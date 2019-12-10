 "Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Компромисс может быть: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать и уменьшать - и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.

При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах.

"Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное", - сообщил Аваков.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: