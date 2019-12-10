 Газом пользуются как оружием, - Коболев о переговорах в Париже

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV, комментируя газовые переговоры в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Коболев подтвердил, что пока никаких договоренностей по газовому вопросу достигнуто не было. "Переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - отметил он.
Комментируя возможные действия Газпрома, Коболев сказал: "Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово".
По словам главы Нафтогаза, Украина прошла очень сложный путь и много сделала для реформирования отрасли. "Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения системы, так называемый анбандлинг. Новый независимый оператор, созданный согласно европейским правилам, сертифицированный согласно европейским правилам, будет готов к ведению операционной деятельности. Он уже существует. 1 января он покинет группу Нафтогаз - то есть станет полностью независимым", - подчеркнул Коболев.
"Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", - добавил глава Нафтогаза.
По его словам, газовый кризис ничего хорошего для газового бизнеса в Европе не сделает. "Это будет лишь очередным подтверждением, что газ является оружием, им пользуются как оружием и всем нужно держаться от газа подальше", - отметил Коболев.
все інше - від лукавого
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу. Why not?