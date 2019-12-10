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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Безсмертный (341) Зеленский (3962) нормандская четверка (989)

 При нашей неподготовленной власти - это лучший из возможных итогов, - Безсмертный о нормандском саммите

Итог вчерашней встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным нулевой, но лучший из возможных.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.

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Безсмертный подчеркнул, что Зеленский так и не поднял вопрос Крыма, а также не озвучил стратегию Украины по вопросу реинтеграции Донбасса и полуострова.

"Максимум, чего ждал: решение вопроса об освобождении пленных, хотя бы того колличества, которое было анонсировано в сентябре. Ничего большего нормандский формат не мог привнести, поскольку он уже находится в российской парадигме "постоянной войны"", - резюмировал дипломат.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"

Источник: https://censor.net.ua/n3164469
 
 
 Топ комментарии
 
Этот парень был в команде по Минским соглашениям. Пусть отчитаться о своём результате. Каков он?
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бггг))) истеричка профессиональная ))))
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Целью Минских было остановить наступление армии РФ (второй в мире по мощи) и повесить на РФ санкции за невыполнение Минских соглашений.


Наступление все еще остановлено. Санкции действуют. так что результат - отличный.
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Согласен на 100%. а Бубочка еще по наивности надеялся на другое "я думал раз-раз и договоримся, а тут по-другому.." И правда такой навиный дебил что думал - Порошенко не заканчивает войну потому что не хочет. Ну дебил тупой, шо взять.

"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.
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бггг))) истеричка профессиональная ))))
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молодчина представився ,респект, ти самокритичний При нашей неподготовленной власти – это лучший из возможных итогов, - Безсмертный о нормандском саммите - Цензор.НЕТ 6323
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Этот парень был в команде по Минским соглашениям. Пусть отчитаться о своём результате. Каков он?
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Целью Минских было остановить наступление армии РФ (второй в мире по мощи) и повесить на РФ санкции за невыполнение Минских соглашений.


Наступление все еще остановлено. Санкции действуют. так что результат - отличный.
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Наступление нужно оснанавливать армией, а не капитуляцией, и передачей земли оккупантам.
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нужно оснанавливать армией, а не капитуляцией, и передачей земли оккупантам.



точно, но с этими справедливыми мыслями уже к ЗеДебилу.





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Этого парня можно было попробовать в качестве президента.
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Ця безсмертна скотина отримавши Мінськ ні словом не обмовилася про загиблих, скалічених, полонених, а почала вимагати необмежене фінансування, персональний літак і авто!
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100% Исходя из объективного положения Украины на международной арене, это лучший результат
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я вас умоляю,бесмертний жалкий.що воно зробило?задовбали ці "мудрі"
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Как не нужен был Роман Бессмертный соевым, так и не нужен, к сожалению, и Зе. Печалька...
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Это типа - отсутствующий результ, тоже результат?
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Да, лучшее, что могут делать зелёные дебилы - ничего не делать.
Цугцванг.
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ого, вот и кощейко из трухи выныкнуло и шо то там невнятное тявкнуло
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Найкращим результатом було б, якби Зеленський назавжди забув про мишебратство.
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А мог бы Зе сказать не кратко в контексте пресс конференции Крим це Украина,а что ее надо вернуть и подчеркнул чтоб это слышали лидеры мира,что россия агрессор еще раз подчеркнуть и убила 13 тысяч там же на пресс конференции и там мог бы акцентировать что вернули не все и украли даже унитазы чтоб весь мир услышал и пуйла бы опустил,время было вместо тех слов что оно мололо типа чтоб посмотрел на Донбассе Соловьев в туфлях бриони и другой разной чушью,но не сказал главного не задал пуйлу в присутствии Макрона и Меркель :когда вы уйдёте с донбаса и перестанеие убивать,чтоб акцентировать кто воюет а не внутренний конфликт по пуйлу,было бы очень сильно но это не с нашим боягузом
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Не завжди я розділяу думку Безсмертного, але тут погоджуюсь.
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Он ,,что похвалил ВАЗа??
А результат то нулевой
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Так зрада, или нулевой результат? А то вас, пороховатных идиотов не поймешь.
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"Єті казльі, каторьіє мєшают нам жіть" під вікнами Банкової добряче налякали Моніку.


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Для страны они наиболее безопасны, когда катаются на самокатах, вызывают проституток и жрут шаурму.
На том и порешим.
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Як сказав один мудрий чоловік, а на біса цю купу лайна було взагалі чіпати? Нехай би собі так і лежала. Але коломИйський смикнув за шворку своєї мавпочки і вона мусила їхати до Парижу.
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К сожалению, та купа лайна успела освятиться в международных организациях, обязывающих Украину, нищую, обескровленную мародёрством, войной и коррупцией, к её исполнению. Напомнить, как петя, от имени Украины, годами постоянно заверял весь мир в неуклонности исполнения, взятых на себя обязательств минских договорняков? Даром, что ли, там мертвечук заправлял? Из петиного капкана - не так легко вырваться, как кажется, но возможно, только не сразу. Только за эти договорняки, петя должен сидеть.
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блаЗЄнський, чому не посадите "пєтю"?
Тому: йди до дупи, кацапо-блаЗЄнська свине.
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Результат не нульовий. Зєлєнскій практично дарував Путінові три мільярди боргів з виграного Україною арбітражу проти "Газпрому", погодившись на те, щоб Путін віддав ці борги своїм газом у формі знижки на ціну. Ми вже бачили всі ці схеми, тому тільки дурень може сподіватися на те, що українці з тих трьох мільярдів побачать хоча б одного цента.
Крім того, є щораз більш інформації, начебто Зєлєнскій пообіцяв відізвати з міжнародних арбітражів усі позви до Москви - а це десятки мільярдів долярів.
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Не трызди, зайда соевая ..."начебто пообіцяв" - шикарный аргумент!))...Новую методичку обкатываешь, дубина стоеросовая?
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А ти, свине блаЗЄнська, чому тут так розрохкалася? За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 5038
Від тебе смердить кацапсиною. За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 4185
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Ущербный, ты как всегда все перепутало, рохкае твой свыночол, ну и ты с ним заодно, ольгинец винторогий..Вдаєш, що наче мову знаєш, пес смердючий
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Свине, а чому ти не пишеш українською? Чому ви, блаЗЄнські свині, так ненавидите все українське?
Тому: до дури, свиняче рило. І не рохкай тут в Україні!
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Маячня, шановний. "Лучший из возможных итогов" був би відсутність цієї зустрічі до моменту підготовленості "нашей власті".
А так тільки страх животворящий не дозволив цій владі зробити непоправне.
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Не правда Зеленский о Крыме говорил и на встрече, и на прессконференции Бессмертный уши прочисть ...или свою обиженную совесть
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Дурненька, говорити можна що завгодно. Але в документах Крим не згадується.
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В минских петиных договорняках о Крыме - НИЧЕГО! К чему этот трёп? Поговорить поговорили, но Нормандия была не о Крыме.
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хочется спросить бессмертного(с маленькой буквы) - а не вы ли "подготовленные", заключали договора о поставках электричества в "крымский федеральный округ" в 2014 году? а чьих рук "минск - 1" "минск - 2"???
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В принципе согласен с Бессмертным. Зеленский упомянул и о Крыме на итоговой пресконференции. и то хорошо. ( хотя думаю партнеры по переговорам настаивали об этом не заикаться.) В основном ( то что на плаву) зради не видно. Но все ли мы знаем вот в чем вопрос. Но все же хоть так вот все прошло. будем надеяться на лучшее, хотя с таким "соседом" это вещь не надежная. Например вчера за сутки погибло 4 украинских воина ( не каждый день, неделю, месяц токае случается). Думаете это совпадение с "нормандской встречей" , думаю нет.. Не верю я в случайности. Была команда Путина к встрече "поддать хохлам".
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Ромик а ну похвались своими достижениями на просторах Петиных минских блудняков!.. За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 1569
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