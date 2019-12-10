 "Формула Штайнмайера" не согласована до конца, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действительно, мы никогда не обсуждали "формулу Штайнмайера", как она должна быть прописана. И сегодня мы увидели, что это не согласовано до конца", - заметил Макрон.
Он добавил, что к этому вопросу участники "нормандского формата" вернутся через четыре месяца на следующем саммите.
главный итог встречи: Зеленский не обосрался, как многим тут хотелось)
хунта может расходиться)
Cериал продолжается. Он уже надоел и актёрам и зрителям, но пока не сдохнет главный режиссёр, будут выходить новые серии.
Пдраси.