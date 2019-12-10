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 Санкции против "Северного потока" и $300 млн для Украины на летальное оружие и ракеты, - проект оборонного бюджета США на 2020 год

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по вооруженным делам сената, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегия национальной обороны основывается на том, что мы живем в эпоху мощной конкуренции с Россией и Китаем. Поскольку наши соперники стремятся подорвать международный порядок и нарастить влияние, оборонный бюджет на 2020 год включает меры, направленные на поддержание конкурентоспособного военного превосходства Америки и поддержку наших союзников и партнеров", - говорится в документе.

В частности, документ продлевает разрешение на выделение 300 млн. долл. США в рамках Инициативы по оказанию оборонной помощи Украине для покупки летального оборонительного вооружения, а также крылатых ракет береговой обороны и противокорабельных ракет. Также запрещается признание правительством США оккупации Крыма Российской Федерацией.

Документ предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "в целях обеспечения энергетической безопасности Европы". Для "сдерживания России" предлагается увеличить расходы на "европейскую оборонную инициативу" на 734 млн долларов. Кроме того, документ содержит пункт о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Кроме того, оборонный бюджет США запрещает военное сотрудничество с Россией.

Предполагается, что документ примут до конца года. Пока он согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.

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Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш объяснял, что санкции против "Северного потока-2" нацелены на компании, участвующие в строительстве трубопровода. Он отмечал, что положение о соответствующих ограничениях добавят в проект оборонного бюджета, так как на подготовку отдельного документа не хватает времени. По данным немецкого издания Bild, под действие санкций может попасть швейцарская Allseas, а также немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом".

Источник: https://censor.net.ua/n3164460
 
   
 Топ комментарии
 
Отличная новость, на фоне унылого зеленого говна - "нормандский формат"....
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И F-35 и Апаче и Черных Ястребов. И ядерное вооружение разрешить США разместить на территории Украины! И системы ПРО и ПВО еще. Хотя это все и не будет использовано. Эффективнее будет усиливать Холодную Войну против РФ и вводить санкции и понижать цены на нефть и газ и лишать рынков торговли и т.д. и т.п.
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Отличная новость, на фоне унылого зеленого говна - "нормандский формат"....
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Чудово!
Питання тільки , як нова влада використає ці кошти.
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Итог такой: первый раунд Путин-Зеленский - по мнению 3е---- ничья.
Но россияне считают, что им удалось в итоговом коммюнике закрепить позиции, которые позволят выйти вперёд на следующем этапе переговоров.
Речь идёт о так называемом политическом урегулировании: интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления именно за оккупационными администрациями особого статуса.
А ещё в Москве говорят, что главное в том, соо. Путин «не сдал» Донбасс, на котором их как известно «нет»..

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***** за транзит газу фактично домовилося, йому це зараз важливіше...
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Проект оборонного бюджета США. Правильно. Умные люди организовывают оборону страны прямо у границ врага.
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Дуже малі кошти, як від держави гаранту Будапештського меморандуму. Їх найкраще використати для закупівлі снайперських гвинтівок та *********** до них. Це буде найбільш ефективне їх використання. А так то взагалі дешеві подачки...
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А взагалі, то ви не давайте ці крохи та подачки, а повертайте назад в Україну вивезені злодіями корупціонерами у ваші банки з України кошти і тоді ми реально побачимо вашу дружню підтримку і це значно посилить нашу безпеку та співпрацю. А так це схоже що нашим салом та по нашій шкурі...
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на такие гроши не запануешь. но понадкусывать можно изрядно
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И F-35 и Апаче и Черных Ястребов. И ядерное вооружение разрешить США разместить на территории Украины! И системы ПРО и ПВО еще. Хотя это все и не будет использовано. Эффективнее будет усиливать Холодную Войну против РФ и вводить санкции и понижать цены на нефть и газ и лишать рынков торговли и т.д. и т.п.
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для этого на Западе должен сформироваться запрос - а пока с этим напряг..
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Холодная Война против РФ должна усиливаться!!! РФ должна быть разрушена!!!
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Спасибо, США! Верим в Вас и надеемся на Вашу помощь в борьбе с мордором!
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