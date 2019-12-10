 Сейчас очень важно запустить Закон об украинском языке и начать его юридическую защиту, - языковой омбудсмен Монахова

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова на брифинге.

"Сейчас очень важно запустить Закон. Нужно начать юридическую защиту государственного языка. Понятно, что каждый закон нельзя назвать идеальным. Но если сейчас мы его не сдвинем с места, а начнем переписывать, то мы процесс не запустим. Со временем мы будем мониторить выполнение и эффективность этого закона. Возможно со временем будут корректировки и уточнения. На сегодняшний день я не буду инициировать переписывание закона или отсрочку его имплементации", - сказала она.

Монахова также отметила, что жалобы на нарушение языкового закона можно будет подать в разной форме, в частности, через электронную форму на будущем портале языкового омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Кроме того она уточнила, что реагировать на обращения языковой омбудсмен уполномочена только через полгода.

"Механизм реагирования прописан в законе. Если есть нарушения, то мы сперва проводим разъяснительную работу с тем, на кого пожаловались. Будем требовать исправить нарушение. Если второй раз за год приходит жалоба на того же субъекта, то уже начинается судебная история и взыскание штрафов. То есть, все по закону", - сказала она.

Монахова уточнила, что обратиться в суд может как омбудсмен, так и каждый гражданин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке

"То есть, можно как самостоятельно бороться за свои права, так и с помощью омбудсмена", - добавила она.

Напомним, Татьяна Монахова была назначена на должность Уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября текущего года.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Однако это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также тех, прием в гражданство которых представляет для Украины государственный интерес.

Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Вместе с тем законодатель гарантировал право представителям нацменьшинств и коренных народов в начальных классах и детсадах коммунальной собственности изучать соответствующий язык наряду с государственным.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.

Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.

Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров Украины.