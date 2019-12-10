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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Геращенко Ирина (1463) пропаганда (2364) нормандская четверка (989)

 Пропагандистская машина РФ вчистую выиграла информационный раунд, - Ирина Геращенко о нормандском саммите

Пресс-служба президента Владимира Зеленского проиграла российской пропаганде инфобой в контексте состоявшегося саммита нормандской четверки.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Он (Путин. - Ред.) не позволил обсуждать тему Крыма и сделал все для того, чтобы вопросы безопасности отошли на второй план, по сути, откладывая завершение конфликта. Война не закончится завтра. Она не завершится быстро. Это его цель. Парижская встреча никак не нарушала этот его нарратив, как и его мантру о "нас там нет". И к тому же, российская пропагандистская машина вчистую выиграла раунд информационный, пресс-служба украинского президента проиграла этот инфобой гибридной войны", - отметила она.

Читайте также: Украина ничего не проиграла, поскольку худший вариант - это масштабная война с РФ, - Потураев о нормандском саммите

Также, по словам Геращенко, плохо и то, что украинская переговорная команда отошла от идеи дорожной карты, где бы пошагово должны были зафиксировать вопросы безопасности, прекращение огня, вывод российского оружия и техники.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"

Источник: https://censor.net.ua/n3164501
 
   
 Топ комментарии
 
Шерлок, кто это воет на болотах? Порохоботы, сер .
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А что ещё можно было услышать от ПЕСов?
Только вой. Пропагандистская машина РФ вчистую выиграла информационный раунд, - Ирина Геращенко о нормандском саммите - Цензор.НЕТ 4669
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не тебе это комментировать..уже нацарювалысь..победуны..
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Собаки лают, беснуются, скулят! А караван все идет и идет.
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КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ. ТАМ ЖЕ НЕ ГИГАНТ МЫСЛИ И ЛИДЕР 8% ОПУЩЕННЫХ - ПЕТРУШКА - БОРОЛСЯ Пропагандистська машина РФ геть-чисто виграла інформаційний раунд, - Ірина Геращенко про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 7201
ИРУСЯ, КИДАЙСЯ НА КОЛЕНИ С РАЗБЕГУ Пропагандистська машина РФ геть-чисто виграла інформаційний раунд, - Ірина Геращенко про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 6448
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Найбільша ганьба в тому, шо клоун підтримав мантру пуйла про те, що "іх там нєт". в той час, коли весь світ визнає мордор стороною конфлікту, Моніка топить тільки за деякий "вплив на сепаратистів". Це чиста інформаційна здача позицій.
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ЛОЖЬ. НАГЛАЯ ЛОЖЬ.
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А Геращенчихе только бы кого-то говном обмазать, вот .ука натура ..ядь: ПОЛИТИК!
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Обычная СОЕВАЯ ПОДСТИЛКА
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Без Херащинки как без рук... Она бы всех пабедила! А если бы Парашанко подалючился тада путе было бы ОЙ!
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Хочется уточнить Геращенко болеет за державу Украина или за рейтинг Блока Панамских Патриотов?
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В Кремле заявили, что Путин не согласен с формулировкой Зеленского об оккупированном Донбассе

"Владимир Зеленский после саммита лидеров «нормандской четверки» заявил, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата», которая должна состояться через четыре месяца, поднимет вопрос оккупированного Россией Крыма."
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Не влияющая ни на что в стране коза не преминула выскочить со своими замечаниями на народ. Она вообще что-нибудь хорошее отмечала в действиях Зеленского за последние пол года? Только шипение.
Да. Коза и шипение это иннресный симбиоз у депутат-ки из псины. Новый вид животного.
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Сколько эта овца освободила пленных?
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Она мне напоминает товарища Микояна.
Тот от Ленина до Брежнева,между капельками.Так Ирышка почти не отстает.
Ну оно и понятно.Корыто для свыни вещь святая,никак не оторвешь.
А если оторвали,то фантомные боли начинаются.
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