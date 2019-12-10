 У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом рассказал глава министерства Арсен Аваков.
По его словам, во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.
Что касается Кремля, то его представители вели себя эмоционально и некомпетентно.
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - подчеркнул Арсен Аваков.
"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - подытожил министр.
Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.
"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" - рассказал министр.
https://www.youtube.com/watch?v=K562GYm1rns
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.