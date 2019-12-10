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 Наемники РФ замечены на участке разведения в Станице Луганской, - СЦКК

Совместный центр по контролю и координации зафиксировал пребывание российских наемников на участке разведения сил и средств в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная символика в составе СЦКК не используется.

"Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские соглашения, которые были реализованы в Рамочном решении трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств", - отметили в штабе.

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Наемники РФ замечены на участке разведения в Станице Луганской, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164468
 
 
 Топ комментарии
 
Зельонкін відчинив двері вторгнення в Україну!!! Підлий вбивця!
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Если сейчас по ушам не дать, завтра они будут в Киеве.
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Слава зебилам. Скоро будут по Киеву слоняться. Патрулировать.
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а хде . позвольте спросить, в цие время ощиваются террористы и российско-оккупационные вийска?
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как-то странно. Бубочка же токашо договорился с Путиным! Это же так просто - просто перестать стрелять и доверять путину!
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Если сейчас по ушам не дать, завтра они будут в Киеве.
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а нет механизма дать по ушам на отведённіх участках
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Зельонкін відчинив двері вторгнення в Україну!!! Підлий вбивця!
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Не долго музыка играла. Не долго фраер танцевал.
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Слава зебилам. Скоро будут по Киеву слоняться. Патрулировать.
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Для того и бойцов отвели, чтобы они вольных орков не постреляли.
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совпадение или нет???))))) сегодня прошла инфа пр закрытия сайта «Миротворец», сепары уже на нашей стороне гуляют.... вчера в Париже обсуждали амнистию......
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Ще ніхто не дзвонив Баканову на рахунок цих чортів?
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