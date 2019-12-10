 Пропагандистская машина РФ вчистую выиграла информационный раунд, - Ирина Геращенко о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Он (Путин. - Ред.) не позволил обсуждать тему Крыма и сделал все для того, чтобы вопросы безопасности отошли на второй план, по сути, откладывая завершение конфликта. Война не закончится завтра. Она не завершится быстро. Это его цель. Парижская встреча никак не нарушала этот его нарратив, как и его мантру о "нас там нет". И к тому же, российская пропагандистская машина вчистую выиграла раунд информационный, пресс-служба украинского президента проиграла этот инфобой гибридной войны", - отметила она.

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Также, по словам Геращенко, плохо и то, что украинская переговорная команда отошла от идеи дорожной карты, где бы пошагово должны были зафиксировать вопросы безопасности, прекращение огня, вывод российского оружия и техники.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"