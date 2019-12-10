 "Нормандский саммит" сдвинул с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе, - Разумков

"Это первый, но важный шаг, который сдвинул с мёртвой точки этот процесс, который последние годы находился в состоянии комы. Я надеюсь, что это действительно даст возможность вернуть временно оккупированные территории, и через некоторое время мы сможем говорить о том, что выполнены все задачи и позиции, которые были упомянуты и президентом, и его командой", - заявил Разумков журналистам во вторник во время Третьего украинского женского конгресса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что больше информации о сути достигнутых в Париже договоренностей общество сможет узнать после возвращения президента Владимира Зеленского в Украину.
"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.
Глава Верховной Рады добавил, что и президенту и его команде придётся пройти длинный путь в вопросе урегулирования войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, однако уже сейчас, по его словам, стало понятно, что "красные линии" Зеленский не пересек.
соболезнование их семьям...да, разумков?
Пипеееец!!!! Неужели никто не видит КУДА мы "сдинулись"!?!?
Вновь небритое лицо
Прыгнул в "Теслу", был готов
... и уехал на Ростов
Там он переговорил,
Ну и всех освободил
Стало мирно всем везде,
Но учителЯ в ..... нужде
(бабла не хватило на 40 евро в месяц "получки")))
но я бы очень возмутился на месте Зели - для меня это подсчитать - пара секунд, шо такое.... возможно ценой "кабздеца" половины экономики.
а кстати, оно и важно как раз кто высрал - кем он щас "трудится" то?
сваты-браты-шли квадраты короче
"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net.ua/n3164474
Зеленский:
Президент Украины планировал на встрече лидеров "нормандского формата" поднять вопрос об оккупированном Россией Крыме, однако до детального его обсуждения не дошли.
Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий "нормандский саммит" и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3164412