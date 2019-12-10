 Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Это резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог. И это не последний "сюрприз". Будут еще", - написал он в Facebook.

На этой неделе глава Укравтодора Александр Кубраков провел встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главной темой разговора было привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на украинских дорогах.

Как сообщил сам Кубраков, пока стороны обсуждают возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно. В результате Укравтодор планирует получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС.

"Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - отметил Кубраков.

Ранее Юрий Голик сообщил, что со следующего года все дороги Укравтодора будут ремонтироваться в течение одного года.