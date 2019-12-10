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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2923) выборы (23089) Донбасс (20171) нормандская четверка (989)

 "Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Компромисс может быть: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать и уменьшать - и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.

При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах.

"Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное", - сообщил Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская полиция готова патрулировать границу с РФ на оккупированном Донбассе с "представителями территориальных общин", - Аваков (обновлено). ВИДЕО

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.
Источник: https://censor.net.ua/n3164452
 
   
 Топ комментарии
 
питання до авакова: а як контроль над кордоном за два дні до виборів може забезпечити проведення цих виборів саме за законами України, вільний доступ на окуповані території усіх політичних сил, ЦВК, преси, правоохоронних органів?
А як з ліквідацією "линири-динири", відмова від "фублів", відведення усіх військ свинособакії і т.д.?
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Да никак. Главное у ЗЕбобиков погромче пёрднуть. И сказать, что это была шутка юмора.
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це потрібно хуйлу, щоб повністю легітімізувати бандитьскі угруповання "лнр-днр" та змусити зелених вести саме с сєпарами перемовини.
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питання до авакова: а як контроль над кордоном за два дні до виборів може забезпечити проведення цих виборів саме за законами України, вільний доступ на окуповані території усіх політичних сил, ЦВК, преси, правоохоронних органів?
А як з ліквідацією "линири-динири", відмова від "фублів", відведення усіх військ свинособакії і т.д.?
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Да никак. Главное у ЗЕбобиков погромче пёрднуть. И сказать, что это была шутка юмора.
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У мене інше запитання, що Аваков має на увазі "а потом всьо остальноє"?
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хрена лысого вы возьмёте, а не границу. киздуны...
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То есть предвыборная компания будет проходить под полным контролем рашкостана.

И этот осетино-армянин называет себя украинским националистом.
Спасибо, Арсен...
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Це НЕ буде виборами за українськими законами.
Кого вони "оберуть" і навіщо ЦЕ Україні?
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це потрібно *****, щоб повністю легітімізувати бандитьскі угруповання "лнр-днр" та змусити зелених вести саме с сєпарами перемовини.
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Кваквакян ,оказывается, великий ПУлитик и Сратег!
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и этого ***** покусало. "Раз!"... "Раз-раз!"
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Ще один клоун. А парад, парад в Симферополі коли зробимо?!
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Да уж... сивая кобыла со своим бредом нервно курит в сторонке...
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Угу, и для начала, сегодня в 18-00 закрывается сайт Миротворец.
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До "занятия границы", нужно иметь полный контроль военный над территорией ОРДЛО, иначе это только отправление новой партии наших военных в виде заложников , как было в Керченском проливе.
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"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс

короче гаваря -
хохлы должны построить новые мосты в бамбас, шоб возить бесплатные макароны апалченцам и ихним тещам.

бамбаские тещи - ничего киевским хахлам недалжныыы!!!

но тупые кивские хахлы вчерашние под админисрацыей президента свернули палатки и решили, што пабедили.

но будут карячиться - работать на бесплатные макароны для бамбаса,
газ в 10 раз дешевле для бамбаса,...

куриные хохло-мозги, только годные, штоб их отправляь в виде окороков в эвропы.

по безвизууу!!!

ахахаха


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Дебилизм стал передаваться воздушно-капельным путем.
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Головним чином ця біда передається через зомбоящика , на кшталт "Г+Г" .
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бандюган аваков выступил:"бє-бє-бє"- нефиг тебе умничать, иди лавочку ищи шо сепары утащили.
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Короче ему похер на страну. Лишь бы у власти остаться.
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Смотрю норвежский сериал "Оккупация" - без депортации всех русских контроль над границей установить не удастся.
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Всі рузгємірці на чолі з Мєртвєчуком повинні бути інтерновані,як зрадники і колаборанти московського ворога.
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Сабакову-Рюкзакову с его баблом, местом и практическим опытом отсиживаться в Италии можно языком и погеройствовать - ему ж в окопы не лезть. Ему, главное, в случае чего до самолёта добежать. Думаю, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь ещё пожалеет, шо не врезал пенделя Сабакову-Рюкзакову или у него мало Баклановых, а может Баклановым западло с мусарней кантачить.
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а всю військову техніку бойовиків теж за 48 годин виведуть або візьмуть під контроль? Чи вони потім опиняться з нею на Хрещатику?
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Більше схоже на те що "взяття кордону під контроль" відбудеться на папері. Зезрадники підпишуть бумаги що все ОК, а насправді все буде як зараз - військова адміністрація сатанату але вже легалізована нашим неразунелохом
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Свыняче стадо воет! И это харашо!!!
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