 Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены, но быстрого мира не будет

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сухой остаток саммита в Париже: прорыва не произошло, "обещанного" быстрого мира не будет, очерченные "красные линии" пока соблюдены, санкции ЕС против РФ будут продолжены, новых минсков не будет, зафиксирован примат принципа "сначала политика" над безопасностью при выполнении Минска", - написал Елисеев.

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