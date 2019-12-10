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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2923) Донбасс (20171) Сурков (242) разведение сил (108)

 У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате"

Российская делегация на встрече в "нормандском формате" требовала дальнейшего разведения сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом рассказал глава министерства Арсен Аваков.

По его словам, во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

Что касается Кремля, то его представители вели себя эмоционально и некомпетентно.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - подчеркнул Арсен Аваков.

"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Источник: https://censor.net.ua/n3164473
 
   
 Топ комментарии
 
Аваков придумав байку по мотивам мемуарів Олланда, щоб зебіли просяклись гордістю за свого кумира. У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9058
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Действительно, с Петей кацапы раньше так не договаривались, там все было на мази.
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А х..ло почав нервово жувати галстук. Ну-ну, розказуй, розказуй.
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Сурков наверно расстроился, что сайт Миротворец закроют.
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Сурков , чеченская кровь, "горячий джигит". Тем более это его парафия оккупационный Донбасс, наверное Пукину доложил что все "дожмем" , а тут не получилось все как хотелось. Спрос то с него , вот и завопил . Бывает. В Москве получит пи--дюлей, хотя может еще в самолете. Путин кстати после конференции тоже был заведенный тыкал пальцем в строну Зеленского и что то бубнил Меркели и Макрону Хотя возможно его раздраконил вопрос об убитом гражданине Грузии. ну а эмоции решил выбросить вот таким вот образом.
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То как Аваков с психу стаканами бросается, можно сказать что там вопили оба.
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Якщо це так, то нормально. І ніяких поступок. Ті, московити бикувати звикли. Тут брати нахрапом, а на камеру кричати, що нас там немає. Українці вас сатаністи зруйнують. Ви не туди залізли. Тут воля в крові кожного українця ще з часів Святослава Хороброго.
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Аваков не врёт- Бацман(жена Гордона) вчера писала тоже про это
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Говорили, что Порошенко зарабатывает на войне. Война продолжается, а кто сейчас зарабатывает?
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Ещё один, Гай тоже уже не дал случится зраде в одиночку.
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/// да он просто предворный мифоплет ))) короче - унизили и осадил всех.. герои наши)))
Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" - рассказал министр.
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А это очень хорошо. Нужно им так морочить головы, чтобы они вообще ни хрена не понимали. Пусть швыряют бумаги, психуют и вообще убьются о стену.
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Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
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ще є люди, впевнені, що в Україні щось впирається в закони?
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Зебилы рады, что Аваков подтверждает их уверенность в том, что зеленский в роли президента «герой» , при этом те же зебилы сразу перестают возмущаться, что Аваков министр МВД))))) какой симбиоз!
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Чтобьі ето значило: - "....А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - подытожил министр. " ? )))
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