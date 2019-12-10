EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  424  4
Материалы по теме:
Все про:нормандская четверка (989) пленные (645) Чернев (8)

 После обмена пленными и прекращения огня должно последовать возобновление контроля над границей, - глава украинской делегации в ПА НАТО Чернев

Позитивным результатом встречи в нормандском формате стало то, что были озвучены красные линии на самом высоком уровне.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Хорошо, что были озвучены красные линии на самом высоком уровне. И о Крыме, и о недопустимости федерализации, и о собственном самоопределении Украины с вектором движения. Это уже незыблемые отправные точки", - отметил он.

Чернев добавил, что ожидает выполнения пунктов принятого коммюнике.

"(Пунктов. - Ред.) об обмене пленными и абсолютном прекращении огня (что сложно и маловероятно из-за постоянного нарушения со стороны террористов). Ну, а после посмотрим. Думаю, самым важным будет вопрос возврата контроля над границей. И он либо разблокирует дальнейшее движение, либо заморозит", - отметил нардеп.

Читайте также: Украина ничего не проиграла, поскольку худший вариант - это масштабная война с РФ, - Потураев о нормандском саммите

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"

Источник: https://censor.net.ua/n3164486
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я, особисто, не бачу про що вони там домовились, хіба що Янєлох підписався про щось таємно.
 показать весь комментарий
 
 
***** вам чітко сказав - ніякого контролю над кордоном. Поки він вибори не проведе, Конституцію не змінять, а які зміни він бажає ми вже чули - право вето ОРДЛО на рішення, що стосуються зовнішньої політики.
Яка різниця що зараз буде співати зебільна підтанцовка?
 показать весь комментарий
 
 
Напоминает всё это обделавшегося младенца: пока тепло и жидко, и в животе легче, и даже улыбается широко, но уже начинает подванивать ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх