 Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук

Об этом Гончарук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Участие в переговорах в нормандской формате для Украины - большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии. В результате, на встрече договорились о: прекращении огня, трех дополнительных участках разведения сил (до конца марта 2020 г.), начале разминирования, новых пунктах пропуска через линию разграничения, расширении присутствия ОБСЕ в формат 24/7. Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой", - заявил он.

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"Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца", - отметил премьер.

"Также мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет продолжать договариваться о газе, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен. Нам нужен долгосрочный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - акцентировал Гончарук.

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"Нормандская встреча - однозначный дипломатический успех Президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины", - резюмировал премьер.