 "Нормандский саммит" восстановил доверие между сторонами, - Макрон

Об этом французский лидер заявил по результатам саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что господин Зеленский проявил политическую преданность и решимость как президент Украины. И это помогло восстановить доверие на взаимных началах", - подчеркнул Макрон.
Он также отметил, что по результатам работы саммита стороны достигли главного результата: толчка в работе.
"Мы пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира в этом конфликте, который не является замороженным. И это – открытая рана на Европейском континенте", - сказал президент Франции.
ЗЕ ***** ?
Это всем известно.
Какое может бытьдоверие между агрессором, и обороняющимся ?!
Макрон однозначно не понимает смысл
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
Вот, что "жилеты жёлтые" животворят!
тьху, гидота...
якби справа була у них, то це можна б було використати для укріплення своєї особистої влади кричучи у всії європарламентах про втручання у внутрішні справи
скоріш за все, в гебні є вбивчий компромат на сабжа
"Лукашенко призвался в армию в 1975 году, он был политруком в части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте."
Пытаясь умиротворить агрессора... в очередной раз.
и мы такие во всем
и давно
Сегодня вон Знамение
Так история полностью о саммите в Париже
Мол Тамерлан дошел до Москвы, а там развернулся и пошел на юг
По Москве носили икону и это его образумело
Он наверное не знал, что даже поезд Москва-Улан Батор идет 4-ро суток
а в 1169 году это было еще дольше
Вот яркий пример славянской дипломатии
манголам отслюнявили денег
а тупорылым сказали, что Тамерлан увидел Божью Матир.
а тепер я просто спостерігатиму, як зекоманда перетворює Україну на малоросію, якщо всі задоволені, то чого це я - братайтеся зі своїми руськими старшими братами (навіть в лапки не братиму).
Но россияне считают, что им удалось в итоговом коммюнике закрепить позиции, которые позволят выйти вперёд на следующем этапе переговоров.
Речь идёт о так называемом политическом урегулировании: интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления именно за оккупационными администрациями особого статуса.
А ещё в Москве говорят, что главное в том, соо. Путин «не сдал» Донбасс, на котором их как известно «нет»..
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але те, що ви пишете є банальною маніпуляцією, по-перше, слід зважити на обставини за яких підписувались "минські угоди".
ну й по-друге, й найголовніе, те, як цей інструментарій використовував порошенко та наше МЗС (якого наразі просто більше не існує), а використовувались вони дуже просто: санкції проти росії та впевненість всого світу в тому, що росія є агресором та окупантом.
і от цей інструментарій потрапив до рук зекоманди - вибухівка в лапах мавп.
Сдать контролируемый аэропорт
или сдать контролируемое Дебальцево
это те обставыны?
і ще одне, не спотворюйте українську.
см. выше
Потрібно просто виконати Закон. І оголосити Крим і частину Донбасу окупованими територіями. Як мінімум
дьявол кроется в деталях...
возвращение пленных всех на все (по рашески - всех заявленных (без крымчаков...ибо они не украинцы уже) на всех заявленных (мерзавцев))
выход на границу (по-рашески - до серой зоны...а никак не на государственную)
отвод войск (ну тут ваще счастье...ибо отводят вглубь исключительно наши)
особый статус...(хотят.. это... вписать в Конституцию...зачем? это что навсегда???)
штрафы - газом...(ну... тут лучше бы кобелев и витренко взяли газом...)
и самый главный дьявол - х.ло как-то незаметно из врага переросло в доброго партнера.. "владимирвладимировичь сказаль...владимирвладимировичь предлагает.. владимирвладимровичь думает....цём-цём"
вопрос - презЕдент таки увидел в глазах х.ла человека... или утонул...засосало..