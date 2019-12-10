 Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены, но быстрого мира не будет

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сухой остаток саммита в Париже: прорыва не произошло, "обещанного" быстрого мира не будет, очерченные "красные линии" пока соблюдены, санкции ЕС против РФ будут продолжены, новых минсков не будет, зафиксирован примат принципа "сначала политика" над безопасностью при выполнении Минска", - написал Елисеев.
Что и подтвердил саммит в Париже. И через 4 месяца Зеленский разовьет успех на следующей встрече , уверен. Все-таки правда - самое мощное оружие , если голова работает на государство , а не на свою "будку" !
дамбаские жители все накормлены и в тепле из газа по 920 грн за 1000 кубов -в 10 раз дешевле киевскаго и с двумя пенсиями -
красныелинии непересечены.
впереди амнистея, сайт миротворец аваков закрыл.
всесвабодны.
убиенные укрсалдаты в гробу перевернулись.
патриоты с подбанковой разошлись -
вот енто и результат,
ахахаха