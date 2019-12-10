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 Общество
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Все про:Азовское море (1378) ВМС (768) моряки (959) Воронченко (70)

 Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Украинские моряки, которые были освобождены из российского плена в начале сентября, прошли курс реабилитации, вернулись к исполнению служебных обязанностей, некоторые из них намерены учиться в военных вузах, перейти на другие должности.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме", приступили к выполнению своих обязанностей. Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, некоторые захотели повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Некоторые остались в своих экипажах. Они в нашей семье, они закаленные, настроенные на новые свершения и победы", - сказал адмирал Воронченко.

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Командующий ВМС Украины поблагодарил всех, кто приложил усилия для возвращения украинских моряков.

"Спасибо всем, кто боролся за скорейшее освобождение моих подчиненных. 7 сентября усилиями Президента, всего сообщества Украины они были возвращены домой", - сказал адмирал Воронченко.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164483
 
   
 Топ комментарии
 
та щас...они заняли почетное место в экспозиции музея морской боевой славы на рашке )))))
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Сплошной позор. Тупость и предательство. Как власти так и исполнителей.
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Пусть идут служить в торговый флот, они не солдаты,которые могут отдать жизнь за нашу Родину,а простые моряки с торгового флота и это они доказали.
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А может просто православные и Яхве(подкуплен Путиным?) сказал им шо "низзяпраливатькрофьправаслапную" и т.д.?)))
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Кстати, морячки тоже должны обладать боевым духом, вот, вчера прочитал:
(это об итальянских ВМС против англ. авиации)

https://defence-line.org/2019/12/vyvody-pravilnye-i-ostalnye-chast-1/
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Nickol Nickols, ты - дурак !

провокация задуманная хитромудрым Петром удалась на 90%:
1. кацапы с Азовским морем приутихли
2. моряки целы,

3. корадли вернули

если бы не Зеленая Шмаркля, которая слилась,
Путя стоял бы сейчас на Гамбургском счетчике
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1. кацапы с Азовским морем приутихли,ну да приутихли и видя что ответки нет полезут дальше,ты бы меньше Киселёва смотрел
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Моряки з торговельного флота безбройні колись відбились біля берегів Африки від озброених сомалійских піратів і не дали захопити корабель ... Так що справа не у тому на якому ти флоті а чи є в тебе яйця чи ні
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та щас...они заняли почетное место в экспозиции музея морской боевой славы на рашке )))))
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Сплошной позор. Тупость и предательство. Как власти так и исполнителей.
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Совковый бронадмирал берегового флота что-то высрал.... Я бы ему сказал - ээээ, сейчас нету совка, и необязательно фапать на совковые шабаши и можно знать шо "фошисты" это не немцы, чмошник.
И скажите что он не завербован? Может и нет, но только в силу своей тупости и бронелобости.
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Я навіть знаю де вони далі будуть "служити" в Міністерстві оборони і обовязково з доступом до державної таємниці....
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они закаленные, настроенные на новые свершения и победы..... Цим все сказано... Безнадійний народ, гниле болото.
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Моряки - красавцы и герои, но ещё больше будет героем тот, кто им в глаза скажет что они перхоть ***********. Как продвигается процесс заселения в новые квартиры? Держите нас в курсе.
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Под новостью высказались сплошные герои - нахимовы и суворовы. Ну, по крайней мере, наполеоны.
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