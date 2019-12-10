 Рахманин о заявлениях после "нормадского саммита": "То, что мы услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда"

Как сообщает пресс-служба фракции в Facebook, об этом Рахманин заявил в эфире "Свободы слова" 9 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"То, что мы сейчас услышали, раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда. Потому что, если вы слушали Владимира Зеленского и Владимира Путина, могло сложиться впечатление, что они были на разных мероприятиях. Это означает, что точки зрения - абсолютно непримиримы. Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения. Они могут встречаться еще в апреле, в октябре, еще много раз, но ни к чему по Минских сделках они не придут", - сказал Рахманин.
Если не найдеш - то я тебя,членососа,до самой твоей скорой смерти говном кормить буду,жаба ты траханная гадюкой.
Ты тупая тварь когда думать научишся?
зачем ты такое пишешь то? либо тролль, либо - извините, вам уже надо идти, на уколы то.
сорри если шо
сподобилося як президент Зеленский провiв зустрич?
у рыгов тоже с утра истерика на 112 и ньюс ван
когда Баканов их уже закроет?
мне даже всё равно кого раньше за жопу возьмут
Порошенко или Медведчука
нужна сакральная жертва
иначе Владимир Александрович до апреля не удержится
с экономикой то полное очко(
выбрали бы Юлю был бы по 10
если ты взрослый то должен помнить
как за одну ночь доллар стал из 12 по 5
псы. имхо сегодня доллар сильно переоценен, искусственно завышен экспортерами
реальный курс меньше 20, где то в районе 15-16 ... что не мешает ему в один прекрасный день рвануть до 30, или 34 как уже было боагодаря гонтаревой, когда они с парашенко банкротили банки и бабло в офшоры выводили скупая валюту
жгёшь мокшанин))
нахерэто на восток =))
А зеро никто не принуждал добиваться переговоров с пуйлом - сам вызвался делать мир на условиях агрессора. Русский мир
Чем же тогда порохоботы хвастаться будут?
Ведь по их мнению именно Петя спас страну в Минске, согласившись на унизительные, капитулянские для Украины соглашения?
Тогда выскажи предположение, голосистый, - какие бы соглашения подписал *****?