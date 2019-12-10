 Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова

Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Монахова рекомендует подождать результатов следствия.
"Как человек, я очень сочувствую этой трагедии. Но как политик я должна взвешивать формулировки. Потому что если следствие докажет, что мотив был другим, а я уже сделала заявление, то это ответственность. Поэтому нужно дождаться результатов следствия", - отметила она.
Свое публичное нереагирование на данную ситуацию Монахова объяснила тем, что фактически выпала из информационного пространства.
"Я сейчас живу между двумя городами - Киевом и Николаевом. Мои документы ещё находятся в Николаеве, я принимаю сессию у студентов, передаю дела. И в Киеве тоже много информации. Поэтому пауза была сугубо техничной. К тому же мне пришлось закрыть страницу на Фейсбуке. Она всегда была открытой, то с момента объявления моей кандидатуры начались комментарии разного уровня адекватности. Я решила, что будет официальная страница омбудсмена, которая будет открыта для всех. Там мы будем реагировать мгновенно", - заявила Монахова.
По поводу гуманитарной работе на Донбассе она заявила: "Защита украинского языка может осуществляться в разных формах. Популяризация должна быть одной из них. Если проводить культурную, разъяснительную политику, особенно работать с молодежью, делать социальную рекламу, качественный украинский контент, то можно двигаться к людям и мотивировать их менять отношение к государственному языку с негативного на нейтральное, а потом - на позитивное".
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.
6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.
Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.
В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.
Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.
Просто так,для примера
В концлагере соседних животных сдуру живет дето 4 миллиона украинцев.
Там нету НИ ОДНОЙ украинской школы.
Можно снова браться за язык.
Надо же как-то подогревать соеголовых.
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
От багатьох киян знаю: бабуся з дідусем говорять українською, діти - вже 50 на 50, а внуки - російськомовні...
С таким же успехом она могла стать замминистра сельского хозяйства
От коли всі інші варіянти не спрацюють, то й прийде час.
Кстате , в тот трагический день боевиков вечером ублажал Зеленский и его Квартал-95
"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова. Кстати, ждем ее реакцию на высказывание об украинском языке боевого гея Бужанского.