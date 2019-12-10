 Украина ничего не проиграла, поскольку худший вариант - это масштабная война с РФ, - Потураев о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Украина ничего не проиграла; нам нечего было проигрывать, поскольку худший вариант – это масштабная война с Российской Федерацией", - сказал он.

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Вместе с тем, по его мнению, есть небольшие победы, связанные с обменом военнопленными и другими задержанными лицами по формуле "все на всех" (с признанием взаимных списков).

"Что касается новых секторов, в которых продолжится пилотный эксперимент по разведению войск и прекращению огня – мы же помним, насколько тяжело происходило это разведение на тех участках, где мы этого добились. Поэтому просто будем надеяться, что когда сектора будут определены, мы получим еще 3 участка, на которых боевые действия будут остановлены", - добавил нардеп.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"