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 Политика Украины
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 "Формула Штайнмайера" не согласована до конца, - Макрон

Встреча в "нормандском формате" показала, что "формула Штайнмайера" до конца не согласована.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, мы никогда не обсуждали "формулу Штайнмайера", как она должна быть прописана. И сегодня мы увидели, что это не согласовано до конца", - заметил Макрон.

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Он добавил, что к этому вопросу участники "нормандского формата" вернутся через четыре месяца на следующем саммите.

Источник: https://censor.net.ua/n3164467
 
 
 Топ комментарии
 
Напишите C2H5OH. И нахер тот штанмаер.
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Зато закриття "Миротворця" вже согласовано. Багато чого вже зелебнею согласовано да не афішовано.
Пдраси.
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найбільший позитив з нормандського формату:"Формула Штайнмайера" не согласовано до конца, - Макрон - Цензор.НЕТ 4086
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0+0+0-0-0-0 = Штайнмаера... на гиляку или в дурку.. достало носятся дебюилы с какой то формулой написанной илисказанной аким то идиотом....
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Для ЗЕбилов это сверхвысшая математика. Не вкурят.
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Согласована, а не согласовано, неучи.
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проехали, неинтересно уже
главный итог встречи: Зеленский не обосрался, как многим тут хотелось)
хунта может расходиться)
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Это потому, что хорошо проклизмился перед встречей.
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Он добавил, что к этому вопросу участники "нормандского формата" вернутся через четыре месяца на следующем саммите/

Cериал продолжается. Он уже надоел и актёрам и зрителям, но пока не сдохнет главный режиссёр, будут выходить новые серии.
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Зато закриття "Миротворця" вже согласовано. Багато чого вже зелебнею согласовано да не афішовано.
Пдраси.
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Зепрезиденту срочно разобраться внутри страны с лишнехромасомно-скрепным и законтаченно-апущенным биоматериалом по средством закапывания по месту абнаружения.
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Потому что и сам "автор формулы" Штангенциркуль, из за маразма не помнит, а говорил ли он что то в принципе. Скорее эту формулу нужно называть " Формула Лаврова - Суркова - Путина"
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