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 Политика Украины
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 "Нормандский саммит" сдвинул с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что встреча лидеров "Нормандской четверки" в понедельник в Париже сдвинула с мёртвой точки вопрос урегулирования войны на востоке Украины.

"Это первый, но важный шаг, который сдвинул с мёртвой точки этот процесс, который последние годы находился в состоянии комы. Я надеюсь, что это действительно даст возможность вернуть временно оккупированные территории, и через некоторое время мы сможем говорить о том, что выполнены все задачи и позиции, которые были упомянуты и президентом, и его командой", - заявил Разумков журналистам во вторник во время Третьего украинского женского конгресса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что больше информации о сути достигнутых в Париже договоренностей общество сможет узнать после возвращения президента Владимира Зеленского в Украину.

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"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.

Глава Верховной Рады добавил, что и президенту и его команде придётся пройти длинный путь в вопросе урегулирования войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, однако уже сейчас, по его словам, стало понятно, что "красные линии" Зеленский не пересек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164474
 
 
 Топ комментарии
 
и теперь боевые действия будут вестись регулярно ?
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Бля... куда, что сдвинулось? Сдвинулись только наши отвоеванные территории. А так - ничего политически не поменялось(могло быть хуже..). Теперь надо спросить у ЗЕ как вернуть то, что отдали? И зачем отдали? Для того что бы посмотреть на этого ублюдка путина?
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и теперь боевые действия будут вестись регулярно ?
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к сожалению, Россия только усилит обстрелы - это на лице Путина было написано
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не знаю такой морды. но если речь идёт о *****, то какое там "лицо", так, сплошной ботокс ))
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лужков поехал к кобзону.В ДОРОГУ ХУ,,ЛО-ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!!!
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Главный итог встречи в Париже это то что ни одной договоренности не достигнуто и это хорошо !!! Значит пока нас не нагнули! Но не факт что русня не попытаются нагнуть нас по позже. "Нормандский саммит" сдвинул с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе, - Разумков - Цензор.НЕТ 8837
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Був би смішний анекдот, як би він лунав не з такої кислої морди....
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Как то не заметно. Судя по совершенно противоречивым по сути пониманиям решения этого конфликта противостоящими сторонами. или мы может чего то не знаем, и "договорняк" все таки состоялся. Ну тогда возможно..
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100%% А этот цирк на дроти, что нам показывают - просто фоновое оформление!
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10000%!!! Плохо, что 99% (уже даже не 73!) ЭТОГО не видят!
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Ну да,почалась капітуляція за планом путіна.План Порошенка був -миротворці.
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трое погибших за сутки..
соболезнование их семьям...да, разумков?
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КУДА сдвинули!? Всем было ДОКАЗАНО, что ни Мордор, ни пыня не являются виновниками \ участниками агрессии \ войны. Что происходит? Потасовка между СВОИМИ на юго-востоке Украины. Бывает... Просите помочь? Повлиять? Поможем. Вот НАШИ условия: 1)...2)... ит.д.
Пипеееец!!!! Неужели никто не видит КУДА мы "сдинулись"!?!?
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***... куда, что сдвинулось? Сдвинулись только наши отвоеванные территории. А так - ничего политически не поменялось(могло быть хуже..). Теперь надо спросить у ЗЕ как вернуть то, что отдали? И зачем отдали? Для того что бы посмотреть на этого ублюдка путина?
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Ничья и сдвинули с мёртвой точки... это как одновременно понять?...
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73-м процентам достаточно . А противоречивой информацией пусть интересуются порохоботы.
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Вот ето побєда! Можеш закривать ВР і хутенько зі всіма слугами забухать за мир. Ви цє зробили.
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Вышел Зеля на крыльцо
Вновь небритое лицо
Прыгнул в "Теслу", был готов
... и уехал на Ростов

Там он переговорил,
Ну и всех освободил

Стало мирно всем везде,
Но учителЯ в ..... нужде "Нормандский саммит" сдвинул с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе, - Разумков - Цензор.НЕТ 8432
(бабла не хватило на 40 евро в месяц "получки")))
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Прочь панику! До обещаных 4.000 баксов учителям осталось ждать немного! Вот небритый бабушка от Мордера 100 лярдов получит - и заживем! Все!
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та браток, уже никто не помнит шо за идиот ыто высрал даже.
но я бы очень возмутился на месте Зели - для меня это подсчитать - пара секунд, шо такое.... возможно ценой "кабздеца" половины экономики.
а кстати, оно и важно как раз кто высрал - кем он щас "трудится" то?
сваты-браты-шли квадраты короче
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Согласен... сваты-кварталы перли из каждого ящика круглосуточно! Блевать хотелось от этого унитазного уморУ! Но... пиплы хавали... и долго. Вот и результат...(((
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це был триумф воли нашего зеленаго бэтмена, все враги повержены, путен разбит в пух и прах, будет дешевый гас, много сала и зрелищ
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Разумков:
"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net.ua/n3164474

Зеленский:
Президент Украины планировал на встрече лидеров "нормандского формата" поднять вопрос об оккупированном Россией Крыме, однако до детального его обсуждения не дошли.
Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий "нормандский саммит" и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3164412
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Да нюхают они, а не курят. Вон свежачка с Парижа подвезли, вот их и штырит непадецки.
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Нормандский саммит" добавил к твоей фамилии четыре буквы...НедоРазумков ..
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не понятно-он шутит неудачно или сознательно вводит в заблуждение,а может...у него просто мозга нет
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ха...хвали ня ротику...бо тя розірву "Нормандський саміт" зрушив з мертвої точки питання врегулювання війни на Донбасі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5030
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С мертвой точки, говоришь? опять фсе устали от войны? наши предки в численном меньшинстве ни раз выигрывали сражения именно тактикой сдерживания и изматывая многочисленного противника и внося смуту в его ряды, ну да куда ж нам до предков то, когда пол-страны разговаривает на языке оккупантов и ржут до усрачки с собственной глупости
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