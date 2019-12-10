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 Политика Украины
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 Рахманин о заявлениях после "нормадского саммита": "То, что мы услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда"

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что заявления по результатам "нормадського саммита" доказывают еще раз, что Минские соглашения являются путем в никуда.

Как сообщает пресс-служба фракции в Facebook, об этом Рахманин заявил в эфире "Свободы слова" 9 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"То, что мы сейчас услышали, раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда. Потому что, если вы слушали Владимира Зеленского и Владимира Путина, могло сложиться впечатление, что они были на разных мероприятиях. Это означает, что точки зрения - абсолютно непримиримы. Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения. Они могут встречаться еще в апреле, в октябре, еще много раз, но ни к чему по Минских сделках они не придут", - сказал Рахманин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин

Источник: https://censor.net.ua/n3164485
 
   
 Топ комментарии
 
Хто здатен мислити, від початку був переконаний, що мінські домовленості - шлях в нікуди.
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Раньше - это была перемога. Ни тебе митингов, ни клеймения за зраду-зрадную. Прозрели? На три года онемели, потребляя брехливые ура-патриотичные лозунги про мову, виру и армию, на фоне которых убивали страну свиньи всех мастей. Свою всеядность и равнодушие вините.
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Політика Пороха була правильною - антипутінська коаліція, санкції, розвиток армії, витіснення руцкого міра і совка з мізків маргіналів. Але нарід чомусь збунтувався...
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100% але кацапи на Цензорі чомусь не погоджуються.
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Слышь порохнявая, кто этот гандон и зачем тыего постишь? Ляпни сама что нибудь, мы хоть поржем!
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А тебя,дебилоидную зеленочную тварь не научили поиском пользоватся? ТОгда иди утопись в параше,это лучшее,что ты можеш сделать,баран тупой
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Быдлячек, если я буду каждое говно исследовать то быстро устану. Понял, выродок ШАКАЛАдный?
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3,14дарас пассиваный,нука метнулся и нашел где я хвалю пецю.
Если не найдеш - то я тебя,членососа,до самой твоей скорой смерти говном кормить буду,жаба ты траханная гадюкой.
Ты тупая тварь когда думать научишся?
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И все боятся сказать главное, Украине необходимо ядерное оружие!!!
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ахаха, а тебе необходима диета из репы(полгода), диета из травы(полгода), диета из коры(3 мес.). диета из детей (2 мес.), диета из "Томагавков"(пара дней).
зачем ты такое пишешь то? либо тролль, либо - извините, вам уже надо идти, на уколы то.
сорри если шо
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ты против наличия у Украины ядерного оружия?
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а шо сказал з цього поводу лидар евросвинарчукiв?))
сподобилося як президент Зеленский провiв зустрич?
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он в запое
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Це все, що кацапській свині прийшло в голову? «Он в запоє»? А може «он сасьот»-ще одна улюблена тема в рускіх свиней.
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Не, таки бухает, с горя, ведь обосрался!
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Не, таки бухает, с горя, ведь обосрался!
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интересно на радостях или с горя
у рыгов тоже с утра истерика на 112 и ньюс ван
когда Баканов их уже закроет?
мне даже всё равно кого раньше за жопу возьмут
Порошенко или Медведчука
нужна сакральная жертва Рахманин о заявлениях после "нормадского саммита": "То, что мы услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда" - Цензор.НЕТ 3351
иначе Владимир Александрович до апреля не удержится
с экономикой то полное очко(
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мвф во время кредит подкинул
выбрали бы Юлю был бы по 10
если ты взрослый то должен помнить
как за одну ночь доллар стал из 12 по 5
псы. имхо сегодня доллар сильно переоценен, искусственно завышен экспортерами
реальный курс меньше 20, где то в районе 15-16 ... что не мешает ему в один прекрасный день рвануть до 30, или 34 как уже было боагодаря гонтаревой, когда они с парашенко банкротили банки и бабло в офшоры выводили скупая валюту
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А вот ты,тупое насекомое,серешь без остановки. Абсолютно тупые,односложные посты. То их столько - что наверное ты поштучно получаеш? Да,дебилоидное?
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Бывший советник Ельцина: Россия в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия
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кто не с нами тот против нас ... такова догма руской политики , и пока мы будем стремится на запад , расея будет тянуть нас в зад , вонючий , депрессивный совковый зад , не о чем с ними говорить ... стройте стену
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Дошло наконец.
А зеро никто не принуждал добиваться переговоров с пуйлом - сам вызвался делать мир на условиях агрессора. Русский мир
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Для критики много ума не нужно, язык без костей! Что предлагает гаспадин Рахманин?!
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минские договорыподошли к концу, вместо того что бы хоть попытаться изменить их зекоманда специально пошла на их осуществление. Ни разу не сказал что рефия страна террорист, только какой то там конфликт. Короче сдулся зелох.
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А что, надо изменять гениальные Петины соглашения?
Чем же тогда порохоботы хвастаться будут?
Ведь по их мнению именно Петя спас страну в Минске, согласившись на унизительные, капитулянские для Украины соглашения?
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С самого начала было понятно, что Минские соглашения, подписанные мыролюбывой свиней, носят откровенно капитулянтский характер. Однако все 5 лет своего бесславного правления соевый ублюдок восклицал, что альтернативы им нет.
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В минских почти ничего менять не надо - просто назвать главным в пунктах не последовательность выполнения , а их перечень . И призвать к поддержке уравновешенного закона от ВР-как главного законодателя о статусе Донбасса, в обмен на не признание догмами того , что подписал Порошенко в режиме горячей стадии войны , что противоречит международному праву . А в замен этого напомнить , как мир простил ***** невыполнении будапештских. Так что по статусу выше минские или будапештские? Если в минских ***** завуалировано как глава государства -участницы, то в будапештских Россия один из них.
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Главное сильным мира честно захотеть этого , а пути найдут сразу.
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К сожалению, петя стока наваял во вред Украине на международном фронте, сдавая интересы страны, что переломить ситуацию будет оченно непросто. За пять лет его токсичного правления, мир свыкся с безальтернативностью этой погани - минских договорняков. Ничего взамен, этот великий патриот и выдающийся дипломат, за все годы своего беспорочного правления, так и не удосужился предложить миру. Слава богу, есть теперь кому приписывать все свои косяки, митинги организовывать, красные линии очерчивать. Был ..., тем и остался. Простите, одни матюки остались, но нонче мы цивилизованные.
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Голосистый, т.е. Минские соглашения никак не помогли Украине?

Тогда выскажи предположение, голосистый, - какие бы соглашения подписал *****?
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Было два варианта минских договорняков: один - авторства порошенко, один - путлера. Угадайте с двух раз, чей был более проукраинский? Правильно - путлеровский. То, что позашивал в своём варианте петя, путлер и во сне не видел. Кто не верит, сравните оригиналы.
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