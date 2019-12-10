 Умер украинофоб и сторонник оккупации Крыма Лужков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.

Отметим, что Лужков был известен антиукраинскими заявлениями. Он призвал к аннексии Крыма за много лет до того, как Россия действительно пошла на этот шаг.

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В 2001-м он заявил, что Украина "должна признать русских государствообразующей нацией". Затем поддержал силовой захват Крыма Россией, а до того посещал полуостров и позволял себе там антиукраинские высказывания. В 2008 и 2009 году он был объявлен персоной нон-грата в Украине за высказывания, которые подрывают территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

В 2014 году указом Владимира Путна был награжден медалью "За освобождение Крыма и Севастополя" с формулировкой "за личный вклад в возвращение Крыма в Россию".

В 2016 году Лужков стал доверенным лицом кандидата в депутаты от КПРФ адмирала Владимира Комоедова, который возглавил список коммунистов по оккупированному Крыму, Севастополю и Калининградской области.

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В 2019 году Лужков говорил, что Севастополь "никогда не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву", и что Кремль "по-дурацки, по пьяни ельцинской" ежегодно платил Украине за право размещения в там ЧФ.