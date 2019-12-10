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 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции ЕС против РФ будут продлены на следующие полгода, - глава МИД Польши Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС продлит санкции против страны-агрессора России на полгода.

Об этом шла речь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода", - отметил Чапутович.

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Он подчеркнул, что считает "Россию стороной, прибегшей к агрессии".

"И Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом", - сказал глава МИД Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3164451
 
   
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Добре.. Однако лучше что бы продлили до 2024 года с ужесточением. Но то таке... Пусть хоть так.
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Всем ясно что от ***** ничего хорошего ждать не стоит
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