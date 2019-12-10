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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" утратившим силу "на базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии".

Об этом он написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти", - заявил нардеп.

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"Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством. Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины. О чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии", - резюмировал Бужанский.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Однако это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также тех, прием в гражданство которых представляет для Украины государственный интерес.

Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Вместе с тем законодатель гарантировал право представителям нацменьшинств и коренных народов в начальных классах и детсадах коммунальной собственности изучать соответствующий язык наряду с государственным.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.

Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.

Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3164482
 
   
 Топ комментарии
 
А чому у тебе нема претензій до хуйла, який по язіковій причині почав війну?
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"Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" - Цензор.НЕТ 1019 шурец
только одно слово, нафига ???????????

"Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" - Цензор.НЕТ 3278
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Скорее потому что так Хуйло попросило, потихонечку
начинают проявлятся результаты вчерашней встречи...
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По ходу "слуги" будут продвигать иврит....
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Идиш - это иврит+немеций, приблизительно 50/50.
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Ну зелена мавпочка вже сказала що ***** невдоволене акціями на підтримку української позиції на "Нормандських переговорах" і це заважає договорнякам. То не здивуюсь якщо і про закон який захищає мовні права громадян України він ляпне щось подібне. А взагалі де там зебобіки які кричали про розхитування ситуації в суспільстві? Цей "слуга" не нашого народу не розхитує ситуацію подібними діями? Для чого його взагалі було брати у партію, якщо ви позиціонуєте себе як проукраїнська сила?
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Мычите на этот раз громче и внятнее,зелупоидные быдломрази,ваше косноязычное рассусоливание дебилов про барыгу тут уже неактуально,и только не надо,шлюхи запутинские,***** подкацапские строить из себя целок с удивленными лицами-знали кого выбирали,знали что это туловище мычало про Майдан и Украину.
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Яке рідкісне гівно цей бужанський їм мова не дає спокою мудаки є інші питання навіщо ви знову починаєте каламутити малорос недоделанный
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І слухати цьго українофоба не бажаю. Гидота.
Чекаю, коли за українофобство та за карними справами, що закрили на нього (їх три чи чотири) "на базі нововиявлених обставин" його засудять на певний термін, ну, щоб не бачити його і не чути.
Та й не буду сумувати, якщо він повторить шлях Бузини
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типа руцький тут плохо себя чувствует... и опять идиоты позволяют руцькому влиять на наше государство, чем больше руцького тем больше проблем
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ви впевнені що саме цього вони не бажали?
Ви послухайте їх коментарі про Вакарчука - тупий, дурний, нікчема... ніби й різниці між ним та Зелею не має, але то тільки ніби. Вакарчук патріот, а Зебіл маларос, ось і уся таємниця їх любові...
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а как смотрят у Зели на этого шпиона и провокатора ОПЗЖ в СН? ну явно ведь надо исключать....
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КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ?

Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ, в чем проблема?
Мы же один народ, или уже нет? "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 5432
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зараз почнеться збір коштів дескримінованому совку Бужанському на ізика
аж серце крається на нього, замордованого дивитись
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А ось і реальні домовленості із ****** почали вилазити. Рюській язік, постачання газу, далі думаю вода до Криму і відновлення авіасполучення.
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В самой нищей стране Европы, визг о "мове" превувалирует..Тотальная коррупция, упадочная экономика, близость распада страны, как то , "не на часi"... "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 3734
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а чего ты тут забыл? в фатерланде заняться нечем?
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Кацап,ты как-то еще "Хражданскую вАйну" не упамянул
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Партия СН собирается избавляться от депутата Бужанского по причине окрытой антиукраинской позиции последнего?
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Швидше ця "партія" звільниться від всіх, крім Бужанського!
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Закон об украинском языке, который хочет отменить этот агент Кремля, это красная линия, за которую он перешел в Украине.

То, что агрессивные соседи хотят ослабления украинского языка и усиления их языка, говорит только о том, что они хотят видеть Украину слабой, с тем, чтобы дальше ее контролировать и разорять, ведь через язык это сделать намного проще.

