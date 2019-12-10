 Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter .
"По предварительной информации, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - написал он.
Ранее он сообщил, что консульство проверяет, могли ли быть среди пострадавших граждане Украины.
Напомним, утром 10 декабря в университетской клинике чешского города Острава мужчина застрелил шесть человек и ранил еще двух. После этого он скрылся на серебристо-сером автомобиле Renault.
Позже стало известно, что полиция провела спецоперацию по задержанию возможного преступника, но тот застрелился, пустив себе пулю в голову. Мотивы преступления пока не известны.
Фотографии с места происшествия опубликовало агентство ЕРА.
Була б лікарня, була б версія, що когось не врятувалии і він образився жорстко. Але це полікліника.
Хорошо шо мы тогда от совка отбились.
А вы - Воины, это весь мир знает. Кстати, дайте кредит, а потом Путин вам отдаст, то есть Сорос отдаст, или кто там, главное - давай дэнги, дэнги давай
А чехослобаки мали(Антиколорадос пише) стільки техніки, шо Вермахт, як Манштейн потім сказав - не пройшов би.
+ сранція-англія в спину били би
але у чехів був Ян Гус і Ян Жижка, а у нас - вова-гвалтівник, ярік-гніздо-роздрібник і ваня-олігарх-шведолиз
а то шо там хтось дав бій, то :
1. наклав на своїх солдіків(на їхніх рожалок)
2. напевно мав "щось за душею" що ризикнув
бо в пруській традиції = наказ рівний виконанню.(або розстріл)
Я "истинно говорю вам" шо Путин бы рванул что-то, и сразу бы раздался визг: "этоукропыпродалиигилубоезаряд".
А меркели-трампы бы сказали - Ой