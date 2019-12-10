 Сейчас одно из самых важных заданий - создавать условия для возвращения украинцев в страну, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время "Первого национального форума по вопросам миграции и противодействию торговле людьми" в Киеве во вторник.
"Считаю, что одно из самых важных заданий Украинского государства сейчас - это создавать условия для возвращения украинцев в нашу страну, потому что без этого невозможен экономический рост, о котором говорит премьер - министр и президент", - сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что сейчас нет точной статистики, сколько украинцев выехали из Украины в другие страны, однако, по данным экспертов, эта цифра колеблется от 3 до 4 млн граждан.
Кроме того, замминистра подчеркнул, что МВД Украины будет "жестоко пересекать" случаи торговли людьми, а также подчеркнул готовность сотрудничать с работодателями в плане защиты прав на труд и прав работодателей на обеспечение нормальных условий труда.
Говорят, Цемах ехать в Мордор не хотел, аж плакал! Понимал - грхнут на перовом поребоике. Похоже - уже...
Кисо, а конкретные предложения, кроме "по щучьему веленью сделаем хорошо" будут?
ознаки "покращення" ми вже бачимо: долар падає, ціни - ні; металургійні та гірничовидобувні підприємства або закриваються, або на грані; ахмєтка не платить підрядникам та постачальникам до квітня, арселор - до кінця січня; по бюджету - величезне недовиконання.
https://agronews.ua/node/151091/
И я - подписываюсь! Тэээкс...И с кого начнем-с!? Вау! Уж не с небритого - ли бабушки, который ждет с нетерпением 100 лярдов от бритой и плешивой дедушки!? Ой... нет... Там - любоффф! А может - с самой моники: что там с налогами на "гастрольные" корпоративы в Мордоре!? Ой... тоже нет... Там - искусство и рояль... Прям... руки опускаются!
А так:
"Люхи! Давай сюды!
Закопайте свои последние сольжо в стране дураков!"
Уехало уже гораздо больше, чем 3-4 млн.
И еще не вечер...