EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4248  26
Материалы по теме:
Все про:Газ (9225) газовые переговоры (1002) Коболев (358)

 Газом пользуются как оружием, - Коболев о переговорах в Париже

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявляет, что Украина готова до подписания нового газового контракта с Россией.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV, комментируя газовые переговоры в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Коболев подтвердил, что пока никаких договоренностей по газовому вопросу достигнуто не было. "Переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - отметил он.

Комментируя возможные действия Газпрома, Коболев сказал: "Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом, - Зеленский

По словам главы Нафтогаза, Украина прошла очень сложный путь и много сделала для реформирования отрасли. "Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения системы, так называемый анбандлинг. Новый независимый оператор, созданный согласно европейским правилам, сертифицированный согласно европейским правилам, будет готов к ведению операционной деятельности. Он уже существует. 1 января он покинет группу Нафтогаз - то есть станет полностью независимым", - подчеркнул Коболев.

"Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", - добавил глава Нафтогаза.

По его словам, газовый кризис ничего хорошего для газового бизнеса в Европе не сделает. "Это будет лишь очередным подтверждением, что газ является оружием, им пользуются как оружием и всем нужно держаться от газа подальше", - отметил Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: газ для Украины может быть на 25% дешевле, если договоримся

Источник: https://censor.net.ua/n3164457
 
 
 Топ комментарии
 
Коболеву, Витренко и всему Нафтогазу - огромный респект! Последний бастион в борьбе с балалайней и )(уйлом персонально!
 показать весь комментарий
 
Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
 показать весь комментарий
 
Зебуїни хотіли було Коболєва зняти з посади, а їм "високі дяді" - тільки спробуйте! Тепер хоч по газу Україна не здає набутих позицій.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ты им пользуешься, чтобы бабло из казны тянуть, а кто-то - как оружием... Такэ жыття...)
 показать весь комментарий
 
 
а можна просто відповісти: а чи буде новий контракт і на який термін?
все інше - від лукавого
 показать весь комментарий
 
 
Він же не лох, щоб тобі такі таємниці довіряти. Газом пользуются как оружием, - Коболев о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 6694
 показать весь комментарий
 
 
я - громадянин України, захищав свою країну, мені не байдуже, що вони там напідписували, тому питання просте і стосується воно терміну контракту та ціни на газ, який лаптєстан готовий постачати для погашення рішення суду на 3 млрд. доларів.
 показать весь комментарий
 
 
А для коболева газ является Клондайком
 показать весь комментарий
 
 
Газпром - самое боеспособное подразделение путинских войск.
 показать весь комментарий
 
 
СОЛЬКО ВОЗНЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ? ПУСТЬ УЖЕ ПРЕКРАТИТСЯ ЕПУЧИЙ ТРАНЗИТ И ВСЕМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ! БУДЕТ СТИМУЛ НАКОНЕЦ НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ ГАЗА!
 показать весь комментарий
 
Зебуїни хотіли було Коболєва зняти з посади, а їм "високі дяді" - тільки спробуйте! Тепер хоч по газу Україна не здає набутих позицій.
 показать весь комментарий
 
 
Коболеву, Витренко и всему Нафтогазу - огромный респект! Последний бастион в борьбе с балалайней и )(уйлом персонально!
 показать весь комментарий
 
 
Це ще хтось не розуміє? І не тільки газом. давайте складемо весь список. Я знаю, а вас попросив би включитися і скласти його разом. так швидше всім дійде.
 показать весь комментарий
 
 
Так было, есть и будет. За счет этого оружия держат на привязи "партнеров" и из полученных доходов коррумпируют всех чиновников на Западе, в Украине и т.д. Из этого выход только один. Уменьшать долю газа из РФ как Украине ( даже реверсную) так и ЕС в целом. Но пока этого не наблюдается. Тут и "турецкий поток " и два "северных" и т.д. и мы с своей " Дружбой"
 показать весь комментарий
 
 
Сказал - перднул. От него ,отошли. - Тоже оружие,подумал.И воплотил проект.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
соро в незалэжной появится истинный кобельковый гас, купленый сердобольным кобельком для громадян на премию. отсланную маме в америку
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сученыш,ты баблом наворованым пользуешься,вместо туалетной бумаги.
 показать весь комментарий
 
 
Мордва лахтинская начинает хрюкать и поливать брудом чиновника,который отстаивает энергонезависимость страны! Подонки и вражины будут оперировать* жаренными фактами* из останкинской иглы про многомиллионные премии при зубожилом нариде ,маму в Омериге и тд. Dnipro 75ed19bb - это яркий представитель ссученых мышебратьев запоребриковых ,чморите,друзья ,нещадно этого подонка и открытого врага!
 показать весь комментарий
 
 
Не плохо было бы Европе на год отказаться от россииского газа, Китай бы в 2 счета цену сбил на рынке.
 показать весь комментарий
 
 
Как только украинский газ и все остальное станет народным.Этим оружием вообще никто не будет пользоваться, его не будет. Для этого нужно народовладдя,но жаль быдлу оно не нужно.
 показать весь комментарий
 
 
Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
 показать весь комментарий
 
 
"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - подчеркнул Зеленский.

Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу. Why not?
 показать весь комментарий
 
 
Коболєв, ти що не хочеш миритися з роісією? Ти шо порохобот?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх