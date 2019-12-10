 Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин

Как сообщает пресс-служба фракции в Facebook, об этом Рахманин заявил в эфире "Свободы слова" 9 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Путин не зря настаивает на том, чтобы дальнейший путь решения конфликта на Востоке Украины проходил именно по минским соглашениям и именно опираясь на закон об особом статусе. Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия этого закона. Он является опасным по трем причинам", - отметил нардеп.

Во-первых, по его мнению, закон противоречит Конституции по содержанию и "предоставляет отдельным территориям особый статус де-факто и де-юре и фактически является первым шагом к дезинтеграции государства".

"Регион, в котором происходили боевые действия, населенный носителями российских паспортов и людьми, которые с оружием в руках воевали против украинских вооруженных сил, - этот регион будет иметь больше прав, чем любой другой регион в Украине. Это создает невероятное напряжение внутри государства. Это невозможно, неправильно, недопустимо", - считает Рахманин.

Во-вторых, по словам нардепа, выборы на Донбассе не будут иметь смысла без установления контроля над границей.

"Разговоры о том, что выборы могут состояться осенью следующего года, - это невероятная вещь, потому что для установления украинской власти на этих территориях потребуются годы. А продолжение действия закона об особом статусе ускорит выборы на этих территориях, и это означает, что часть территории Украины будет отделена от нее", - сказал Рахманин.

"Третья причина касается тезиса, которым всегда спекулировали те, кто настаивал на продолжении действия этого закона: мол, его действие напрямую связано с санкциями в отношении России. У меня вопрос к ним: каким образом удлинение или непродление санкций в отношении России влияет на ускорение или притормаживание деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса? .. Никак не влияет", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

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