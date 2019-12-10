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 С начала суток наемники РФ единожды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 08.40 до 09.35 враг выпустил 6 мин калибра 82 мм, и вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам в Лебединском. Обстрел оккупанты вели от Саханки. Украинские воины применяли в ответ стрелковое вооружение.

Боевых потерь с начала текущих суток в результате этого обстрела нет.

Напомним, вчера, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164495
 
 
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А вчера в день "встречи" вот так "случайно" совпало, в результате обстрелов погибло четверо украинских воинов.
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