 "Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают", - Сенцов о результатах "нормандского саммита"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Страну никто не предал. Пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают", - говорится в сообщении.

Напомним, на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос транзита газа через украинскую территорию был разблокирован.

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