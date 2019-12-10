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 Политика Украины
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 Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены, но быстрого мира не будет

Украинский дипломат, экс-замглавы Администрации президента Украины Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев считает что на "нормандском саммите" не были пересечены "красные линии".

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сухой остаток саммита в Париже: прорыва не произошло, "обещанного" быстрого мира не будет, очерченные "красные линии" пока соблюдены, санкции ЕС против РФ будут продолжены, новых минсков не будет, зафиксирован примат принципа "сначала политика" над безопасностью при выполнении Минска", - написал Елисеев.

Елисеев: Красные линии на нормандском саммите пока не пересечены, но быстрого мира не будет 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3164456
 
 
 Топ комментарии
 
Если вы будете ставить палки в колеса, конечно мира совсем не будет, вы этого и добиваетесь. ВАМ ВЛАСТЬ НУЖНА.
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тобто погодження на газовий бартер з хуйлостаном, будівництво нових КПВВ на лінії фронту та розведення (фактично- відведення ЗСУ) незважаючи на обстріли - це неперетин "червоних ліній"?
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Єлисєєв, може й не переступили, але заступили добряче. Просто ви цього ще не усвідомили, як і більшість протестувальників. Чекали гіршого - не сталося, то й не помічаєте, фотофініш передивіться. Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде - Цензор.НЕТ 8314
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Про Крим Зе вирішив згадати лиш один раз і дотично, це взагалі нормально? Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены, но быстрого мира не будет - Цензор.НЕТ 7294
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Если вы будете ставить палки в колеса, конечно мира совсем не будет, вы этого и добиваетесь. ВАМ ВЛАСТЬ НУЖНА.
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"Быстрый мир" возможен либо в случае капитуляции Украины, либо если РФ развалится на пол сотни государств еще и воюющих между собой. В противном случае мира можно ожидать как в англо французской столетней войне, с надеждой что Украина устоит, а РФ как то ( надежда малая) реформируется в сторону международного права и демократизации..
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тобто погодження на газовий бартер з ***********, будівництво нових КПВВ на лінії фронту та розведення (фактично- відведення ЗСУ) незважаючи на обстріли - це неперетин "червоних ліній"?
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"новых минсков не будет"...промямлил "экс-замглавы Администрации президента Украины Петра Порошенко"___________________ а за "старые мински" вы, порошенковские твари, ОТВЕТИТЬ НЕ ХОТИТЕ????
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Хреновьій дипломат из Филатова , главного результата Норманди не разглядел. А ничего, что инициатива в дипломатическом процессе перешла от Кремля к Украине ?
Что и подтвердил саммит в Париже. И через 4 месяца Зеленский разовьет успех на следующей встрече , уверен. Все-таки правда - самое мощное оружие , если голова работает на государство , а не на свою "будку" !
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От же ж це Порошенко. Понапідписує усіляких мінсків, а потім раз-раз і швидко помиритися не виходить Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде - Цензор.НЕТ 4399
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Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены,



дамбаские жители все накормлены и в тепле из газа по 920 грн за 1000 кубов -в 10 раз дешевле киевскаго и с двумя пенсиями -

красныелинии непересечены.

впереди амнистея, сайт миротворец аваков закрыл.

всесвабодны.

убиенные укрсалдаты в гробу перевернулись.

патриоты с подбанковой разошлись -
вот енто и результат,

ахахаха







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Єлисєєв, може й не переступили, але заступили добряче. Просто ви цього ще не усвідомили, як і більшість протестувальників. Чекали гіршого - не сталося, то й не помічаєте, фотофініш передивіться.
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вообще не интересует его мнение ... после той чуши , которую он нес всьо это время у меня нет ни какого интереса слушать его бредни
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