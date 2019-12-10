 Наемники РФ замечены на участке разведения в Станице Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная символика в составе СЦКК не используется.

"Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские соглашения, которые были реализованы в Рамочном решении трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств", - отметили в штабе.

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