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Все про:Крым (22161) Лужков (292) смерть (6279) украинофобия (439)

 Умер украинофоб и сторонник оккупации Крыма Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, один из открытых украинофобов в российской власти, скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.

Отметим, что Лужков был известен антиукраинскими заявлениями. Он призвал к аннексии Крыма за много лет до того, как Россия действительно пошла на этот шаг.

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В 2001-м он заявил, что Украина "должна признать русских государствообразующей нацией". Затем поддержал силовой захват Крыма Россией, а до того посещал полуостров и позволял себе там антиукраинские высказывания. В 2008 и 2009 году он был объявлен персоной нон-грата в Украине за высказывания, которые подрывают территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

В  2014 году указом Владимира Путна был награжден медалью "За освобождение Крыма и Севастополя" с формулировкой "за личный вклад в возвращение Крыма в Россию".

В 2016 году Лужков стал доверенным лицом кандидата в депутаты от КПРФ адмирала Владимира Комоедова, который возглавил список коммунистов по оккупированному Крыму, Севастополю и Калининградской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против. ИНФОГРАФИКА

В 2019 году Лужков говорил, что Севастополь "никогда не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву", и что Кремль "по-дурацки, по пьяни ельцинской" ежегодно платил Украине за право размещения в там ЧФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164493
 
   
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земля стекловатой этой мрази
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"Это же какой нужно быть сволочью, чтобы твоей смерти радовались миллионы!!!".
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По разному бывает. В Великобритании много людей праздновали смерть Тетчер.
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Покажи мне тех, кто скорбит по Лужкову... (Учитывая, что он "воровал по-чёрному", а таких людей всегда окружают такие же воры... А воры могут скорбеть по умершему неспособны - они могут лишь сожалеть лишь о том, что не успели украсть, под его "крышей", больше...).
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Грех о покойниках - плохо, но я всегда звал его: Ж-опа в кепке! Кстати, именно ЕГО все эти журфиксы а-ля "Севастополь - город Русской славы, город Русских моряков" очень много внесли тогда в активы "колорадских"! Этот мокшанских "Ж-опа в кепке" из Крыма тогда просто НЕ ВЫЛАЗИЛ!
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Много разных тостов сказано этому чорту присоединяюсь к сказаному
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не вижу повода не выпить за такое! гори в аду
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Очень показательно для ватоцифалов..... Подохла свинособака, ни в крымской больнице, которую анексировала вместе с Крымом..... а в Мюнхенской в Германии..... "победу" над которой празднуют каждое 9 мая....
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Фашисти зарезали патрийота русского фашизма
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Так так.., пам,ятаю як ця курва (коли Крим був ще наш) мукала у Севасі - Сивастопаль горад рускай славьі ! Заспівай но там з Кабздоном Єтат день пабеди а чорти поапладують
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Наследнички наверняка радостно захрюкали.. Помер українофоб і прихильник окупації Криму Лужков - Цензор.НЕТ 2834
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