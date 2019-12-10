 Украина ничего не проиграла, поскольку худший вариант - это масштабная война с РФ, - Потураев о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев.
"Украина ничего не проиграла; нам нечего было проигрывать, поскольку худший вариант – это масштабная война с Российской Федерацией", - сказал он.
Вместе с тем, по его мнению, есть небольшие победы, связанные с обменом военнопленными и другими задержанными лицами по формуле "все на всех" (с признанием взаимных списков).
"Что касается новых секторов, в которых продолжится пилотный эксперимент по разведению войск и прекращению огня – мы же помним, насколько тяжело происходило это разведение на тех участках, где мы этого добились. Поэтому просто будем надеяться, что когда сектора будут определены, мы получим еще 3 участка, на которых боевые действия будут остановлены", - добавил нардеп.
Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"
Видно було, що він зовсім не цього чекав. Навіть не подякував Зелі
Мій прогноз: Зеля піде слідами Пороха.
Порох теж починав як миротворець, його заяви вітали у Москві, сподівалися, що він капітулює, але коли зрозуміли, що капітулювати Порох не буде, плюнули на нього і почали шукати нового. Мені здається, Путлер вже розчарувався в Зелі. Водночас Зеля почав розуміти: війна йде не тому, що Порошенко на ній збагачується, а тому що Путін хоче війни
Отсюда вопрос: зачем идиоты постоянно ставят причиной зе-линого ПРЕДАТЕЛЬСТВА эти Минские недоразумения (почитайте мнение Меркель по ним)
А политика Зели это: 1) Россия - не при чем (Ермака послушайте!) 2) У нас до МЕНЯ тут была партия войны! (а те, в лугандоне - повстанцы!) и т.д.
Взяли 4 місяці підготовки суспільства до покрокової капітуляції.
" Кто не захотел защищать Украину в 1919г. - сьели своих детей в 1933г."
1. Формула Штанмайстера говорит, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
десь я це вже чув...