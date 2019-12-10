EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  719  22
Все про:Укравтодор (387) Голик Юрий (51)

 Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик

Ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является "Укравтодор", будут контролировать иностранные компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Это резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог. И это не последний "сюрприз". Будут еще", - написал он в Facebook.

На этой неделе глава Укравтодора Александр Кубраков провел встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главной темой разговора было привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на украинских дорогах.

Как сообщил сам Кубраков, пока стороны обсуждают возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно. В результате Укравтодор планирует получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС.

"Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - отметил Кубраков.

Ранее Юрий Голик сообщил, что со следующего года все дороги Укравтодора будут ремонтироваться в течение одного года.

Источник: https://censor.net.ua/n3164492
 
 
 Топ комментарии
 
Хамло,я стосунку до державних коштів ніколи не мав і не маю..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та ти шо-а?! А ти бидло крадійливе без контроля не вмієш? Чи свято віриш, що турка підкупити не можливо?!)))
 показать весь комментарий
 
Хамло,я стосунку до державних коштів ніколи не мав і не маю..
 показать весь комментарий
 
 
Ви всі брехуни і злодії там, але винуватий вам якийсь Пєтя.
 показать весь комментарий
 
О, кацапура смердяча з бану вилізла! Надовго?
 показать весь комментарий
 
Тут с тобой соглашусь - якийсь пэтя,точніше ніхто
 показать весь комментарий
 
То може нехай вони все в нас "контролюють". Навіщо ці пожирачі бюджетних коштів, як прокуратура, сбу, поліція, антикорупційне бюро і т.д. Якщо іноземні компанії в нас "проконтролюють" будівництво доріг, то вони проконтролюють все!
 показать весь комментарий
 
При петре такого не было.Поцоны сами все контролировали землей.
Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 8086
 показать весь комментарий
 
От вы ж действительно хитрожопые маланцы!)))
 показать весь комментарий
 
слява,ну шо тебе ответить на твой пук ?! Разве шо только Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 5527
 показать весь комментарий
 
Вина Пєті виявляється в тому, що він над крадійливим хахлом турка не поставив! Я зрозумів істину!
 показать весь комментарий
 
А где тут петя то? Вижу трактор, вижу рабочих, и зевак. Как минимум 73% из них голосовали за Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
Неможетбыть. То специально организованная пэтром правакация!
 показать весь комментарий
 
Это здобуток! При Пэтэ мы почэму варавали?!-потому, что над нами турок не стоял! Тут у нас сынка Байдена коррумпировали посамопроизвольнее не могу, а вот при турке усе буде па-чеснаму! Па-новому!
 показать весь комментарий
 
 
Тепер красти стало легше! Відкати, через іноземну фірму, після податків на заході відповідно, будуть акуратно переводитись на рахунки відповідним людям! Так? Можна піти ще далі! Через тьотю Цилю самому організувати фірмочку і покласти папери собі на стіл!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх