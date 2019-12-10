 "Формула Штайнмайера" не согласована до конца, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, мы никогда не обсуждали "формулу Штайнмайера", как она должна быть прописана. И сегодня мы увидели, что это не согласовано до конца", - заметил Макрон.

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Он добавил, что к этому вопросу участники "нормандского формата" вернутся через четыре месяца на следующем саммите.