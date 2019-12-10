EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1056  1
Все про:Житомирщина (778) колония (340) побег (300) прокуратура (3775)

 Одного осужденного, сбежавшего из колонии на Житомирщине, задержали, другого ищут, - прокуратура

Сегодня утром правоохранители задержали одного осужденного, который сбежал из Райковской исправительной колонии на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Беглеца задержали в с. Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала клофелинщика на столичном вокзале

Источник: https://censor.net.ua/n3164488
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дебіли, якби зекі були умняками то вони б не сиділи. Тупі як булижник, за такі статті сроки не ма що сидіти, "на одной ножке перестоять можно". А тепер за втечу додадуть, повторність виникає, ніяких амністій та УДО
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх