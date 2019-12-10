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 Политика Украины
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 Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал вчерашний "нормандский саммит", а также газовые переговоры с РФ в Париже.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Участие в переговорах в нормандской формате для Украины - большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии. В результате, на встрече договорились о: прекращении огня, трех дополнительных участках разведения сил (до конца марта 2020 г.), начале разминирования, новых пунктах пропуска через линию разграничения, расширении присутствия ОБСЕ в формат 24/7. Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой", - заявил он.

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"Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца", - отметил премьер.

"Также мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет продолжать договариваться о газе, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен. Нам нужен долгосрочный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - акцентировал Гончарук.

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"Нормандская встреча - однозначный дипломатический успех Президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины", - резюмировал премьер.

Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с газовой войной, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164472
 
   
 Топ комментарии
 
Рузьке без газовой войны никак не может... ну и вообще без войны.
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Жизнь ничему не научила? Забыли, как касабы закручивали нам газ в Новогоднюю ночь, шантажировали так? Опять хотим повторения? Опять лезем на те же грабли?
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прокати нас. лесик, на самокатике. шубу теплую нам покажи
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Рузьке без газовой войны никак не может... ну и вообще без войны.
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За транзит нехай платять грошима, по рішенням судів - грошима, ніяких газів, скидок і інших розводняків. Кацапи мають платити. Формула "або плати, або плати".
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Талантливый малый. Сколько слов написать ни о чём, не каждому под силу.
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это, прости г-ди, премьер. или вы так, о наболевшем?
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Да куй с ним с тем газом и Парижем. Сейчас главная опасность - продажа украинской земли !!! Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7218
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"Меня терзают смутные сомнения"©, а не является ли Козлобородый Цап завсегдатаем территории сумрачного релакса - пространства сессионного зала Рады за колоннами, где со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом.
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Це він пишається тим, що домовились про три участки розведення(читити відведення)?
Не уточнили: Маріуполь? Авдіївка?...? Про Дебальцево навіть згадувати забули.
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У Украины сильны козырь. Миллеры и Путин подписывали контракты аж до 2030 года по прадаже газа. Те самые дураки не додумались, что контракт на транзит газа заканчивается в 2019г, а партньорав в Европе не интересует есть ли контракт на транзит или нет. Не доставляет газ после 01.01.2020 Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии то искы готовы.
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Стесняюсь спросить: вот, что такое - получение 3 лярдов штрафа, эт я понимаю = 3 лярда рано - или поздно (понятно, что поздно, ибо мЮллер будет тянуть) заходят в казну. . А вот когда "натурой" \ газом, это - чьи прибыля!? Кто в финале кайф словит?
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Жизнь ничему не научила? Забыли, как касабы закручивали нам газ в Новогоднюю ночь, шантажировали так? Опять хотим повторения? Опять лезем на те же грабли?
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Газ в доме есть (газовый двухконтурный котёл BOSCH весит на всякий случай) . Три года наше отопление - это камин когда мороз , ик конвекторы , дрова (бесплатно пилю летом деревья у соседей) . Оформили тариф на элекроотопление . С 7 до 23 - 0.9 гр за киловатт , с 23 до 7-0.45 гр за квт . В три раза дешевле , чем отапливать газом . Газ используем только на приготовление еды . В месяц 1500 гр когда мороз (всего) . Дом 85 кв.м .
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Зебільчики, нові платіжки за опалення ще не прийшли?
23...27 грн/1 кв.м. Що співатимете коли прийдуть?
Раджу ось цю стару пісеньку:
"Едва настал рассвет, я спрятал ЗЕ портрет.
Зачем он, если больше не надеешься?
А ночью приходил ЗЕленый крокодил.
И грустно мне сказал: куда ты денешься?
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный.
На высоких крышах дремлют облака.
А мне опять приснился крокодил ЗЕленый.
ЗЕленый-преЗЕленый, как моя тоска..."
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Не понял. Обычно петики оргазмируют от слова "война". Нюх потеряли после вчерашнего? Или капитулировали?
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