Украинский язык оккупантам как кость в горле, отмены закона о языке или ослабления влияния украинского языка в Украине допустить нельзя.
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Во мрази зеленые! Спасибо зебилам за уничтожение Украины!
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А це напевно і є виконання секретного додаткового протоколу до Договору, узгодженим )(уйлом і ЗЕбілом на злочинній закритій "нормандській змові" між ними . А знищення Української мови продажними ЗЕбілами це тільки квіточки а потім видно буде й знищення суверенітету України. Адже ,як ці люті вороги України там злочинно змовилися як вбити державність України знають тільки кривавий фашист )(уйло і його ...резидент проклятий ЗЕбіл капітулянт ..
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Ось що значить нова влада їм мова заважає ,чому ви тоді йшли народні депутати України ?Попробували ви в Ізраїлі вести антидержавну вести де б ви були ? а взагалі бужанський і дубінський найогидніші істоти із "слуг народу" це слуги Бені , слуги диявола .
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Спершу кацапський флот в Криму плтім 10-15 років журналіст потім жертви Революції Гідності теперь мови.Чим би бездарі не піарились тільки би нічого не робити.
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Бужанский из той же серии только падло русский язык отстаивает и тихонько иврит как они любят из под тяжка

Лютий українець

@javelin_ukr

·
Ось так угорці вирішували мовне питання в Закарпатті в 1919 році. Угорці вішають україномовних учителів - це все що треба знати про заяви угорців щодо закону про навчання державною мовою. Хто там тепер розповідає нам про утиск їх мови в Україні. /Брутальна вiйна"Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 7691
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сейчас слуги урода в турборежиме начнут принимать все то о чем ***** договорилось с клоуном
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От гніда рогата, усе під рогатих хочуть провести!!!!
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чего вы возбудились?
это вполне укладывается про вчерашний спич ***** о защите русского языка на прессухе после "умопомрачительной победы зеленского в нормандском формате". вот и среагировала фракция на новые веянья в мире. все логично
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разговариваю на русском, украинском и английском и никогда в моей стране мне никто и никак не мешал это делать. так что зелені соплі ці підітріть і мовчки ***** ноги цілуйте.
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Новий-старий закон
Бужанський-Колісниченко-Ківалов

Ми нація українців.

У нас є своя мова. Ми повинні за неї боротись
Без мови нема українців та Ураїни.
Без мови залишиться тільки Бужанський-Колісниченко-Ківалов
Нах всіх трьох
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Агентите на Кремъл в действие!

Боже, дай сили на истинските украинци!
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в другой стране за это его бы уничтожили. Ну и выбрали украинцы себе слуг.
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я против таких мыслей у данного организма.
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ця мразота виконує план приєднання України до "рюзкаго міра". "....Упевнений, скасування закону про мову в чинній редакції, відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа...."А чому відразу не створити вартісний документ, а потім вже пропонувати змінити його на чинний???? А тому, що ніхто не збирається потім приймати НІЯКІ закони про мову, бо не на часі. І чєм вам рузкій нє падходіт? главноє штоб на хлєб било шта намазать..
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это что б кацапы понимали, что рус яз 2м государственным нах не нужен, даже тем кто на нем говорит.
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По таким поступкам сразу понятно кто чей слуга.
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Полізло назовні проху@ловське зебілоідне гівно
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вот мне так и никто не ответил на вопрос, когда я задавал его сторонникам Зеклоуна, но которые считают себя патриотами - «как вы относитесь к Бужанскому, сталинисту, украинофобу, одному из лидеров днепровского антимайдана, и его фразе « я вас, бандеровцев **** и буду *****»??????? он ведь в СН и Зеклоун знает, что такой есть и не один но продолжает кричать, что партия СН это патриоты и работают на страну!!! так мне никто и не ответил))))) засунули языки в Зеленые жопы и уходят от ответа)))))) про Ермаков, Сивох, Богданов и Розумковых(ярых Рыгов) я вообще молчу)))))
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От знаєте, іноді ловлю себе на думці, що можливо нам в 2014 дійсно треба було зробити хунту.... Або взяти приклад з іракців, які після повалення Саддама всіх його посіпак в тюрму Абу-Грейб без суду і слідства звезли!
Може і нам треба було створити Абу-Грейб для ригів, вати і тітушок? Тоді б може і війни вдалось уникнути...
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Я вообще за китайский 2м государственным, как-никак будующие соседи.
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Тут багато коментаторів котрі знають українську, але пишуть на російській. Пишіть українською, тоді буде менше проблем. Для росіян українська мова як кістка в горлі, бо їм тоді потрібен перекладач. А як же тоді їм сидіти на укр. сайтах? Пишіть УКРАЇНСЬКОЮ!!!
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Це "бу-жу-жу" - неспроста. зелена контрреволюція.
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