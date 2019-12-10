 "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Об этом он написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти", - заявил нардеп.

Также читайте: Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ

"Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством. Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины. О чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии", - резюмировал Бужанский.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Однако это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также тех, прием в гражданство которых представляет для Украины государственный интерес.

Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Вместе с тем законодатель гарантировал право представителям нацменьшинств и коренных народов в начальных классах и детсадах коммунальной собственности изучать соответствующий язык наряду с государственным.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.

Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.

Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров Украины.