО ЗАХОЧЕ ЗРАДИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ПРОДАТИ ЧУЖИНЦЯМ СВЯЩЕННУ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ-РУСІ, ТА НА ГОЛОВИ ЇХНІХ НАЩАДКІВ НА ВІКИ ВІЧНІ! Як сказано у Велесовій Книзі: "поглине їх та земля і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме"!


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Фигасе 50 тысяч! это типо по одной области на семью из 3-4 человек!
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А чого: син порається на 20 тис, а дочка - на 10, а стара баба з курями - на п'яти.
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Кому это выгодно и что на выходе. У слуг сороса, латифундистов,будущих поколений.фермеров. Где эти вменяемые дискуссии с цифрами и фактами,референдумами. Иначе все это превышение власти с консфискацией.
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50000га = 500км²
площа Львова = 182 км²
площа Одеси = 162 км²
площа Харькова = 350 км²
площа Дніпра = 415 км²

площа Київа = 848 км²

Питання: Вони там не оху***?
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площа Варшави = 517 км²
площа Братіслави = 367,6 км²
площа Праги = 496 км²
площа Будапешта = 525,2 км²

Видно землеволодіння Острозьких і Вишневецьких їм спокою не дають.

Але ж в Україні і меньших землевласників вирізали цілими родинами.
Побічний ефект цього було перманентний хаос і відсутність своєї держави. Ну скільки можна ставати на ті самі граблі?
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За межу сусід на сусіда йшов з вилами та сокирою. Не треба дратувати людей. Який до біса р не землі? Землею повинна володіти держава, а ті хто її буде обробляти повинні брати у державі дозвіл на 50 чи 100 років.
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Gennadiy Bond ae45575f

Все правильно, кроме того, что владеть должен народ, а управлять - государство.
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А государство-это народ, читай Конституцию Украины.
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Gennadiy Bond ae45575f Какой народ? Государство - чиновники - управленцы, поставленные народом, чтобы какое-то время управлять их имуществом.
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это как? Ты владеешь машиной, а куда ехать говорит государство!?
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Игорь Неважно d3ac7e0b Государство - чиновники, временные управленцы, которых народ выбирает, чтобы временно управлять своим имуществом. Сцаря выбирают в Рашке.
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Машину создал человек, а землю Бог. Хочишь продать свой пай, - продавай государству.
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Шахер - махер продожается... Это за каких дураков надо держать людей, чтобы подсовывать им такие цифры? Каждая предыдущая власть плачет горькими слезами и говорит: "А шо, так можно было?".
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500 га было на старте. Когда открыли рынок для иностранцев вообще 300 га вроде как сделали. Это одна из причин, по которой я был против принятия рынка земли в данной редакции. В нашем случае абсолютно никак не стимулируется развитие фермерства. Плюшки получать перекупы и агрохолдинги. Украинцы - в проигрыше. Не будет ни роста ВВП, ни снижения цен на продукты, если не переработают законы.
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У людей полно оружия. Бери защищайся от рейдеров. Главное , что б тело рейдера не нашли, - нет тела, нет дела.
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так и защищаются!
всем селом ! до убийства вроде не дошло...но до рукопашной доходило!
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От рейдеров тебя оружие не спасет, потому как там может быть 30.. 50 человек в масках и все тоже с оружием. И это только наемные исполнители.. остальные в тени
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А есть о чем дискутировать? Если закон о рынке земли продавят, Украина - запылает. Потому как если Кацман комиссар пришел забирать мою корову, то я её зарежу, и обожрусь насмерть, чем дам ему хоть каплю молока с неё. Это ментальность украинцев, тут ничего не сделаешь с помощью СМИ или осуждения со стороны запада.
Есть смысл обсуждать куда бежать из огня восставшей Украины эти Лейбы и Цилечки будут, а не сколько кто сможет унести на тот свет нашей земли.
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А хтось йще мімікрирував , сподіваясь , що вони втямляться й зроблять як ... ні не як у Фрації , й точно не як в Ізраїлі або в Канаді ... ну хоча б як у Польші !

А хер вам в дупу мрійники з "Голосу" !!!
50 тисяч гектар в одни соросячи руки й "ми ж вам пійшли на зустріч" .

