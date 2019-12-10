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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:нормандская четверка (989) Макрон (366)

 "Нормандский саммит" восстановил доверие между сторонами, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что саммит в "нормандском формате" позволил восстановить доверие между сторонами и дал толчок для дальнейших действий.

Об этом французский лидер заявил по результатам саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что господин Зеленский проявил политическую преданность и решимость как президент Украины. И это помогло восстановить доверие на взаимных началах", - подчеркнул Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Он также отметил, что по результатам работы саммита стороны достигли главного результата: толчка в работе.

"Мы пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира в этом конфликте, который не является замороженным. И это – открытая рана на Европейском континенте", - сказал президент Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3164455
 
 
 Топ комментарии
 
кто кому теперь доверяет ?

ЗЕ Хуйлу ?
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О каком "доверии" речь. Тем более к Путину. Не думаю что Макрон дурак или на столько наивен, просто обычное лицемерие и гибридность ( так свойственные этому миру да и вообще политике)
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Доверие это громко сказано.Но выход из гипертупика в который загнали Украину барыга и ***** искать надо
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таки баріга какой-то загнал, а не ***** единолично напал ?
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а как же, Порошенко разорил армию, разогнал студентов на Майдане, оккупировал Крым а потом ввел войска на Донбасс.
Это всем известно.
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О каком "доверии" речь. Тем более к Путину. Не думаю что Макрон дурак или на столько наивен, просто обычное лицемерие и гибридность ( так свойственные этому миру да и вообще политике)
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А вот зря не допускаете мысли о глупости Макрона. В данной ситуации он ведёт себя , как наивный глупец .
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И заметь - никакой войны, агрессии рашкки, по Макарону, уже и нет! Так, конфликты. Счас еще и Зеля добавит свое, знаменитое "на Донбассе повстанцы". Короче, слили Украину, как на меня.
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Ещё один не очень умный человек .
Какое может бытьдоверие между агрессором, и обороняющимся ?!
Макрон однозначно не понимает смысл
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Макарошке выгодно завязать с этой украинской бодягой на любых условиях, окромя бомбежки Воронежа, не зря ведь он пел за "европу от лиссабона до владика...
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Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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Макрон стал полной подстилкой Уйла.
Вот, что "жилеты жёлтые" животворят!
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Без дорогого Петеньки доверия нет, какое нафик может быть доверие если Президент не ворует у своего народа? Так не бывает в серьезном обществе.
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Как сказал один зеб - пять лет и будущее Порошенко украл, одна так и не признался - что Порошенко украл и что сделал не так...
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Видать знатно ***** подогрел Макарона. Топит за расеюшку как заправский кац.
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Правильно. Жертва повинна довіряти ґвалтівнику а гвалтівник - жертві. Бо при зґвалтування неприродним способом жертва може відкусити ґвалтівнику член.
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Наполеон теж був "французік", але з цим слимаком на одному гектарі не сів би
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еге ж, ми тепер з кацапнею будемо у десна лупашитись
тьху, гидота...
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мІкрон, ми вже зрозуміли, що зєєля виконав усі ваши забаганки.
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Макрон говорил дипломатическим языком а на саммите - он очень красноречиво рассматривал ***** - глядя как на диковинную зверушку...
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макрон сдурел. или сильно "застимулирован".
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Макрону надо отлизывать у Путина, шоб тот не стимулировал жёлтые жилеты, - всякий, и Макрон в том числе, знает - доверять Путину - это тоже самое, что доверить козлу стеречь капусту.
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жовті жилети - то другорядний фактор
якби справа була у них, то це можна б було використати для укріплення своєї особистої влади кричучи у всії європарламентах про втручання у внутрішні справи
скоріш за все, в гебні є вбивчий компромат на сабжа
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Я, конечно, извиняюсь но для меня это слишко много заумных букв, я в них теряюсь. Мне бы шоб ржачно было... От я, когда читаю, «Гундяй Крестовоздвиженский» - сразу понимаю, это истинный апологет русского православия, ревностный адепт РПЦ, благочестивый молитвенный сподвижник русской православной церкви и рьяный поклонник Московского Патриарха.
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Удивительно, а когда я читаю про майоров, то завидую, что им даже лейтенанта удалось проскочить, не служив ни дня при этом...
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Судя по флажку возле ника, тебе знаком город Брест. В нём за Брестской Крепостью находится Брестская Пограничная Группа, во времена СССР это были: Брестский Погран.отряд, ОКПП «Брест» и Особый Отдел Брестского погран.гарнизона (а куда ж без него, но тем не менее - отдельная военная часть). В самом Бресте был такой Контрольный пост «Варшавский мост» (легковой и пассажирский автотранспорт), а севернее Бреста КП «Козловичи» (грузовой автотранспорт). Вот там чрезвычайно увлекательно и содержательно я и провёл некоторую часть моей жизни.
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Здесь?

