EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2061  125
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3962) Путин (25266) нормандская четверка (989) Потураев (28)

 Украина ничего не проиграла, поскольку худший вариант - это масштабная война с РФ, - Потураев о нормандском саммите

Переговоры в Нормандском формате не привели к сдаче Украиной позиций.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Украина ничего не проиграла; нам нечего было проигрывать, поскольку худший вариант – это масштабная война с Российской Федерацией", - сказал он.

Читайте также: При нашей неподготовленной власти - это лучший из возможных итогов, - Безсмертный о нормандском саммите

Вместе с тем, по его мнению, есть небольшие победы, связанные с обменом военнопленными и другими задержанными лицами по формуле "все на всех" (с признанием взаимных списков).

"Что касается новых секторов, в которых продолжится пилотный эксперимент по разведению войск и прекращению огня – мы же помним, насколько тяжело происходило это разведение на тех участках, где мы этого добились. Поэтому просто будем надеяться, что когда сектора будут определены, мы получим еще 3 участка, на которых боевые действия будут остановлены", - добавил нардеп.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"

Источник: https://censor.net.ua/n3164477
 
 
 Топ комментарии
 
Ооо, началось - а то путин нападет. И самое смешное что зебилов теперь все утраивает. Торговля на крови теперь ок.
 показать весь комментарий
 
И то что зеленский наживается на войне - тоже ничего страшного.
 показать весь комментарий
 
Все кошерно, аби не Порох...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так рузге армия бугага если там петушат солдат то воевать она будет как делды в 41м Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 2240 Сколько фактов воровства рузге солдатами всего до чего их ручки дойдут не счесть Рузге армия унитазноносная Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 2240
 показать весь комментарий
 
Да млять, от і видно державників, баран найгірший варіант коли ви війну відкладаєте на наших дітей і онуків і переносите її в середину країни і перетворюючи на справжню громадянську.
 показать весь комментарий
 
У Путлера на прес-конференеції вчора вигляд був обісраний
Видно було, що він зовсім не цього чекав. Навіть не подякував Зелі
Мій прогноз: Зеля піде слідами Пороха.
Порох теж починав як миротворець, його заяви вітали у Москві, сподівалися, що він капітулює, але коли зрозуміли, що капітулювати Порох не буде, плюнули на нього і почали шукати нового. Мені здається, Путлер вже розчарувався в Зелі. Водночас Зеля почав розуміти: війна йде не тому, що Порошенко на ній збагачується, а тому що Путін хоче війни

 показать весь комментарий
 
 
Я - не пороховед, но скажу: Зели до пороха: как от того, чем зеля стучал по роялю - до самого рояля. Я к тому, что инструмент тут - не причем. А что до Минских договоренностей: пусть мне покажут хоть ОДИН (!) пункт, который выполнил бы Мордор \ пыня!
 показать весь комментарий
 
 
Невже Ви не розумієте, що коли Порошенко підписував Мінські домовленості, він тримав у кишені дулю і не збирався їх виконувати? Це був виключно інструмент обдурити Путіна і виграти час, щоби створити армію і нанести економічні збитки Росії санкціями. Якщо Зеля продовжить цю політику - я не проти, хоч я і не його прихильник. А буквально виконати Мінські умови неможливо, бо вони прописані так, що їх неможливо трактувати однозначно і зажди можна сказати, що вони не виконані.
 показать весь комментарий
 
 
Усе вірно по тексту, але вимкніть жирний текст, бо це не культурно.
 показать весь комментарий
 
100%% понимаю! Еще раз, не фанат Пороха и его шоблы, но у него тогда ситуевина была такая, что - врагу не пожелаешь! Он был ВЫНУЖДЕН это сделать! Украина стояла в метре от бездны! Практически - ОДНА! И, подписывая эти Минские, он прекрасно понимал, что №1, кто НЕ будет их выполнять (ни одного пункта, буквально!) это - путлер!
Отсюда вопрос: зачем идиоты постоянно ставят причиной зе-линого ПРЕДАТЕЛЬСТВА эти Минские недоразумения (почитайте мнение Меркель по ним)
А политика Зели это: 1) Россия - не при чем (Ермака послушайте!) 2) У нас до МЕНЯ тут была партия войны! (а те, в лугандоне - повстанцы!) и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Піде. Якщо його пенделями направляти,і тримати постійно малий майдан на Банковій.
Взяли 4 місяці підготовки суспільства до покрокової капітуляції.
 показать весь комментарий
 
 
Никакой саммит не остановит Московию от полномасштабной войны - Потураев писсдит.
 показать весь комментарий
 
 
может зе лавры маршала Петена покоя не дают? так Петен получил от французов прозвище Пютен (фр. putain - «шлюха»)
 показать весь комментарий
 
не знаю, не знаю за всех франуюзов, но...Макрончик к нему - более нежных чувств...))
 показать весь комментарий
 
Ничего не изменилось...свою землю возвращают только с оружием в руках,а не дипломатией
 показать весь комментарий
 
 
"худший вариант" то обращается ко мне через багажник Теслы, то пытается что-то наварнякать с беговой дорожки... Я-то понимаю, что "по-приколу", но рвотный эффект берет свое.
 показать весь комментарий
 
 
На те й розрахунок - або знесилення (через нудоту), або трата відчуття моменту. А результат - непідготовленість до чергової підстави від блаЗЄня.
 показать весь комментарий
 
Худший вариант - колониальный статус страны! Мы его уже проходили.
" Кто не захотел защищать Украину в 1919г. - сьели своих детей в 1933г."
 показать весь комментарий
 
 
Худший вариант произошел, когда ***** таких потураевых рожала, любителей соснуть за пайку, "пусть *бут, лишь бы не били". Эти потураевы не представители народа, это его изменники. Чем больше таких слуг, твердящих "могло быть и хуже", тем ближе мы к русским
 показать весь комментарий
 
 
Этому дебилу никто не объяснял что война уже почти 6 лет идет?????
 показать весь комментарий
 
 
засунь себе куда нибудь свои лякалки смердячим северным ветром
 показать весь комментарий
 
 
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорит, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
 показать весь комментарий
 
 
"...худший вариант - это масштабная война с РФ...", да неужели ? Вот для желудков на ножках худший вариант - это уразание пайки. А для человека разумного худший вариант - это потеря свободы. Так что у всех, от амеб до людей, таки очень разные "худшие варианты".
 показать весь комментарий
 
ПОТУРАЕВ не манипулируй ЗЕдебильноподдержащими вас, работай на умных пока еще в ваших рядах
 показать весь комментарий
 
Все что не прямая война с рашестаном -есть победа. Бобикам начинают выдавать новые методички. Во как! И эти люди еще на пороха бочку катили)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх