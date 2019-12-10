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 Политика Украины, Общество
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Все про:омбудсмен (441) украинский язык (741) язык (3479) Татьяна Монахова (3)

 Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство

Государство будет регулировать только язык общения между гражданами и государством. В сферу персонального общения и религии оно не вмешивается.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова на брифинге.

"Нам нужно консолидироваться вокруг украинского языка. Он должен служить фактором объединения, а не раскола", - сказала она.

Реагировать на жалобы на нарушение языкового закона Монахова будет уполномочена только через полгода, однако, по ее словам, будет знакомиться с ситуацией и получать обращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас очень важно запустить Закон об украинском языке и начать его юридическую защиту, - Монахова

В данный момент формируется секретариат омбудсмена.

Напомним, Татьяна Монахова была назначена на должность Уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3164494
 
 
 Топ комментарии
 
Все какие то внешние посылы, про язык, про минские договоренности, про переименования улиц, национализм. Когда уже Украинцы самостоятельно начнут строить свою государственность без оглядки на восток и запад? Почему то никто не вспоминает про Будапештский меморандум, про все договора о дружбе и сотрудничестве, в ООН кладут хер на все и вся. Вот только Украинцы все кому то что то должны, обсуждается сутками всякая муть...
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Це вiн до кого?
До тих, хто сьогоднi розiйшлися по домiвках? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 1702
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Українська мова дурепа ...язиг засунь в жопу!
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она и Бужанский запели сразу после Нормандии! Совпадение?
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Так уже земрази хотят отменить закон о мове. Зеленые враги Украины и всех украинцев.
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Все какие то внешние посылы, про язык, про минские договоренности, про переименования улиц, национализм. Когда уже Украинцы самостоятельно начнут строить свою государственность без оглядки на восток и запад? Почему то никто не вспоминает про Будапештский меморандум, про все договора о дружбе и сотрудничестве, в ООН кладут хер на все и вся. Вот только Украинцы все кому то что то должны, обсуждается сутками всякая муть...
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Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 2335
Зупинитесь!
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Це вiн до кого?
До тих, хто сьогоднi розiйшлися по домiвках? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 1702
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украинского языка нет! є українська мова!
даже говоря на руцком по-отношению к мове не применяется - "язык" , можно сказать - я говорю по украински... я знаю украинский... в переводе на украинский...


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та мабудь є і в інших (я навів цей приклад, щоби не тулили язык до мови)))
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Тебя пугает само слово?
А как ты реагируешь на Ё и Ъ? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 5192
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ґы-ґы. Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 9545

Кажется так, это звучит по-украински?
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Мова як і газ - основні бойові ресурси уйла.
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Крым и Донбасс захватывали словарями и газовыми плитами, или всё таки это была росиянская армия?
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Украинская речь - это идентификатор нации. Больше ничего придумывать не надо.
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Увидел группу азерханов, общающихся на азербайджанском языке, на вопрос почему не на украинском, ответили нам на родном сподручнее.
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Ти їх спитав азербайджанською мовою? Чи єдиною доступною тобі - свинособачою?
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"Государство будет регулировать только язык общения между гражданами и государством.Источник: https://censor.net.ua/n3164494"
А кто против? Но как тогда быть с регламентированием объема мовы в частных СМИ, в частных магазинах и частных учебных заведениях?
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то есть если ко мне подойдет некое чмо и будет возмущаться что я говорю с ним по-украински - это чмо не накажут?
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