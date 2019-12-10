 Санкции против "Северного потока" и $300 млн для Украины на летальное оружие и ракеты, - проект оборонного бюджета США на 2020 год

Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по вооруженным делам сената, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегия национальной обороны основывается на том, что мы живем в эпоху мощной конкуренции с Россией и Китаем. Поскольку наши соперники стремятся подорвать международный порядок и нарастить влияние, оборонный бюджет на 2020 год включает меры, направленные на поддержание конкурентоспособного военного превосходства Америки и поддержку наших союзников и партнеров", - говорится в документе.

В частности, документ продлевает разрешение на выделение 300 млн. долл. США в рамках Инициативы по оказанию оборонной помощи Украине для покупки летального оборонительного вооружения, а также крылатых ракет береговой обороны и противокорабельных ракет. Также запрещается признание правительством США оккупации Крыма Российской Федерацией.

Документ предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "в целях обеспечения энергетической безопасности Европы". Для "сдерживания России" предлагается увеличить расходы на "европейскую оборонную инициативу" на 734 млн долларов. Кроме того, документ содержит пункт о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Кроме того, оборонный бюджет США запрещает военное сотрудничество с Россией.

Предполагается, что документ примут до конца года. Пока он согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.

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Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш объяснял, что санкции против "Северного потока-2" нацелены на компании, участвующие в строительстве трубопровода. Он отмечал, что положение о соответствующих ограничениях добавят в проект оборонного бюджета, так как на подготовку отдельного документа не хватает времени. По данным немецкого издания Bild, под действие санкций может попасть швейцарская Allseas, а также немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом".