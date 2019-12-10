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 Политика Украины
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 Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что фракция будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщает пресс-служба фракции в Facebook, об этом Рахманин заявил в эфире "Свободы слова" 9 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Путин не зря настаивает на том, чтобы дальнейший путь решения конфликта на Востоке Украины проходил именно по минским соглашениям и именно опираясь на закон об особом статусе. Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия этого закона. Он является опасным по трем причинам", - отметил нардеп.

Во-первых, по его мнению, закон противоречит Конституции по содержанию и "предоставляет отдельным территориям особый статус де-факто и де-юре и фактически является первым шагом к дезинтеграции государства".

"Регион, в котором происходили боевые действия, населенный носителями российских паспортов и людьми, которые с оружием в руках воевали против украинских вооруженных сил, - этот регион будет иметь больше прав, чем любой другой регион в Украине. Это создает невероятное напряжение внутри государства. Это невозможно, неправильно, недопустимо", - считает Рахманин.

Во-вторых, по словам нардепа, выборы на Донбассе не будут иметь смысла без установления контроля над границей.

"Разговоры о том, что выборы могут состояться осенью следующего года, - это невероятная вещь, потому что для установления украинской власти на этих территориях потребуются годы. А продолжение действия закона об особом статусе ускорит выборы на этих территориях, и это означает, что часть территории Украины будет отделена от нее", - сказал Рахманин.

"Третья причина касается тезиса, которым всегда спекулировали те, кто настаивал на продолжении действия этого закона: мол, его действие напрямую связано с санкциями в отношении России. У меня вопрос к ним: каким образом удлинение или непродление санкций в отношении России влияет на ускорение или притормаживание деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса? .. Никак не влияет", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164480
 
   
 Топ комментарии
 
Значит за арест и посадку всех голосовавших за этот неконституционный и опасный закон еще в прошлой раде - "голос" проголосует позитивно?
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И что? Там для этого есть монобольшинство.
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А что на этот счет скажут ПЭСы?
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И что? Там для этого есть монобольшинство.
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особливий статус ОРДЛО давати не можна, це загроза державності України
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про погрозу погоджуюсь, але є його ВЖЕ надали. Наразі хочуть продовжити. Про те щоб закріпити в Конституції, як хоче пуйло, мова не іде
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Цей статус ще ніхто не отримав. Закон прийнятий, але всі пункти того закону вступають в дію, коли параша виведе свої військазУкраїни, будуть розформовані обдроченци та буде повернутий контроль за кортоном - так написано в прикінцевих положеннях закону.. Закон виписаний дуже грамотно - умову Українавиконала (закон прийняла),але ніякого особого статуса нема.
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Конечно, слуга каломоева, богдан уже набрал 300 голосов для изменения конституции = для сдачи Украину кремлю
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Значит за арест и посадку всех голосовавших за этот неконституционный и опасный закон еще в прошлой раде - "голос" проголосует позитивно?
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не будуть голосувати-100%, зе білів для зради достатньо Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин - Цензор.НЕТ 3695
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Особый статус = протекторат России над регионами Украины - т.е. то, что Зеро называет территориальной целостностью.
Т.е. формально регионы (а после Донбасса хло заставит сделать такой статус для всего юго-востока) будут в Украине, а жить будут по законам РФ.
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С Голосом все ясно, популисты. Любопытно как будет голосовать Петя, который всю эту кашу заварил?
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ясно как, если им тычут в нос минские тезисы где "граница на след.день после выборов", а они визжат что такого нет!
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Приблизительно такая позиция была у Самопомочи в прошло Раде и где они сейчас?
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Рахманин прав на все 100%.Его продлевать НЕЛЬЗЯ.Всем,кто не согласен,СОВЕТУЮ прочитать текст этого документа.А прописывать федерализацию никто и не будет.Всю хренотень впихнут в закон о децентрализации.На бумаге будет унитарное гос-во,а по факту федерация,а то и конфедерация.И вообще - РАНО УСПОКАИВАТЬСЯ.Надо подождать пока начнут вылазить устные договоренности.Или кто-то сомневается,что они есть?
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То что продлят, сомнений нет ( как это было и при Порошенко кстати) А "Голосу" нужно было в свое время создаваться до президентских выборов и выдвигать Вакарчука на президентский пост. И было бы сейчас как минимум у "Голоса" фракция в пять - шесть раз больше, а у Зеленского вдвое меньше. Но то таке.. Снявши голову, по волосам не плачут. История дает возможность но ей еще нужно уметь воспользоваться.
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