 Пропагандистская машина РФ вчистую выиграла информационный раунд, - Ирина Геращенко о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
"Он (Путин. - Ред.) не позволил обсуждать тему Крыма и сделал все для того, чтобы вопросы безопасности отошли на второй план, по сути, откладывая завершение конфликта. Война не закончится завтра. Она не завершится быстро. Это его цель. Парижская встреча никак не нарушала этот его нарратив, как и его мантру о "нас там нет". И к тому же, российская пропагандистская машина вчистую выиграла раунд информационный, пресс-служба украинского президента проиграла этот инфобой гибридной войны", - отметила она.
Также, по словам Геращенко, плохо и то, что украинская переговорная команда отошла от идеи дорожной карты, где бы пошагово должны были зафиксировать вопросы безопасности, прекращение огня, вывод российского оружия и техники.
Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"
ИРУСЯ, КИДАЙСЯ НА КОЛЕНИ С РАЗБЕГУ
"Владимир Зеленский после саммита лидеров «нормандской четверки» заявил, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата», которая должна состояться через четыре месяца, поднимет вопрос оккупированного Россией Крыма."
Да. Коза и шипение это иннресный симбиоз у депутат-ки из псины. Новый вид животного.
Тот от Ленина до Брежнева,между капельками.Так Ирышка почти не отстает.
Ну оно и понятно.Корыто для свыни вещь святая,никак не оторвешь.
А если оторвали,то фантомные боли начинаются.