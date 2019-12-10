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Все про:Киевская область (1823) ПДД (340) патрульная полиция (1358)

 С начала года патрульные полицейские Киевщины выявили почти 25 тысяч нарушителей скоростного режима

С начала года сотрудники патрульной полиции Киевской области области вынесли 24494 административных постановления в отношении водителей за нарушение скорости движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Полицейские фиксировали нарушения скоростного режима с помощью лазерного измерителя скорости "TruCAM".

Отмечается, что 21 114 постановлений были вынесены по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП; 3380 - по ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

Патрульные Киевской фиксируют скорость движения автотранспорта с помощью лазерного прибора TruCAM на автомобильных дорогах государственного значения: М-03 "Киев-Харьков-Довжанский";  М-05 "Киев-Одесса"; М-06 "Киев-Чоп"; М-07 "Киев-Ковель".

В полиции напомнили, что достаточно часто нарушения скорости приводит не к административным материалам, а к фатальным последствиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3164476
 
 
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Перед "некоторыми" извинились, пожелали счастливого пути и взяли под козырек или принесли жене "тринадцатую зарплату".
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Правила є Правила. Але комусь не спадало на думку що слід перерегулювати світлофори щоби "зелена хвиля" працювала для швидкості руху 50, а не 60 км/год?
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