"Ось тобі бабуся й Ййййййур"єв день" - тобто усім мрійникам в перший закон ЗЕ про РИГхферендуми присвячується !!!
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Латифу́ндія - велике приватне земельне володіння, помістя. Панування латифундизму породжувало безземелля основної маси селянства, сприяло орієнтації національної економіки не на внутрішній, а на зовнішній ринок.
У Стародавньому Римі - велике (головним чином скотарське) господарство, засноване на рабській праці. Пліній Старший пише про те, що «латифундії погубили Італію та провінції»[1].
В Україні латифундіями називали великі магнатські маєтки з тисячами десятин землі[2]. У ******** Україні термін застосовується для позначення тих величезних масивів земель сільськогосподарського призначення, які сконцентрували у своїх руках аграрні фірми[3][4] [5]. П. Гай-Нижник пише, що в Україні починаючи з 1990-х років «тривало зрощення олігархії землевласників-ладифундистів, промислових концернів, мафії та банківських магнатів у нововідроджену систему ******** васальної залежності (новітня форма майорату), що породило неофеодальну систему влади в країні з продажно-залежними бюрократією, судами, прокуратурою та каральними службами»[6].
Слід зазначити, у ********* світі латифундизм характерний передусім для країн третього світу. Сільське господарство переважної більшості розвинених країн базується на фермах.
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Ні в одній країні світу литифундистське землеволодіння не привело до процвітання.
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У вас десь загубилось . Дискусії щодо концентрації землі в одних руках ведуться навколо 50 тис. га, - Разумков - Цензор.НЕТ 1324 10.«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136 тис.га українські земельні феодали
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
20
«Кернел»
Андрій Веревський -мажоритарний власник агрохолдингу "Кернер Груп", нар.деп. від БЮТ
85
21
Нібулон
Олексій Вадатурський, засновник та директор компанії "Нібулон"
80
22
«Західна компанія «Дакор»
Мирослав Поліо -голова правління
80
23
Сварог Вест Груп
Сергій Буряк, голова ДПАУ, Олександр Буряк, народний депутат від БЮТ - близькі до агрокорпорації "Сварог Вест Груп"
75
24
Агрофірма АТК
Володимир Школьник, співвласник бізнес-центрів "Форум" та мережі супермаркетів "Фуршет"
65
25
Агрофірма «Шахтар»
Юхим Звягільський, почесний голова ради директорів АП "Шахта ім..Засядьмо" нар.деп.. від ПР
60
26
«Агромарс»,
ТМ «Гаврилівські курчата»
Євген Сігал , власник компанії, народний депутат БЮТ
35
27
«ТАС»
Сергій Тігіпко, контролює групу ТАС, радник прем`єр-міністра
30
28
Богдан Губський
Депутат БЮТ
16**
29
ІСД
Сергій Тарута, власник ІСД
13
30
«Смарт-холдинг»
Вадим Новинський, президент холдингу
5
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Ось і відповідь на питання чому 100 років тому скинули Скоропадського, чому не получилось на Кубані, чому українці не захотіли захищати держави, яка де-факто належала тодішнім латифундистам. Чому були популярні лозунги відібрати і поділити.

І на жаль, що нас може чекати незабаром.
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С/х земли нужно продавать, только тем кто реально реально хочет на ней работать! а не с целью купить себе область! если купил и не обрабатывает, значит должен платить какой-то налог или штраф! чтобы земля не скупалась с целью скупки территории!
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Чим більший клапоть землі в одні руки, тим швидше зникнуть населені пункти на цій території. Україна перетвориться на декілька удільних князівст. В принципі дискусія повинна вестись від 200 до 2000 га, враховуючи інтереси гомад, а всі, хто голосуватиме за десятки тисяч, повинні бути привселюдно страчені як зрадники.
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Я считаю, что 500 - 1000 га - не больше.
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Я извиняюсь, а с\х земли продаются для обработки или с целью концентрации в одних руках? кто в состоянии обработать 50 000 гектаров?
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эти ублюдки "слуги народа" изначально заложили 200 тыс. чтобы потом типа уступить и сказать - вот видите какие мы классные
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Именно для продажи Земли Украині и затевалась война на Донбассе и аннексия Крыма. Все это для прикрытия этой аферы.
Хочешь узнать кто организовал расстрел Майдана ? Посмотри кто организовывает распродажу Земли.
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50.000 лимит исключительно для спекуляций. В Польше например 500 га и неплохое с/х.

Под єто преподнесут и отсрочку покупки земли иностранцами - типа прислушались к народу, а по сути пока игорь валерьичи с паяльниками и утюгами не прикупят себе "лимит" в полобласти...
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Недавно була інфа про те що Кнессет виділив на купівлю землі України 84 млрд. ? Ситуація розвивається як років десять тому писав Е. Ходос в "Єврейський смерч над Україною" . На нашій землі лишаться євреї і цигани , одні з яких люто плодяться завдяки традиціям інші завдяки вимогам релігії. "Вороні Бог послав шматочок сиру , а дурним 73% українців гарні землі" . Українці ж втративши землю , никатимуть світами торгуючи своїми органами і тілом . Потенційних лідерів на дальніх підступах знищують , або дискредитують , або перекупають .
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а еще эти ублюдки забыли что перед открытием рынка земли - СНАЧАЛА РЕАЛИЗУЙТЕ ПРАВО КАЖДОГО УКРАИНЦА НА 2ГА

этих подонков в зРаде надо сажать на осиновые колы.
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Скажу так - если эти "ублюдки народа" сольют землю и украинцы не восстанут - страны не будет.
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Мовчатимуть як і в 1932 році в Голодомор , архітектором якого був зав. сільгоспвідділом ЦК ВКП(б) єврей Лазарь Каганович , а виконавцем в Україні другий секретар ЦК КП(б)У відповідальний за хлібозаготівлю Мандель Хатаєвич . Тому і не визнає Голодомор геноцидом Ізраїль . Фінальний геноцид українців ще попереду , 1932 рік то була репетиція .
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пипец они конченые! 50-100га, на одно физлицо, не больше.
какие тысячи?
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Як там писав Т.Г. Шевченко
"Жидва Украйною ходила,
Та гробовища рила, рила
Та трупом, трупом начиняла..."
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