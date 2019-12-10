 При нашей неподготовленной власти - это лучший из возможных итогов, - Безсмертный о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.
"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.
Безсмертный подчеркнул, что Зеленский так и не поднял вопрос Крыма, а также не озвучил стратегию Украины по вопросу реинтеграции Донбасса и полуострова.
"Максимум, чего ждал: решение вопроса об освобождении пленных, хотя бы того колличества, которое было анонсировано в сентябре. Ничего большего нормандский формат не мог привнести, поскольку он уже находится в российской парадигме "постоянной войны"", - резюмировал дипломат.
Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"
"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.
Наступление все еще остановлено. Санкции действуют. так что результат - отличный.
точно, но с этими справедливыми мыслями уже к ЗеДебилу.
Цугцванг.
А результат то нулевой
На том и порешим.
Тому: йди до дупи, кацапо-блаЗЄнська свине.
Крім того, є щораз більш інформації, начебто Зєлєнскій пообіцяв відізвати з міжнародних арбітражів усі позви до Москви - а це десятки мільярдів долярів.
Від тебе смердить кацапсиною.
Тому: до дури, свиняче рило. І не рохкай тут в Україні!
А так тільки страх животворящий не дозволив цій владі зробити непоправне.