"Лукашенко призвался в армию в 1975 году, он был политруком в части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте."
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"Мы пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира в этом конфликте, который не является замороженным. И это - открытая рана на Европейском континенте", - сказал президент Франции.
Пытаясь умиротворить агрессора... в очередной раз.
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Новость от сегодня:"Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 повністю зупинить роботу своїх серверів. Йдеться про сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала.Повідомлення про це з'явилося на Myrotvorets News з уточненням, що дочірні проєкти продовжать працювати у звичайному режимі."10 грудня о 18:00 на радість чудовиськам від медіабл*дства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця", а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала", - йдеться у повідомленні...Що стосується доступу до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" в розділі "Чистилище", то він буде тимчасово забезпечений тільки для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі." От тако
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все поехали домой с победой
и мы такие во всем
и давно
Сегодня вон Знамение
Так история полностью о саммите в Париже
Мол Тамерлан дошел до Москвы, а там развернулся и пошел на юг
По Москве носили икону и это его образумело

Он наверное не знал, что даже поезд Москва-Улан Батор идет 4-ро суток
а в 1169 году это было еще дольше

Вот яркий пример славянской дипломатии
манголам отслюнявили денег
а тупорылым сказали, что Тамерлан увидел Божью Матир.
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я не знаю, які в кого "червоні лінії" (нудить від цього словосполучення), але те, що задля нормандської зустрічі зеленське наказало підписати папірець, яким Україна погоджується на постійній основі імплементувати в українське законодавство особливий статус ордло, те, що воно під час прес-конференції спілкується російською (підтверджуючі путінські тези про "один сраний братьський народ"), те, що воно каже, що також є уродженцем "юго-востока" (підтримуючи тези путіна про "конфлікт на юго-востоке"), оце все для мене є ознакою того, що це зеленське є сраним малоросом цілком розвернутим в бік росії та руського миру.

а тепер я просто спостерігатиму, як зекоманда перетворює Україну на малоросію, якщо всі задоволені, то чого це я - братайтеся зі своїми руськими старшими братами (навіть в лапки не братиму).
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Итог такой: первый раунд Путин-Зеленский - по мнению 3е---- ничья.
Но россияне считают, что им удалось в итоговом коммюнике закрепить позиции, которые позволят выйти вперёд на следующем этапе переговоров.
Речь идёт о так называемом политическом урегулировании: интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления именно за оккупационными администрациями особого статуса.
А ещё в Москве говорят, что главное в том, соо. Путин «не сдал» Донбасс, на котором их как известно «нет»..

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ви знаєте, я був не в захваті від Порошенка і маю до нього купу претензій.
але те, що ви пишете є банальною маніпуляцією, по-перше, слід зважити на обставини за яких підписувались "минські угоди".
ну й по-друге, й найголовніе, те, як цей інструментарій використовував порошенко та наше МЗС (якого наразі просто більше не існує), а використовувались вони дуже просто: санкції проти росії та впевненість всого світу в тому, що росія є агресором та окупантом.
і от цей інструментарій потрапив до рук зекоманди - вибухівка в лапах мавп.
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о каких обставынах Вы рассказываете
Сдать контролируемый аэропорт
или сдать контролируемое Дебальцево
это те обставыны?
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Да еще там по югу порох сдал воз и маленькую тележку территорий
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я вів мову виключно про "минські угоди" - не пересмикуйте.

і ще одне, не спотворюйте українську.
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Чесно кажучи, не потрібно взагалі нічого вигадувати, смикатися з боку в бік ..
Потрібно просто виконати Закон. І оголосити Крим і частину Донбасу окупованими територіями. Як мінімум
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Накануне Нормандского саммита «визнаного поціновувача грудей стареньких бабусь» Макрона по-матерински заботливо наставляла любимая школьная учительница Брижит Жановна: «Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга».
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лучше цього могут быть тока гастроли квартала в нормандии
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(пока улыбался х.лу погибло трое...в как бы перемирие и как бы не стреляют... да? как бы!!!)
дьявол кроется в деталях...

возвращение пленных всех на все (по рашески - всех заявленных (без крымчаков...ибо они не украинцы уже) на всех заявленных (мерзавцев))
выход на границу (по-рашески - до серой зоны...а никак не на государственную)
отвод войск (ну тут ваще счастье...ибо отводят вглубь исключительно наши)
особый статус...(хотят.. это... вписать в Конституцию...зачем? это что навсегда???)
штрафы - газом...(ну... тут лучше бы кобелев и витренко взяли газом...)
и самый главный дьявол - х.ло как-то незаметно из врага переросло в доброго партнера.. "владимирвладимировичь сказаль...владимирвладимировичь предлагает.. владимирвладимровичь думает....цём-цём"
вопрос - презЕдент таки увидел в глазах х.ла человека... или утонул...засосало..
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Мне кажеться, что в ботоксного есть компромат какой-то на Макрона. Не просто так наднях писали о том что какие-то данные из правительства Франции похитили хакеры.... Ну и плюс протесты эти в жилетах из рашки явно финансируються. И тут внезапно Макрон слишком резко решил лизать зад царю русни....
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Думаю, что Макарон - это обычный заднеприводный, и трахает он никакую не бабушку а каких -то чернокожих хлопцев из Мали. Или. что еще вероятней - они его. А уйло его шантажирует этими маленькими слабостями. Вот и все объяснение. Бо даже во Франции президентом гея не выберут еще. Мож в Голландии.
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Зелинский госизмену прикрыл одобрением Макрона и Меркель.
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